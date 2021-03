Mẫu sandal đang "nổi như cồn" vì diện lên quá nịnh dáng, còn nâng level sành điệu và tinh tế cho chị em

Nếu nói về những kiểu giày dép quan trọng nhất của mùa Xuân/Hè, sandal chính là item không thể bỏ qua. Tuy nhiên sandal thì không chỉ có một hai kiểu mà có đến vô vàn biến tấu, giúp phong cách thời trang của chị em luôn mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Và nếu cảm thấy bị "ngợp" với quá nhiều mẫu sandal, không biết đầu tư cho thiết kế nào thì mách nhỏ chị em là ở thời điểm hiện tại, kiểu sandal cao gót, bản to này chính là item đang hot rần rần.

Với thiết kế phần quai trước to bản, hoặc uốn lượn hình vòng cung, phần gót chân được giải phóng hoàn toàn, mẫu sandal này là một item có khả năng tôn dáng cực kỳ hữu hiệu. Cụ thể, mẫu sandal sẽ hé lộ khá nhiều diện tích đôi bàn chân, tạo cảm giác liền mạch, thoáng đãng và giúp đôi chân của bạn trở nên thanh thoát hơn, từ đó vóc dáng cũng thêm phần cao ráo. Đó còn chưa kể, phần gót cao khoảng 3 – 5 phân của mẫu sandal bản to này cũng giúp bạn "ăn gian" chiều cao hữu hiệu, nàng thấp bé lại càng nên ghim.

Với khả năng nịnh chân tốt nên dù bạn mix đôi sandal bản to này với quần ống lượt thượt quá mắt cá chân, hay chân váy dài thì cũng không bị dìm dáng, thậm chí đôi chân còn được tạo hiệu ứng dài miên man.

Tuy nhiên, mẫu sandal bản to này không chỉ ghi điểm ở khả năng hack dáng. Thiết kế của sandal bản to mang đến cho người diện vẻ ngoài vô cùng phóng khoáng, sành điệu nhưng cũng chẳng kém phần thanh lịch và tinh tế.

Sandal cao gót, bản to là mẫu giày dép khá dễ tính, bạn gần như có thể kết hợp kiểu sandal này với mọi style trang phục, từ bộ đôi áo thun/áo blouse + quần jeans hay mix cùng những trang phục nữ tính cũng siêu ăn ý. Sự xuất hiện của đôi sandal bản to giúp bạn có được tổng thể trang phục đẹp toàn diện, toát lên sự trẻ trung, phóng khoáng đúng chất Hè, lại tăng thêm điểm sành điệu, chất chơi. Có lẽ đây chính là lý do, các quý cô sành điệu đều đang diện mẫu sandal này rất nhiệt tình.

Bản thân sandal cao gót bản to cũng có khá nhiều biến tấu về kiểu dáng và màu sắc. Chẳng hạn nếu bạn thích style mềm mại, nữ tính thì những thiết kế có phần quai trước được vặn xoắn theo hình chiếc nơ, hay uốn hình vòng cung sẽ là lựa chọn rất lý tưởng. Nếu chuộng sự cá tính thì sandal với phần quai trước được mô phỏng theo hình chữ nhật sẽ giúp bạn hoàn thiện style. Về mặt màu sắc, sandal bản to cũng xoay quanh những tông màu trung tính như đen, trắng, be… hoặc nổi hơn thì có màu đỏ nâu. Đây đều là những lựa chọn đáng đầu tư vì dễ mix và chắc chắn sẽ xịn đẹp.

Gợi ý nơi mua sandal bản to Vascara

Zara

Mango

The Shoes Cloud



Ảnh: Instagram