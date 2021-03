Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên dùng kéo đâm nhiều nhát vào bạn gái rồi lấy điện thoại bỏ đi

Ngày 7/3, thông tin từ công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 17h15 phút ngày 6/3 Công an huyện Tân Yên tiếp nhận tin báo của Công an thị trấn Cao Thượng về việc một người phụ nữ bị đâm trọng thương.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, chị N.T.T.H (SN 1998 trú tại Tổ dân phố Trong Hạ, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang) bị đối tượng Tăng Văn Cương, (SN 1998, trú tại thôn Cẩy, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) dùng kéo đâm nhiều nhát vào người.

Đối tượng Tăng Văn Cương tại cơ quan công an.

Sau khi vụ việc xảy ra, chị H. được người dân đưa đi viện cấp cứu. Còn đối tượng lấy đi 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO rồi bỏ đi.

Đến 21h cùng ngày đối tượng Cương đã đến Công an huyện Tân Yên đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Tân Yên đã tạm giữ đối tượng tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.