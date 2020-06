Máy điều hòa của gia đình tôi gần đây bị bốc mùi hôi rất khó chịu, tôi phải làm thế nào để điều hòa hết mùi?

Vì sao điều hòa có mùi hôi?

+ Vi khuẩn, nấm mốc và bụi tích tụ ở lưới lọc, máng nước của máy lạnh

+ Không sử dụng lâu ngày, khi bật máy lên các hơi ẩm được thổi theo luồng gió, hơi gió này có mùi hôi.

+ Mùi hôi từ ống nước xả trong máy lạnh: Có rất nhiều gia đình đặt ống nước thoát của máy chung với ống nước thải của nhà vệ sinh gây mùi hôi đi ngược vào phòng lạnh.

Điều hòa có mùi hôi gây khó chịu.

+ Rò rỉ khí ga, vừa gây mùi vừa ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người hít vào.

Đây chỉ là những nguyên nhân chính yếu gây nên mùi “không mời mà đến”, còn những nguyên nhân khác “ẩn nấp” mà nếu không có chuyên môn bạn khó lòng xác định được.

Theo anh Nguyễn Linh - thợ sữa chữa điều hòa cho biết, thường thì do các nguyên nhân sau khiến điều hòa nhà bạn bị bốc mùi hôi rất khó chịu và nếu không sửa chữa kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của những người dùng.



1. Vi khuẩn, nấm mốc do không vệ sinh lâu ngày

Máy lạnh không được bảo trì vệ sinh định kỳ khiến các bụi bẩn, chất nhờn tích tụ tạo thành vi khuẩn nấm mốc lâu ngày gây nên mùi hôi, đặc biệt là trong những thời tiết nóng ẩm. Đây là nguyên nhân máy lạnh phả ra những mùi hôi hám, khó chịu khi vận hành.

2. Ống xả nước điều hòa có vấn đề

Nếu điều hòa nhà bạn phả ra những mùi hôi khó chịu thì nguyên cũng khá phổ biến là do cách lắp đặt ống xả nước của gia đình bạn có vấn đề. Ống nước xả của máy lạnh nối thẳng tới mương máng nước thải của đường phố, hoặc ống xả nước thải khác trong gia đình bạn, ví dụ nước xả sinh hoạt, hoặc bồn cầu… vì thế, mùi hôi của cống nước sẽ được mang vào phòng.

3. Máy lạnh có mùi hôi gas, bị rò rỉ khí gas

Một trong những trường hợp hư hỏng phức tạp là máy lạnh bị rò rỉ khí gas, là do đường dẫn gas bị hở, xì ống gas làm gas máy lạnh thoát ra, gây mùi khó chịu. Có nhiều nguyên nhân khiến cho thiết bị rò rỉ gas, có thể là do quá trình sử dụng lâu năm, các mối hàn bị rỉ sét hoặc do tác động của thời tiết và môi trường làm cho đường ống bị xuống cấp làm gas bị xì.

Việc rò rỉ khí gas còn có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe của gia đình bạn, vì có thể gây ngộ độc, ngạt thở…

4. Côn trùng chui vào ống thải mắc kẹt

Ngoài ra, có thể là do mùi hôi của côn trùng chết. Các loại côn trùng như: kiến, gián,… chui vào ống thoát nước mắc kẹt không ra được lâu ngày phát ra mùi hôi.

Cách khắc phục máy lạnh có mùi hôi

Bước 1: Trước tiên bạn nên chọn chế độ chạy khô Dry trước khi tắt máy khoảng 5 – 10 phút.

Chế độ Dry trên điều hòa.

Bước 2: Sau đó kiểm tra để chắc chắn rằng ống xả nước máy lạnh không nối với các loại ống xả thải khác trong gia đình, nếu có, bạn nên đi riêng đường ống cho máy lạnh. Cần vệ sinh và kiểm tra lại đường ống gas để đảm bảo máy lạnh hoạt động tốt và không bị rò rỉ gas gây mùi hôi.

Kiểm tra điều hòa và khí gas, đường đây

Bước 3: Vệ sinh máy lạnh và khi bắt đầu dùng lại cũng nên kiểm tra và vệ sinh lại các lưới lọc để đảm bảo không có nấm mốc, bụi bẩn trong máy lạnh.

Vệ sinh máy lạnh.

Bước 4: Bạn cũng cần mở các cửa sổ phòng những mùi hôi cũ được thoát ra, đồng thời, bạn cũng nên vệ sinh lại phòng để đảm bảo phòng khô ráo, sạch sẽ.

Mở cửa sổ và vệ sinh phòng.