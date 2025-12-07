Vào ngày 30/12 sắp tới, một cuộc tìm kiếm máy bay MH370 bí ẩn dưới đáy biển lần thứ 4 ở Ấn Độ Dương ngoài khơi Tây Úc sẽ bắt đầu. Cuộc tìm kiếm này được thực hiện bởi công ty thăm dò hàng hải Ocean Infinity có trụ sở tại Mỹ.

Công cuộc tìm kiếm MH370 sẽ lại tái khởi động cuối năm nay

Mặc dù các nỗ lực tìm kiếm quốc tế đã tập trung vào khu vực Nam Ấn Độ Dương trong hơn một thập kỷ, dựa trên giả định chiếc máy bay đã hết nhiên liệu và lao xuống biển, một số chuyên gia và lý thuyết âm mưu vẫn kiên quyết khẳng định chuyến bay MH370 chưa từng bị rơi theo cách thông thường.

Giả thuyết này cho rằng máy bay đã được hạ cánh có kiểm soát hoặc chuyển hướng đến một địa điểm bí mật, dẫn đến việc không tìm thấy mảnh vỡ lớn hay hộp đen nào. Đây là một trong những kịch bản gây chấn động và khó tin nhất, nhưng vẫn được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Giả thuyết về việc máy bay bị hạ cánh có kiểm soát

Một số chuyên gia, như Vincent Lyne từ Đại học Tasmania, đã lập luận rằng MH370 có thể đã trải qua một cú "hạ cánh có kiểm soát" (controlled ditching) trên mặt biển, thay vì một vụ tai nạn tốc độ cao. Mặc dù ông Lyne vẫn tin rằng máy bay đã chìm, nhưng cách tiếp xúc với nước là có chủ đích, nhằm khiến máy bay vỡ ít mảnh nhất có thể.

Tuy nhiên, từ giả thuyết này, một số đồn đoán đã được đẩy đi xa hơn, cho rằng máy bay đã được phi công hoặc một kẻ chiếm quyền điều khiển hạ cánh thành công trên một đường băng bí mật.

Đã hơn 1 thập kỷ nhưng thế giới vẫn chưa có lời giải đáp về MH370

Bị chuyển hướng và giấu ở đảo bí mật

Một trong những giả thuyết nổi cộm nhất trong nhóm "chưa từng bị rơi" là máy bay đã được chuyển hướng và hạ cánh tại Diego Garcia.

Diego Garcia là một căn cứ quân sự của Mỹ nằm trên một hòn đảo hẻo lánh ở Ấn Độ Dương. Những người ủng hộ giả thuyết này cho rằng phi công đã bị ép buộc hoặc tự nguyện hạ cánh máy bay xuống căn cứ này vì một lý do bất chính, có thể liên quan đến các nhân vật hoặc vật dụng đặc biệt được chuyên chở trên chuyến bay, hoặc là một phần trong kế hoạch của CIA nhằm kiểm soát một số mục tiêu.

Giả thuyết này cố gắng giải thích tại sao tín hiệu điện thoại di động của một số hành khách vẫn đổ chuông nhiều giờ sau khi máy bay biến mất – ngụ ý họ đang ở gần cột phát sóng điện thoại, và máy bay không rơi xuống nước ngay lập tức. Mặc dù Mỹ đã bác bỏ hoàn toàn điều này, giả thuyết vẫn tồn tại trong cộng đồng mạng, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Bắn hạ máy bay để ngăn chặn công nghệ

Một giả thuyết cực đoan khác loại trừ khả năng máy bay rơi tự do là việc máy bay bị bắn hạ. Nhà báo điều tra Florence de Changy, tác giả cuốn sách "The Disappearing Act: The Impossible Case of MH370" cho rằng máy bay MH370 đã bị Không quân Mỹ bắn hạ.

Bà lập luận rằng sự việc này nhằm ngăn chặn công nghệ mật trên máy bay lọt vào tay Trung Quốc, và toàn bộ vụ việc đã bị che giấu. Giả thuyết này cho rằng máy bay không rơi do lỗi kỹ thuật hay hết nhiên liệu, mà do bị tác động từ bên ngoài để bảo vệ các lợi ích an ninh.

Thực tế và bằng chứng

Mặc dù các giả thuyết về việc máy bay được hạ cánh thành công nghe có vẻ hấp dẫn, các nhà điều tra chính thức và hầu hết các chuyên gia hàng không đều tin rằng MH370 đã rơi ở Nam Ấn Độ Dương. Bằng chứng vững chắc nhất chống lại giả thuyết "chưa từng bị rơi" khá vững chắc.

Trước tiên là đã có các mảnh vỡ máy bay được tìm thấy và được xác nhận. Nhiều mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy dạt vào bờ biển các nước châu Phi và đảo Réunion, bao gồm một mảnh cánh tà được Malaysia xác nhận là của MH370. Sự xuất hiện của các mảnh vỡ này xác nhận rằng máy bay đã bị phá hủy và chìm xuống biển.

Một số mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy

Phân tích dữ liệu liên lạc vệ tinh Inmarsat cuối cùng cũng cho thấy máy bay đã bay suốt nhiều giờ về phía nam, đến khu vực hẻo lánh của Ấn Độ Dương, cho đến khi hết nhiên liệu.

Tuy nhiên, việc không tìm thấy thân máy bay hay thi thể hành khách vẫn tiếp tục là cơ sở để các giả thuyết chấn động, bao gồm cả giả thuyết về việc máy bay chưa từng bị rơi, tiếp tục được thảo luận trong công chúng.

