May mắn không tự nhiên mà có: Học 4 TƯ DUY này để tự tạo hạnh phúc, tìm thấy vận may và thành công ngay cả trong trắc trở

May mắn là thứ mà ai cũng muốn. Giàu có, sự nghiệp đồ sộ, người yêu xinh đẹp,... nhiều người cho rằng sở hữu những thứ này đều là do may mắn.

Thế nhưng liệu mọi thứ có phải tự nhiên xuất hiện hay không? Đa phần là không!

Bạn giàu có, sự nghiệp to lớn, chứng tỏ bạn đã bỏ ra công sức trước đó, không ít thì nhiều. Bạn có người yêu xinh đẹp, đương nhiên là vì bạn sở hữu những yếu tố như nhan sắc, tiền bạc, tính cách,...



May mắn hay không còn tùy thuộc vào mỗi người. Và nó sẽ xuất hiện nếu bạn thật sự cố gắng. Thử thay đổi 4 điều dưới đây, vận may sẽ tự tìm đến với bạn:

1. Trí tuệ là cốt lõi của vận may

Người xưa có câu: Trước khi giao cho một người nhiệm vụ to lớn nào đó, ông trời đã mở cánh cửa trí tuệ cho họ.

Có trí tuệ và phương pháp, cộng thêm nỗ lực, con người ta mới dễ dàng tìm thấy thành công, cũng từ đó xem như bắt đầu “phất lên”, trở nên may mắn.

Vậy nên, chúng ta cần phải kiên trì học tập, dù cho tuổi già ập đến cũng không ngừng mưu cầu tri thức, trau dồi bản thân, nâng cao tố chất chuyên nghiệp và tư duy trí tuệ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chạm đến tầm cao mới của cuộc sống.

Thật ra, may mắn không phải là chuyện đột nhiên mà có, mà nó diễn ra trong thầm lặng, tích lũy đến một mức độ nhất định rồi mới đổi lại thành công.

Vận may của một người chính là sự hồi báo sau quá trình cực khổ cho đi. Đợi đến lúc “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, bạn sẽ có được thành công và hạnh phúc đáng giá.

Người không biết hành động mà chỉ cầu trời khấn phật cho mình được may mắn, hạnh phúc, phát tài, thì những thứ này sẽ không bao giờ xuất hiện. Chỉ có tiếp thu trí tuệ, từ từ nỗ lực mới là thể mang về vận may.

2. Cách nhìn nhận quyết định sự may mắn





Nhiều người cảm thấy bản thân dường như kém may mắn, làm gì cũng không đạt được mục đích.

Thật ra, may mắn không phải bị tác động bởi yếu tố bên ngoài, mà chính là cách nhìn nhận của tư duy và nội tâm của mỗi người.

Không ngừng trau dồi trí tuệ chính là một trong những bí quyết giúp con người thu về vận may. Trí tuệ ở đây chính là những tổng kết sau quá trình trải nghiệm về nhân sinh, nhân tình thế thái và cách đối nhân xử thế trên cuộc đời này.

Triết lý nói suôn rất khó để áp dụng, nhưng kinh nghiệm thực tiễn và những điều đã ngộ ra sau những lần xông pha mới là hành trang theo bạn cả đời.

Nói một cách khác, khi con người ta trưởng thành thật sự, định nghĩa về may mắn sẽ bị biến đổi khác đi so với lúc trước. Nhiều người nhận ra việc có bố mẹ bên cạnh là một may mắn rất lớn, hoặc thậm chí là cảm thấy bản thân đang còn tồn tại trên thế giới này cũng là may mắn lắm rồi.

Cách nhìn nhận chín chắn hơn sẽ giúp con người dễ cảm thấy may mắn. Một sự cố ấp đến, thay vì nghĩ rằng bản thân quá xui xẻo, thì họ lại an ủi chính mình bằng cách: "Cũng may là…, nếu không thì…".

Mỗi một bước trưởng thành đều chứa đựng may mắn, nếu không tin thì bạn có thể ngẫm nghĩ lại thử xem!

3. Nỗ lực mang lại may mắn





Nếu quan sát kỹ hơn, một người thành công chưa chắc thông minh nhất, nhưng chắc chắn phải là người cố gắng nhất. Bạn thấy người ta giàu phất lên, bạn chỉ nghĩ rằng họ may mắn, nhưng bạn không biết phía sau thành công đó là cả quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ và thất bại liên tục.

Người có tư tưởng này là người cực kỳ thiển cận, có thái độ ghen ăn tức ở và chưa biết quá trình làm giàu là gì.

Đến một lúc nào đó, sau rất nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, bạn sẽ nhận ra, nỗ lực là điều cốt lõi để con người thay đổi số phận.

Khoảnh khắc sở hữu được cuộc sống tốt hơn cũng chính là phúc phần, là may mắn mà bạn nhận được sau hành trình gian nan.

4. Không cưỡng cầu kết quả





Người may mắn lúc nào cũng có tâm thái thản nhiên đến bất ngờ. Họ không có thái độ cưỡng cầu kết quả, thay vào đó là tinh thần học tập và khát khao trải nghiệm. Chỉ có như vậy, con người mới không bị kết quả vùi dập nếu nó không đúng theo ý nguyện ban đầu.

Con người là vậy! Có được thứ vừa ý thì gọi là may mắn, còn không có được thì lại than thở xui xẻo. Thế nhưng mấy ai hiểu được may mắn hay xui xẻo đều do mình.

Làm chuyện gì cũng phải cố gắng điều hướng cảm xúc chú trọng vào quá trình, đừng chỉ chăm chăm vào kết quả. Cuối cùng, vì không chuyên tâm quá trình nên dẫn kết quả xấu, để rồi đau buồn, thất vọng và mất hết ý chí.

