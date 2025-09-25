Theo trang tin China News (Trung Quốc), ngày 23/8 vừa qua, một bệnh nhân nữ tên Mã Tư, 45 tuổi, đã được gia đình đưa đến Bệnh viện tỉnh Hồ Bắc cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Khi lấy máu để xét nghiệm, bác sĩ phát hiện máu của bà Mã có màu trắng đục như sữa.

Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy lượng triglyceride trong máu của bệnh nhân cao hơn mức bình thường rất nhiều.

Bác sĩ Tiêu Chí Dĩnh, Trưởng khoa Nội tổng quát của bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp do tăng lipid máu. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nguy kịch. Bệnh nhân được chỉ định thay huyết tương để kiểm soát lipid máu, giảm biến chứng và suy đa tạng.

Chỉ sau vài giờ, nồng độ triglyceride trong máu của bệnh nhân đã giảm xuống ngưỡng an toàn, các triệu chứng đau bụng, buồn nôn thuyên giảm, chức năng của các cơ quan dần hồi phục.

Máu của bệnh nhân trắng đục như sữa. (Ảnh: China News)

Viêm tuỵ cấp do chủ quan với 1 việc

Sau khi hồi phục, bà Mã thừa nhận bản thân từng bị viêm tụy cấp 1 lần do tăng lipid máu cách đây 6 năm. Bà Mã cũng đã được bác sĩ kê thuốc hạ lipid máu để uống duy trì, giúp kiểm soát tình trạng bệnh. Tuy nhiên, khi thấy sức khỏe khá lên, bà đã tự ý ngừng thuốc, và không đến bệnh viện khám, theo dõi định kỳ.

Bác sĩ Tiêu Chí Dĩnh cho biết: “ Việc chủ quan với vấn đề tăng mỡ máu và tự ý ngưng thuốc điều trị bệnh là nguyên nhân chính khiến bệnh nhân bị viêm tuỵ cấp. Tự ý ngưng thuốc điều trị, kết hợp với chế độ ăn uống thiếu kiểm soát, lối sống ít vận động có thể khiến mỡ thừa tích tụ trong cơ thể. Điều này chẳng khác nào bệnh nhân đang tự bơm mỡ vào máu”.

Theo chuyên gia, lượng lipid trong máu tăng cao có thể gây viêm và làm tổn thương tế bào tuyến tụy. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân mắc viêm tuỵ cấp có thể gặp các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng, hoại tử tụy suy đa tạng, thậm chí có thể tử vong.

Sau khi nghe bác sĩ phân tích, bệnh nhân Mã vô cùng hối hận, bà chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ mình đã khoẻ nên mới dừng sử dụng thuốc. Không ngờ chính điều này lại gây hại cho sức khoẻ của tôi. Sau khi xuất viện tôi sẽ uống thuốc đúng giờ, tuân thủ chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý và đến viện tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để theo dõi tình trạng bệnh”.

Người mắc bệnh lý nền cần tuân thủ dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ để tránh gặp các vấn đề sức khoẻ. (Ảnh minh hoạ)

Dấu hiệu nhận biết và cách phòng ngừa viêm tuỵ cấp

Chuyên gia cho biết viêm tuỵ cấp do tăng mỡ máu có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu của bệnh là vô cùng quan trọng.

Theo chuyên gia, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như: Đau bụng dữ dội ở vùng thượng vị, cơn đau lan ra sau lưng; buồn nôn, nôn ói; đầy bụng; khó tiêu hoặc tiêu chảy, sốt, mệt mỏi, huyết áp tụt,... mọi người nên đến viện thăm khám sớm để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời (nếu có).