MC Huyền Châu: “Khi phụ nữ biết yêu bản thân đúng cách, họ tự khắc trẻ lâu”

Trong chuỗi hoạt động chào mừng 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Nhà trường phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm “100 năm Mỹ thuật hiện đại – Sưu tập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam”. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất đánh dấu hành trình một thế kỷ phát triển của mỹ thuật nước nhà.

Xuất hiện trong vai trò dẫn chương trình, MC Huyền Châu gây ấn tượng với phong thái sang trọng, nền nã và sự điềm tĩnh đặc trưng. Là người đảm nhiệm vị trí kết nối xuyên suốt buổi lễ, cô góp phần tạo nên không khí trang trọng, giàu cảm hứng, xứng tầm di sản mà sự kiện hướng đến.

Với bản lĩnh sân khấu cùng nhiều năm kinh nghiệm dẫn dắt các chương trình văn hóa – nghệ thuật lớn, Huyền Châu mang đến nhịp dẫn mạch lạc, tinh tế và giàu cảm xúc. Giọng nói ấm áp, tiết tấu mềm mại và khả năng kể chuyện giàu hình ảnh giúp cô tạo nên cầu nối giữa các thế hệ họa sĩ, nhà nghiên cứu và đông đảo khách mời. Không chỉ giới thiệu các phần mục trong chương trình, nữ MC còn khéo léo truyền tải tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại – chủ đề xuyên suốt của triển lãm.

Sự xuất hiện của Huyền Châu tại sự kiện lần này còn mang sắc thái đặc biệt khi cô có gia đình gắn bó sâu đậm với Mỹ thuật Việt Nam. Cha cô – họa sĩ Văn Chiến (Chiến “trứng”) – là gương mặt quen thuộc trong giới mỹ thuật, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1984, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam. Phong cách sơn mài truyền thống kết hợp kỹ thuật mới của ông tạo nên dấu ấn riêng, đóng góp không nhỏ vào diện mạo mỹ thuật hiện đại.

Bản thân Huyền Châu từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, khoa Thiết kế thời trang. Vì vậy, sự kiện kỷ niệm 100 năm nền mỹ thuật Việt Nam cũng là dịp cô tri ân các bậc tiền bối – trong đó có chính cha mình – những người đã dành cả đời cho nghệ thuật.

MC Huyền Châu bên cạnh tranh của bố cô - Hoạ Sĩ Văn Chiến

Khi được hỏi về mức cát-xê, Huyền Châu kín đáo nhưng thẳng thắn: “Tôi xin phép không nói về cát-xê. Với sự kiện 100 năm Mỹ thuật Việt Nam, điều khiến tôi nhận lời không phải là con số mà là ý nghĩa của nó. Đây là chương trình tôn vinh di sản nghệ thuật, và sự hiện diện của tôi đến từ sự trân trọng.”

Dù là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình, Huyền Châu không chạy show dày đặc, từng bị đồn “kén show”. Trước nhận định này, cô nhẹ nhàng giải thích: “Tôi không nghĩ mình khó tính. Tôi chỉ chọn lọc kỹ vì muốn giữ sự chỉn chu và tôn trọng khán giả. Những chương trình có giá trị thật, có tinh thần phù hợp với tôi thì tôi luôn sẵn lòng. Có lẽ vì tôi không xuất hiện đại trà nên mọi người nghĩ tôi ‘khó’, nhưng thực ra tôi chỉ có nguyên tắc nghề nghiệp rõ ràng.”

Trước ý kiến cho rằng cô “không cần tiền”, nữ MC thẳng thắn bày tỏ: “Mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Với tôi, tài chính chưa bao giờ là lý do chính để quyết định xuất hiện hay không. Tôi làm nghề vì đam mê và vì những giá trị mà chương trình mang lại. Đến một lúc nào đó, tiền không còn là thước đo duy nhất.”

Trong suốt cuộc trò chuyện, Huyền Châu nhấn mạnh tôn chỉ sống của mình: “Khi phụ nữ biết yêu bản thân đúng cách, họ tự khắc trẻ lâu. Giữ tâm an, sống tử tế và làm công việc mình trân trọng – đó là bí quyết trẻ đẹp bền vững hơn mọi mỹ phẩm.”

Bằng phong thái điềm đạm, tri thức nền vững chắc và sự tôn trọng dành cho nghệ thuật, MC Huyền Châu một lần nữa khẳng định vị trí của mình như một gương mặt dẫn chương trình chỉn chu, sang trọng và giàu bản sắc trên sóng truyền hình Việt.