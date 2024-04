MC Khánh Vy bật mí 3 CÁCH HỌC giúp đời thăng hạng: Kiến thức, kỹ năng, chất lượng cuộc sống cải thiện đáng kể!

Khánh Vy (sinh năm 1999, Nghệ An) nổi tiếng với biệt danh "hotgirl 7 thứ tiếng" với đoạn clip nói 7 ngôn ngữ: tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Việt. Cô bén duyên với công việc MC khi làm người dẫn cho các chương trình: IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us... Tháng 9/2021, Khánh Vy chính thức trở thành người dẫn của Đường lên đỉnh Olympia trên sóng VTV3, song hành cùng nam MC Ngọc Huy.

Trên các nền tảng mạng xã hội, cô nàng thường xuyên chia sẻ những video kiến thức, hướng dẫn cách học tập và làm việc hiệu quả, buổi "talk" với những nhân vật thú vị hay đơn giản là cách chữa lành cho bản thân. Những nội dung tích trên được đông đảo mọi người hưởng ứng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Trên kênh YouTube Khánh Vy OFFCIAL có 2 triệu người đăng ký, mới đây MC Khánh Vy đã có video 149 nghìn lượt xem chia sẻ về cách để học mọi thứ nhanh hơn và tốt hơn.

Mở đầu video, Khánh Vy cho biết câu nói sau đã khiến cô thay đổi toàn bộ góc nhìn, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập: "Nhân bất học bất tri lý/Ấu bất học, lão hà vy". (Người không học thì không hiểu lý lẽ/Trẻ không học, lớn lên không biết làm gì). Cô từng rất sợ nghèo và coi học là cách duy nhất để giúp cuộc sống có cuộc sống tốt hơn.

MC Khánh Vy.

Học trường lớp

Nữ MC bày tỏ, không phải ai cũng có thể trở thành học sinh, sinh viên xuất sắc và bản thân cô cũng vậy. Cô từng học lệch, năng lực ở mức trung bình khá, không phải trong top học sinh xuất sắc. Tuy nhiên cô luôn chú ý quyết định sự tiến bộ của bản thân.

Khánh Vy chia sẻ: "Ưu điểm là khi đã đặt mục tiêu trong học tập, mình sẽ cố gắng hết sức để đạt mục tiêu. Đến khi đi làm, mình nhìn lại số điểm, thứ hạng, trường chuyên lớp chọn thấy đây là điều quan trọng. Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả là sức đà tạo dựng được trong quá trình đi học. Khi mình đi làm, mình áp dụng sức đà đó trong tất cả việc mình".

Cô nàng cũng bật mí một số cách có thể thực hiện ngay: Xác định mục tiêu học tập trước 1 kỳ, 1 năm. "Chúng ta có thể viết vào đầu trang vở hoặc viết trên giấy note rồi dán trên tường, trên bàn. Khi nhìn vào đó mỗi ngày, chúng ta sẽ thấy đó là cuộc đua với chính bản thân mà không cần đua với bất cứ ai khác. Hãy đặt mục tiêu thực tế một chút!". MC Khánh Vy nói.



Điều thứ hai, "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" cũng được áp dụng vào việc học. Trước khi vào lớp , chúng ta cần cố gắng đọc hết các tài liệu xoay quanh chủ đề sắp học. Điều này sẽ giúp chúng ta ghi nhớ bài lâu, hiểu lời giảng của thầy cô.

Điều thứ ba, bạn cần "hiểu trước, ghi nhớ sau"."Hãy chọn 1 chủ đề chúng ta yêu thích, sau đó hãy dạy lại cho bản thân hoặc tưởng tượng đang dạy cho ai đó bên cạnh. Trong quá trình dạy, nếu khúc mắc ở đoạn nào, hãy quay trở lại tài liệu đã học và bổ sung. Sau khi đã hiểu rõ, chúng ta sẽ cố gắng đơn giản hoá khái niệm, cách giải thích.

Mình tin trong bộ não, mỗi người sẽ có cách vận hành riêng để ghi nhớ kiến thức. Và hãy tự tạo ra cách lập luận, cách suy nghĩ để ghim bài tốt hơn", Khánh Vy cho biết.

