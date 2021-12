MC – Diễn viên Ốc Thanh Vân chia sẻ về nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc cho trẻ

MC – Diễn viên Ốc Thanh Vân đã có những chia sẻ quan điểm của mình về chủ đề này tại buổi Talkshow "Nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc" do Việt Thương Music tổ chức vào ngày 30/11/2021 vừa qua.

Là một người bận rộn, Ốc Thanh Vân sắp xếp công việc như thế nào để chăm sóc con, cho con giải trí?

Luôn chủ động trong mọi thứ như tập luyện, vui chơi giải trí cùng con. Cho con học tiếng Anh, tiếng Hàn, ngoại ngữ cho phép trẻ tiếp cận âm nhạc nước ngoài (nhạc Hàn, US-UK), tham gia nhiều bộ môn thể chất như bơi lội, đạp xe, boxing, yoga… Ngoài ra còn có lịch trình cùng nhau xem phim, ca hát, chơi nhạc cụ ukulele hay piano mang đến niềm vui cho con khi ngồi chơi đàn.

Những bộ môn nghệ thuật nào nên cho trẻ học?

Ốc Thanh Vân cảm thấy hạnh phúc khi được gia đình cho học đàn từ nhỏ như đàn organ, piano và những bộ môn khác như ba lê, thể dục nhịp điệu, vì vậy cô cho rằng để trẻ tiếp cận nghệ thuật từ sớm có rất nhiều lợi ích. Âm nhạc làm cho chúng ta có tuổi thơ đẹp, tâm hồn đẹp, biết yêu thương trân trọng mọi thứ xung quanh đồng thời phát triển nhiều kĩ năng khác.

Khó khăn khi trẻ mới tập đàn

Khó khăn đầu tiên là tìm cây đàn phù hợp với trẻ. Bên cạnh đó cũng đừng tạo cho trẻ áp lực về việc học đàn.

Sự khác biệt trước và sau khi trẻ học nghệ thuật nói chung và học đàn nói riêng

Mọi kĩ năng của trẻ đều tốt hơn, từ hình thể vận động toàn diện đến trí não tập trung, thoải mái hơn về tâm hồn. Nói chung sự phát triển của trẻ khi học đàn là tổng hòa và rõ rệt, thuận lợi cho các hoạt động khác.Tất nhiên quá trình thay đổi cần có thời gian nhất định.

Có phải học nghệ thuật nói chung và piano nói riêng chỉ dành cho người giàu có?

Đầu tư cho giáo dục là xứng đáng, còn đầu tư cho nghệ thuật mang nhiều giá trị lợi ích tươi đẹp. Do đó mặc dù chi phí đầu tư cho con học nghệ thuật hàn lâm (ví dụ như piano) là không nhỏ nhưng nếu chúng ta biết cách thì vẫn có khả năng tiếp cận. Ví dụ nếu chưa có điều kiện để mua một cây piano quá "xịn xò" thì có thể chọn những cây đàn giá tiết kiệm hơn, hoặc piano điện hay thậm chí có thể chọn mua đàn organ. Một cây đàn nhỏ thôi nhưng thế giới âm nhạc vẫn rất rộng lớn!

Trẻ hay nghe nhạc và hát theo sở thích nhưng khi người khác khen ngợi hay động viên thì lại không thích và phản đối khi bố mẹ cho đi học nhạc. Lời khuyên của Ốc Thanh Vân như thế nào?

Điều này là do tính cách và bố mẹ có thể từ từ gợi mở nút thắt cho trẻ. Nương theo trẻ, hỏi ý trẻ về sở thích, mong muốn học chứ đừng đặt trẻ vào thể đã rồi do mỗi trẻ đều có cái tôi riêng, từ đó tạo điều kiện cho trẻ phát triển.

