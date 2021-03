Mẹ bầu 9x ở Cần Thơ phải nhập viện mổ gấp, em bé ra đời cả ê-kíp đỡ đẻ và các sản phụ trong phòng đều chung nhận xét

Bà mẹ trẻ Võ Thị Tuyết Nhi (23 tuổi, quê gốc Cần Thơ) hiện đang định cư tại Ulsan, Hàn Quốc là mẹ của một bé gái 21 tháng tuổi tên Kim Chae-a.

Vốn thích trẻ con và nhà chồng cũng vậy nên ngay sau khi kết hôn và sang Hàn Quốc sống, Tuyết Nhi đã "thả" để có bầu. Khoảng 3-4 tháng sau thì cô biết mình mang thai. Quá trình mang thai của Tuyết Nhi diễn ra tương đối suôn sẻ. Nhưng đến tuần 28, khi đi siêu âm, bác sĩ nói đầu thai nhi to hơn so với tuần tuổi khiến cô và cả gia đình lo lắng đến mất ngủ.

Nhưng rồi khi tham khảo thông tin trên mạng cũng như hỏi thăm người quen từng gặp tình huống tương tự, và họ sinh bé ra vẫn khỏe mạnh bình thường thì Tuyết Nhi mới yên tâm phần nào.

Bé Chae-a khi vừa chào đời.

Chae-a là một em bé xinh xắn, đáng yêu từ khi lọt lòng.

Cô bé có nước da trắng, sống mũi cao, đôi mắt đen láy, 2 mí rõ ràng, khuôn miệng chúm chím dễ thương.

Đến tuần thứ 38, Tuyết Nhi nhận thấy mình có dấu hiệu sắp sinh nên vào viện khám. Ngay lập tức cô được chỉ định mổ vì thai khá to, đầu to, để lâu sẽ diễn biến phức tạp. May mắn, ca sinh của Tuyết Nhi đã thành công, mẹ tròn con vuông. Bé Kim Chae-a chào đời nặng 3,6kg, hoàn toàn khỏe mạnh.

"Khi con mới chào đời, mình đã cảm thấy con gái rất xinh nhưng vẫn lăn tăn không biết có phải do mình là mẹ của bé nên thấy thế không. Nhưng bác sĩ, y tá rồi mọi người trong nhà ai cũng thích và khen bé rất xinh. Mấy cô chú người nhà của các sản phụ sinh cùng phòng cũng đều bảo: "Em bé này xinh gái quá. Mũi cao quá" - Tuyết Nhi cho hay.

Làm mẹ khi tuổi đời còn rất trẻ nên kỹ năng chăm sóc em bé của Tuyết Nhi còn hạn chế, gần như không biết gì cả. Nhưng cô có một người mẹ chồng rất tốt bụng, tâm lý, khéo léo nên bà giúp Tuyết Nhi chăm em bé rất chu đáo.

Càng lớn bé Chae-a càng đáng yêu.

Mỗi khi mẹ của Chae-a đăng ảnh con lên mạng xã hội là ai cũng thích thú.

"Mình sống cùng gia đình chồng. Vì Chae-a là đứa cháu đầu tiên của gia đình nên mọi người trong nhà rất yêu thương bé, mẹ chồng mình dành hết việc chăm cháu. Dù có khác biệt về văn hóa nhưng mẹ chồng nàng dâu không gặp chuyện bất đồng, ngược lại còn rất vui vẻ, quý mến nhau.

Em bé nhà mình ăn, ngủ cũng rất ngoan. Đến giờ thì bé thích ăn nên lúc nào cũng đòi mẹ cho ăn. Buổi tối bé đi ngủ hơi muộn một chút, cứ nằm ca hát mãi rồi mới chịu ngủ" - Tuyết Nhi chia sẻ.

Nói thêm về con gái, Tuyết Nhi nhận xét bé cá tính, đôi lúc hơi bướng một chút nhưng nhìn chung là dễ thương. Còn ít tuổi nhưng bé sống tình cảm, hay nói yêu ba, yêu mẹ.

Chae-a hiện đã được 21 tháng tuổi.

Các đường nét trên gương mặt bé ngày càng hoàn thiện vô cùng xinh đẹp.

Bé Chae-a cũng thông minh, tiếp thu nhanh, hiện bé đã nói được rất nhiều từ tiếng Hàn như: "Con yêu mẹ, yêu ba, yêu ông bà, con là con gái của mẹ, ba"... Bé biết hát nhiều bài tiếng Hàn dù hát có lúc đúng, có lúc không. Chae-a còn nói được một vài từ tiếng Việt đơn giản như: "Ông ngoại, bà ngoại, con cá"...

Mỗi khi ra đường, vẻ xinh xắn của Chae-a luôn gây ấn tượng với mọi người. Ai cũng khen bé dễ thương và lại gần nhưng Chae-a hơi nhát nên sợ, không dám đến gần. Khi đi chợ bé rất hay được mọi người tặng bánh kẹo, trái cây.

Vì may mắn gặp được gia đình chồng yêu thương, lại sinh được cô con gái đáng yêu như thiên thần nên cuộc sống làm dâu nơi xứ người của Tuyết Nhi rất vui vẻ, hạnh phúc. Cô cũng đang đợi hết dịch để có thể đưa con về Việt Nam thăm ông bà ngoại.

Chae-a là một cô bé ngoan, tuy cũng có những lúc hơi bướng.

Chae-a thích ăn uống nên lúc nào cũng đòi mẹ cho ăn.

Cô bé còn rất yêu ca hát.