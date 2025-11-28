Tối 27 tháng 11, thông tin tiền vệ Phạm Đức Huy cầu hôn thành công bạn gái là MC Nguyễn Huyền Trang, thường được biết đến với nghệ danh Mù Tạt, đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Sự kiện lãng mạn này diễn ra trong chuyến du lịch của cặp đôi tại Hàn Quốc.

Trên trang cá nhân, Đức Huy đã chính thức đăng tải hình ảnh anh cùng bạn gái khoe chiếc nhẫn đính hôn. Cầu thủ sinh năm 1995 hài hước thông báo việc "chốt đơn" và gửi lời xin lỗi đến hội bạn thân vì đã "thiếu vắng một nhân tố chủ lực" trong những cuộc vui sắp tới.

Ngay sau khi Đức Huy công khai tin vui, bài đăng của anh đã nhanh chóng nhận được hàng loạt bình luận chúc mừng nhưng không kém phần trêu chọc từ các đồng đội trong giới bóng đá. Phản ứng của "hội cầu thủ" đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Quế Ngọc Hải và Lương Xuân Trường là những người đầu tiên góp vui với màn đối thoại dí dỏm. Quế Ngọc Hải bình luận thể hiện sự ngạc nhiên, pha chút ghen tị vui vẻ, còn Xuân Trường trêu lại rằng anh "giờ nó (Đức Huy) khác lắm rồi".

Màn tương tác lầy lội của hội cầu thủ

Đáng chú ý nhất là màn tương tác với cầu thủ Đỗ Duy Mạnh. Khi Duy Mạnh bình luận chúc mừng và trêu chọc, Đức Huy đã đáp lại một cách hài hước, liên quan đến vấn đề xưng hô:

"Thôi tao về làm bác thôi. Chứ cứ để thằng Ú nhà mày (con trai Duy Mạnh) gọi bằng anh tao cũng chán lắm rồi!!"

Câu nói này ám chỉ việc Đức Huy muốn sớm kết hôn để "nâng cấp" vai vế với con trai của Duy Mạnh. Thay đổi cách xưng hô từ "Anh" thành "Bác" khi giao tiếp với con trai của Duy Mạnh.

Về phía Huyền Trang, cô cũng chia sẻ khoảnh khắc bất ngờ và hạnh phúc, tiết lộ rằng màn cầu hôn diễn ra quá nhanh khiến cô chưa kịp chuẩn bị.

Mối quan hệ của Đức Huy và MC Mù Tạt đã nhận được nhiều sự quan tâm bởi cả hai đều là những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực của mình. Cặp đôi có sự chênh lệch về tuổi tác, khi Huyền Trang sinh năm 1993 (hơn Đức Huy hai tuổi), còn Đức Huy sinh năm 1995.

Trước khi chính thức hẹn hò, Đức Huy còn được người hâm mộ gọi là "Hoàng tử". Huyền Trang (Mù Tạt) là gương mặt MC quen thuộc qua nhiều chương trình ăn khách của VTV như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần và Khách sạn 5 sao. Họ bắt đầu công khai mối quan hệ từ khoảng đầu năm 2025 và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ vì đẹp đôi.