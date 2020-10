MC đình đám bóc phốt nữ minh tinh hạng A có quản lý mất lịch sự, netizen gọi tên Chương Tử Di

MC đình đám Kim Tinh lại 1 lần nữa làm CBiz dậy sóng khi tiết lộ câu chuyện về đoàn đội của nữ minh tinh hạng A có thái độ vô cùng bất lịch sự. Điều đáng nói là nhiều cư dân mạng đã gọi tên Chương Tử Di sau màn tiết lộ động trời này.

Cụ thể, Kim Tinh kể trong chương trình Cục tình báo sao Hỏa rằng bà từng được mời làm MC cho 1 buổi tiệc khiêu vũ có sự góp mặt của các nhân vật máu mặt. Sự kiện này liên quan đến văn hóa và có cả các hoàng tử - công chúa nước Pháp đến tham dự. Vì muốn sự kiện thêm phần long trọng, ban tổ chức có mời 1 số minh tinh tham gia.

Kim Tinh.

Trước khi tiệc bắt đầu, nhân viên trong ban tổ chức đến gặp nữ minh tinh nọ và hỏi rằng 1 vị hoàng tử có thể mời cô nhảy được không. Chẳng chút đắn đo, nữ minh tinh đồng ý ngay. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, quản lý của nữ minh tinh lại tỏ ra khó chịu, thậm chí còn giằng co để đòi thêm tiền. Lý do quản lý từ chối là do ban đầu hợp đồng ký kết không có điều khoản nhảy múa trong vũ hội.

Kim Tinh đứng kế bên liền nói riêng với nữ minh tinh rằng nên thuyết phục quản lý, vì từ chối thô lỗ như thế là không được. Huống chi đây lại là bữa tiệc hoàng gia, tham gia tiệc khiêu vũ thì nhảy 1 điệu cũng là lẽ thường tình. Ấy vậy nhưng người quản lý kia chẳng những không đồng tình còn quát vào mặt nữ minh tinh: "Câm mồm! Đến lượt cô nói chuyện à".

Chương Tử Di.

Kim Tinh kể thêm, sau màn quát mắng, chị thấy không khí xung quanh vô cùng gượng gạo và căng thẳng. Là người cùng hoạt động nghệ thuật, Kim Tinh cảm thấy thương nữ minh tinh hạng A, đồng thời xấu hổ giùm người quản lý kia.

Nàng Đại Hoa Đán thực sự là nhân vật trong câu chuyện mất mặt trên?

Sau khi chương trình Cục tình báo sao Hỏa phát sóng, nhiều khán giả đã đồn đoán về danh tính nữ minh tinh. Đa phần đều cho rằng người được nhắc đến là Chương Tử Di. Lập tức, quá khứ của Chương Tử Di bị đào bới liên tục, có khán giả còn giải thích việc Chương Tử Di lép vế so với quản lý cũng là điều dễ hiểu, bởi có 1 thời gian, Chương Tử Di đã để anh trai làm quản lý cho mình.