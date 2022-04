Đây là tâm sự được gửi từ: Bảo Nghi - TPHCM.

Hôm nay là ngày cuối tuần, tôi hẹn bạn bè cà phê nói chuyện phiếm về một tuần mệt mỏi vừa qua. Tâm trạng vốn đang không được tốt lắm, cứ buồn vui lẫn lộn, lý do vì sao tôi cũng không rõ, chắc là do căng thẳng vì tuần vừa rồi quá nhiều việc. Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê, nói chuyện cũng vui vẻ, lòng tôi cũng nhẹ bớt đi phần nào. Sau khi tính tiền, bạn tôi bảo để nó chở về, không cần phải bắt xe làm gì cho mệt, tôi ok! Trên đường về chúng tôi nói nhiều chuyện, lòng dù nhẹ nhưng vẫn ngổn ngang.

Khi xe chạy đến một ngã tư, tôi nhìn thấy một chị bán hàng rong, chị đạp xe nhưng đằng sau chở vô số bánh kẹo, đến ngã tư chị nhảy xuống chống chân vì ngồi thì không chống tới, bánh xe loạng choạng không đứng vững, hình ảnh này bất giác khiến tôi suy nghĩ quá nhiều, tôi cũng không rõ lắm, lúc đó chỉ nghĩ: "Không biết chị bán hàng có cực không, trong cuộc sống này nhiều người vất vả lắm chứ đâu phải một mình mình, nhìn chị giúp mình trân trọng cuộc sống hiện tại hơn, ít nhất mình còn được làm văn phòng, được ngồi máy lạnh, chứ chị phải dãi nắng dầm mưa". Trong phút chốc, tôi bật khóc to, bạn tôi quay sang nhìn tôi không hiểu vì sao, tôi liền nói: "Nhìn chỉ tao đau lòng quá". Sau đó, nó bật cười rồi nói: "Mày không nên nhạy cảm trong thế giới vô cảm, thiệt thòi cho mình thôi". Nghe xong tôi cũng chẳng muốn nghĩ gì thêm, chắc có lẽ mỗi người mỗi khác, nhưng tôi vẫn thấy thương chị và tự cảm thấy đúng là mình nhạy cảm thật.

Chuyên mục Tâm sự sau 6 giờ chiều là những dòng suy nghĩ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ mọi thứ với chúng tôi tại đây, biết đâu bạn sẽ nhẹ lòng hơn!



https://afamily.vn/may-khong-nen-nhay-cam-trong-the-gioi-vo-cam-20220410161924983.chn