Mâu thuẫn với vợ cũ, người đàn ông bế con lên cầu doạ giết

Ngày 18/3, thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đội CSGT số 2 thuộc phòng CSGT vừa giải cứu hai bố con có ý định tự tử.

Theo đó, khoảng 22h10 đêm 17/3, đội CSGT số 2 nhận được tin báo của chị V.T.B.T (SN 1997, trú phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về việc chồng cũ là anh T.Q.L (SN 1986, trú TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô BKS: 14B-036.72 chở con chung của 2 anh chị đi theo hướng Tuần Châu - Cẩm Phả.

Anh L. và con trai được công an giải cứu.

Sau đó, tới giữa cầu Bãi Cháy, anh L. dừng xe rồi bế con trai ra đứng gần khu vực thành cầu Trước đó, trong lúc chở theo con trai, anh L. gọi điện cho chị T. đe dọa sẽ giết con.

Nhận tin báo, tổ công tác thuộc đội CSGT số 2 đã có mặt và vận động anh L. ngừng hành động. Thời điểm này, anh L. gọi video call cho vợ nói gặp mặt con lần cuối và định nhảy xuống.

Thấy tình hình nguy cấp, tổ công tác đã khống chế, đưa anh L. và con trai về trụ sở an toàn. Theo công an, nguyên nhân được xác định do anh L. và chị T. mâu thuẫn với nhau sau khi ly hôn.

Hiện cháu bé đã được chị T. đón về gia đình chăm sóc.

https://afamily.vn/mau-thuan-voi-vo-cu-nguoi-dan-ong-be-con-len-cau-doa-giet-20220318152851196.chn