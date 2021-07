Máy bay cất cánh mới 1 tiếng, nữ hành khách nằng nặc đòi xuống cho bằng được trước khi bị tiếp viên dán luôn vào ghế ngồi

Sự việc xảy ra trên chuyến bay kéo dài 2 tiếng từ Dallas Fort Worth, Texas, đến Charlotte, Bắc Carolina, của hãng hàng không American Airlines vào ngày 6/7 vừa qua. Được biết, chuyến bay đã bị hoãn 3 tiếng trước khi xuất phát vào lúc nửa đêm. Chỉ 1 tiếng đồng hồ sau khi cất cánh, một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra.

Theo lời kể của tài khoản TikTok @lol.ariee, người cũng có mặt trên chuyến bay, các tiếp viên hàng không mở lại đèn trên máy bay vào lúc 1h30 sáng. "Chúng tôi nhìn thấy họ đi lên xuống liên tục và không ngừng thì thầm nhỏ to vào tai nhau".

Sau đó, những người này khóa nhà vệ sinh, lấy những chiếc túi xuống khỏi khoang chứa nhưng không tiết lộ chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng, phi công cũng bắt loa và yêu cầu mọi người ngồi yên tại chỗ vì có tình huống ngoài ý muốn đang xảy ra trên máy bay. @lol.ariee cho biết cô và mọi người xung quanh bắt đầu nghe thấy tiếng hét.

Khi máy bay chuẩn bị đáp, một tiếp viên hàng không ngồi gần họ đã giải thích tình hình, rằng một nữ hành khách đã gặp vấn đề về tinh thần, nằng nặc đòi xuống máy bay cho bằng được. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ ấy còn đi đến các cánh cửa thoát hiểm và đập mạnh vào chúng, yêu cầu được mở cửa để xuống máy bay dù lúc đó phương tiện đang bay trên bầu trời.

5 tiếp viên hàng không đã hợp lực để khống chế nữ hành khách đang ra sức chống trả kịch liệt, thậm chí còn quay sang tấn công các nhân viên, cào cấu và cắn họ. Cuối cùng, các tiếp viên hàng không buộc phải dùng băng keo dán miệng, tay và cơ thể nữ hành khách kia vào chỗ ngồi. Khi đến nơi, người phụ nữ vẫn không ngừng hét vào mặt các hành khách khác rằng: "Các người! Các người!" khi họ đi ngang qua bà để xuống máy bay.

American Airlines đã xác nhận vụ việc này và nói với The Post rằng nữ hành khách kia đã đánh và cắn tiếp viên hàng không khi bà cố mở cánh cửa lên máy bay phía trước. Việc khống chế người phụ nữ kia chính là để đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên cũng như hành khách trên máy bay.

Sau khi máy bay đáp đất, các nhân viên dịch vụ khẩn cấp đã chờ sẵn và đưa người phụ nữ ấy đến bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe. Hãng hàng không này cũng đã đưa tên nữ hành khách kia vào danh sách cấm bay nội địa trong lúc cuộc điều tra được tiến hành.

Nhân viên y tế chờ sẵn để đưa nữ hành khách đến bệnh viện sau khi máy bay đáp.

(Nguồn: Foxnews)