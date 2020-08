Mấy món "chống già" khác thì không biết, chứ 5 sản phẩm sau thực sự trẻ hóa làn da kỳ diệu vì được bác sĩ khuyến khích dùng

Sản phẩm chống lão hóa trên thị trường skincare thì vô vàn nhưng không phải món nào cũng được các bác sĩ da liễu công nhận về chất lượng. Do đó, sẽ rất hữu ích đối với công cuộc chăm da nếu bạn nhận diện được những sản phẩm được chính các bác sĩ khen ngợi, tất cả đều có khả năng xóa mờ nếp nhăn, đốm nâu và ngăn chặn những dấu hiệu lão hóa có thể xuất hiện thêm trong tương lai.



1. RoC Deep Wrinkle Serum (Khoảng 395.000 VNĐ)

Lọ serum này có thể xử đẹp rất nhiều các vấn đề khó nhằn của làn da như: nếp nhăn, lỗ chân lông to, thậm chí là mụn. Khẳng định lại chất lượng của lọ serum, bác sĩ Rebecca Tung tại New York cho hay: "Retinol kết hợp với những thành phần chống oxy hóa, magie và kẽm sẽ cải thiện kết cấu da, nâng tông và cùng lúc làm lu mờ lỗ chân lông".

Nơi mua: Saigon Scent

2. Olay Pro-X Deep Wrinkle Treatment (Khoảng 745.000 VNĐ)

Lọ kem này chứa retinyl propionate – một dạng retinol dịu nhẹ giúp làm mới bề mặt da nhưng không gây nên tình trạng kích ứng. Chưa hết, bác sĩ Doris Day tại New York còn khen ngợi lọ kem vì: "Nó có một vài thành phần ưa thích của thôi, như niacinamide hàm chứa trong một công thức làm tốt nhiệm vụ cấp ẩm".

3. Aveeno Absolutely Ageless Daily Moisturizer SPF 30 (Khoảng 436.000 VNĐ)

Khi bắt đầu kết thân với sản phẩm xóa mờ nếp nhăn, sự kiên trì chính là yếu tố cốt lõi. Và vì thế, bạn nên tìm kiếm món skincare có thể thoải mái bôi mỗi ngày, như lọ kem dưỡng của Aveeno chẳng hạn. Sản phẩm này sẽ không gây nên tình trạng kích ứng để bạn phải gián đoạn quá trình sử dụng. "Với chiết xuất quả mâm xôi đen và thì là, lọ kem sẽ tăng sinh elastin và cải thiện độ đàn hồi của làn da", bác sĩ Joshua Zeichner tại New York cho hay. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có chỉ số SPF 30 để bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời.

4. SkinMedica TNS Recovery Complex (Khoảng 4.550.000 VNĐ)

Bác sĩ Sabrina Fabi tại San Diego khen ngợi lọ tinh chất này vì "sản phẩm giúp kích thích sản sinh collagen và giúp kết cấu da thêm kiên cố", từ đó làn da sẽ không còn nếp nhăn xấu xí và trở nên căng mọng, đàn hồi tốt hơn hẳn. Lọ tinh chất cũng là một trong số ít sản phẩm được rất nhiều bác sĩ đích thân dùng mỗi ngày.

Nơi mua: Lazada

5. SkinCeuticals C E Ferulic Serum (Khoảng 3.500.000 VNĐ)

Rất nhiều bác sĩ da liễu thêm lọ serum này vào quy trình skincare hàng ngày đơn giản là bởi sản phẩm thực sự có thể nâng cấp làn da. "Lọ serum hoạt động như một lá chắn giúp ngăn cản sự tấn công của gốc tự do và những tác hại từ tia UV. Nhờ đó, làn da của bạn sẽ ít khả năng phải trải qua lão hóa sớm do môi trường tác động, đồng nghĩa là da bạn sẽ ít xuất hiện đốm nâu, nốt đỏ hay nếp nhăn", theo bác sĩ Rachel Nazarian tại New York.

Nơi mua: Lazada

Nguồn: Allure