Thứ tư, cô nàng khuyên mọi người có thể áp kỹ năng tự kiểm tra bản thân. Chẳng hạn bạn đặt ra câu hỏi trước khi thi: "Đâu là kiến thức mà mình sẽ hoảng loạn khi nó xuất hiện trong bài thi?". Một mẹo học tập thú vị khác là mọi người nên phát huy trí tuệ của tập thể. Bạn cần bỏ đi sự tự ái của bản thân, điều quan trọng nhất là kết quả cuối cùng

Học trường đời

Nữ MC chia sẻ, việc học mà không sử dụng sẽ khiến não bộ quên sạch. Chính vì thế, học cần đi đôi với hành, chẳng hạn không ai buộc dây giày bằng cách chỉ xem hướng dẫn trên YouTube. Nhưng nếu bây chưa có điều kiện áp dụng, bạn có thể tưởng tượng, đó là cách chúng ta thuyết phục bộ não mô phỏng.

Điều thứ hai, bạn cần có kỹ năng quản lý thời gian. Bạn có thể xử lý sự trì hoãn bằng 3 cách. Bạn có thể "block" cụm thời gian bằng cách sử dụng Google Calendar. Khi sống trong trạng thái có định hướng, có mục tiêu, có đích tới. Với các bạn không thích sử dụng công cụ trên thì có thể sử dụng "to do list". "Trước khi đi ngủ, bạn hãy soạn sẵn danh sách những việc cần làm vào ngày mai", cô cho biết.

Tiếp đến, bạn cần "block" điện thoại. Điện thoại là một trong những thứ khiến chúng ta xao nhãng nhất. Để tập trung làm một việc gì đó, bạn cần cố gắng cất điện thoại. Ngoài ra, bạn cần "unblock".

Khánh Vy chia sẻ: "Đối với mình, mình sẽ mở tủ quần áo để xem ngày mai làm gì vào đêm trước khi đi ngủ. Công việc chỉ mất 5-10 phút để xử lý, thậm chí là dưới 5 phút. Ngoài ra, có 1 kỹ năng mình thấy càng ngày càng quan trọng là học cách tự kiềm chế bản thân. Để có thể đạt được những mục tiêu lớn hơn thì đôi lúc phải buông bỏ những điều chúng ta thích, đây là cách ngăn chặn lối sống buông thả để có thể đi vào khuôn khổ".

Ngoài ra, chúng ta cần trau đồi nhiều kỹ năng khác như: Ngoại ngữ, giao tiếp, sử dụng máy tính, cách góp ý với người khác, cách buông bỏ,...

(Ảnh minh hoạ)

Thói quen "triệu đô"

Khánh Vy cho biết thói quen giúp cô có kiến thức phong phú, tầm nhìn rộng mở là đọc sách. Nữ MC khuyên mọi người nên tạo dựng tủ sách, tích luỹ sách dần dần. "Mỗi ngày đi làm về thấy tủ sách, mình sẽ tự căn dặn tầm quan trọng của việc đọc sách. Mỗi khi rảnh tay, mình sẽ lại tủ sách, lấy 1 quyển sách để đọc. Việc này rất quan trọng.

Hãy thêm 1 nơi trốn đi hẹn hò nữa là vào nhà sách. Khi mình có bạn thân hay người yêu chung chí hướng, chung sở thích sẽ hạnh phúc vô cùng. Cả 2 người sẽ cùng nhau phát triển, cùng vươn lên", cô nàng đưa ra lời khuyên.

Trước tiên, bạn có thể đọc "fiction", đọc những cuốn tiểu thuyết. Lợi ích mang lại là giúp chúng ta tăng vốn từ, cải thiện khả năng diễn đạt, tăng tốc độ đọc và được đọc những cuộc hội thoại - giúp chúng ta có cảm giác như đang có bạn.

Tiếp theo, đọc các cuốn sách "self help" sẽ mang lại cho chúng ta nhiều lời khuyên. Cách đọc hiệu quả không nằm ở số lượng bạn đọc bao nhiêu cuốn mà ở chất lượng. "Mình sẽ lấy bút note lại những đoạn thấy hay hoặc chụp lại trang đó, rồi tạo folder. Trên mạng có trang sách hay, mình share lại, để chế độ riêng tư. Việc đọc đi đọc lại sẽ thấm hơn nhiều", nữ MC bật mí.

Nguồn: Khánh Vy OFFCIAL