MC Hoàng Oanh sống thế này sao?

MC - Á hậu Hoàng Oanh là mỹ nhân được công chúng yêu mến nhưng cũng gây nhiều tiếc nuối khi có đời sống tình cảm lận đận. Sau cuộc hôn nhân với chồng người Mỹ, cô chăm sóc con trai và chọn cuộc sống bình yên trong căn hộ nhỏ.

MC Hoàng Oanh và con trai đang sống trong căn hộ cô mua từ nhiều năm trước

Trong một vlog từ năm 2019, Hoàng Oanh cho biết đây là căn hộ mà cô tự mua bằng tiền cát-xê tích cóp qua nhiều năm. Kết hôn xong, cô sang Singapore ở cùng chồng một thời gian và khi về Việt Nam lại tiếp tục sống trong căn hộ này.

Về tổng thể, căn nhà của Hoàng Oanh nhỏ gọn, sắp xếp tối giản nhưng tinh tế, phản ánh tính cách dịu dàng và chậm rãi của cô. Ngay khi vừa bước vào nhà có thể bắt gặp bếp, sau đó là bàn ăn và tiếp theo ghế sofa. Không gian mở và nối tiếp nhau làm toát lên sự gọn gàng, sáng sủa còn phòng ngủ lại thể hiện sự nữ tính, trang nhã.

Bên cạnh cửa ra vào là bếp

Ngay cạnh bếp là bàn ăn

Và tiếp theo là sofa và khu vực tiếp khách

Từ sau khi ly hôn, nơi này đã trở thành điểm tựa quen thuộc, đủ ấm áp để cô nuôi con và tiếp tục hành trình mới. Bản thân Hoàng Oanh cũng từng chia sẻ, căn nhà dù không quá rộng nhưng đủ tiện nghi, đủ yên tĩnh để cô đọc sách, viết kịch bản và dành thời gian thực hiện sở thích hội hoạ.

Một chi tiết khiến căn hộ này trở nên đặc biệt không chỉ là do Hoàng Oanh tự mua mà còn vì nó lưu giữ hầu hết các cột mốc quan trọng của cô. Đó là tuổi trẻ hăng say làm việc, dần trưởng thành hơn trong công việc, lúc quen chồng cũ và mang thai đến hiện tại là hành trình làm mẹ đơn thân.

Phòng ngủ

Căn nhà được trang trí trong dịp Giáng sinh

Nữ MC và các chị đẹp quây quần bên nhau

Rõ ràng, Hoàng Oanh không cần một không gian quá lớn để chứng minh điều gì. Thay vào đó, căn hộ nhỏ xinh lại cho thấy rõ nhất lựa chọn sống mạnh mẽ của chị đẹp là độc lập, kiên nhẫn và bình yên sau những biến cố.

Hoàng Oanh có tên đầy đủ là Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990. Cô được khán giả biết đến khi giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen 2006. Sau đó, cô giành ngôi vị Á hậu của cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Hoàng Oanh hoạt động với vai trò MC và tham gia một số phim điện ảnh như Tháng Năm Rực Rỡ, Ước Hẹn Mùa Thu, Ba Vợ Cưới Vợ Ba, Biệt Đội Rất Ổn...

MC Hoàng Oanh quen chồng cũ - Jack Cole vào từ 10/2017 và cặp đôi đã tổ chức đám cưới tại TP.HCM vào cuối năm 2019. Thời điểm Hoàng Oanh sinh con, Jack không thể có mặt bên cô bởi mắc kẹt vì dịch COVID-19. Cuối tháng 8/2020, khi con trai cứng cáp hơn, Hoàng Oanh đưa bé sang Singapore đoàn tụ chồng. Tuy nhiên, đến tháng 12/2021, Á hậu đưa con về Việt Nam, trong khi ông xã vẫn ở Singapore.

Sau hơn 2 năm chung sống, họ quyết định chia tay và hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 4/2022. Sau khi đường ai nấy đi, Hoàng Oanh khẳng định mối quan hệ giữa cô và Jack Cole vẫn trên tinh thần tôn trọng, văn minh. Cả hai thống nhất sẽ cùng nuôi dạy con trai Max trong môi trường tốt nhất.

Hiện tại Hoàng Oanh vẫn đang tập trung cho công việc và chăm sóc con trai còn chồng cũ đã tìm thấy hạnh phúc mới

