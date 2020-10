Mâu thuẫn không hồi kết với mẹ chồng chỉ vì chuyện dùng bỉm cho con

Mới đây, trên một diễn đàn dành cho các mẹ bỉm sữa có khá nhiều tâm sự trăn trở vì mâu thuẫn với mẹ chồng qua việc chăm sóc con cái. Từ cách đặt tên cho bé, phương pháp ăn dặm, thậm chí là chuyện chọn bỉm…cũng là những câu chuyện không hồi kết.



Mở đầu diễn đàn, mẹ Thu Anh (Hòa Bình) tỏ ra bức xúc: "Thời buổi này chắc có duy nhất mẹ chồng mình là vẫn trung thành với các loại khăn xô, tã vải. Con chưa đầy tháng bà đã "xi tè" mặc cho vợ chồng mình ngăn cản. Bà bảo đeo bỉm thì sau này con sẽ vòng kiềng các mẹ ạ"

Mẹ chồng bảo đeo bỉm sớm con sẽ bị vòng kiềng (Ảnh minh họa)

Cùng chia sẻ trong diễn đàn, chị Trần Sen (Ninh Bình) cũng chia sẻ: Lúc mình sắp sinh, do mẹ đẻ tuổi cao nên mình đành nhờ mẹ chồng chăm sóc. Bà được cái nhiệt tình lắm, gói ghém đồ đạc từ quê lên, chăm cháu từ khi mới lọt lòng. Mình không chê được mẹ chồng điểm gì ngoài cái tính tiết kiệm quá mức. Sữa pha lâu rồi cũng đem hâm lại cho cháu uống, bỉm thì cứ để cháu đeo đến tràn bỉm mới thay. Nhắc bà thì bà kêu là chúng mày hoang phí. Kết quả là bé nhà mình bị tiêu chảy, rồi mông thì hăm đỏ suốt ngày.

Cùng nỗi lòng với chị Sen, chị Lan Hương (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng than thở: Nhà mình thì hoàn cảnh bố mẹ đi làm xa, gửi con cho ông bà nội trông. Mình nhắc nhưng bà toàn quên, mỗi lần mua một loại bỉm khác nhau, còn mua lệch size, khiến cháu bị hăm ngứa, mình thương con mà không biết nói sao cho vừa lòng các cụ.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu luôn là những câu chuyện xảy ra thường xuyên và không hồi kết, đặc biệt trong cách chăm sóc trẻ. Phải chăng, các bà chịu khó cập nhật thông tin mới, các nàng dâu khéo léo và kiên trì chia sẻ thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, vừa đảm bảo sức khỏe cho con mà tình cảm mẹ chồng nàng dâu trở nên thân thiết.

Chị Vân Anh (sinh sống tại Hàn Quốc) cho rằng, vấn đề không nằm ở quan điểm hay cách dùng bỉm, điều quan trọng đầu tiên là mẹ phải chọn đúng loại bỉm cho con. "Ở Hàn Quốc, các em bé đều được đóng bỉm từ khi mới sinh đến 3-4 tuổi, bỉm ở đây được nghiên cứu để thiết kế phù hợp với khung xương chậu non nớt của bé, vì vậy sẽ không có chuyện bé bị vòng kiềng vì đeo bỉm nhiều. Mình sang Hàn Quốc mới sinh bé, nhưng may mắn có mẹ chồng và chị chồng tâm lý, tư vấn cho mình rất nhiều. Bên này các mẹ đều hay dùng dòng bỉm Enblanc Keep Friends, hãng này rất nổi tiếng, còn được xuất khẩu đi nhiều nước khác, có cả Việt Nam, mình cũng mách cho em gái và bạn bè ở nhà dùng theo nữa."

Mỗi dòng bỉm đều có một thế mạnh riêng, nhưng Enblanc Keep Friends dường như là dòng bỉm giải quyết được tất cả những ưu phiền của bà và mẹ:

- Keep Friends nổi bật với hệ thống hấp thụ 4STEP có khả năng siêu thấm hút – chống thấm ngược – chống tràn qua đêm – mềm mại thông thoáng.

- Keep Friends có khả năng thấm hút vượt trội lên đến 1000ml trong suốt 12 tiếng đồng hồ, phù hợp sử dụng qua đêm, cho bé yêu tròn giấc.

- Keep Friends được thiết kế theo kỹ thuật Honeycomb giúp bề mặt tã tăng khả năng thấm hút, giữ bề mặt tã luôn luôn khô thoáng.

- Keep Friends được làm từ nguyên liệu tự nhiên an toàn, thân thiện với làn da nhạy cảm của bé, được thiết kế mỏng nhẹ giúp bé luôn luôn thoải mái suốt ngày dài.

- Keep Friends được thiết kế theo kỹ thuật Tunneling thấm hút đa chiều với 3 lớp hấp thụ trên một miếng tã tránh được tình trạng bị tràn.

