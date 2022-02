Màu sắc may mắn giúp 12 con giáp thu hút giàu có, thịnh vượng trong năm 2022 Nhâm Dần

Theo phong thủy học, gam màu may mắn của một người không chỉ độc bản mà đó là sự hòa quyện của Ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) với bản mệnh. Thêm vào đó, những thông số về năm vận hành cũng rất quan trọng để tìm ra tín hiệu may mắn cho mỗi người. Năm Nhâm Dần 2022 có Thiên can Nhâm thuộc Thủy, Địa chi Dần thuộc Mộc xoay vòng đến năm 2022 có mệnh năm là Kim Bạc Kim.

Bởi vậy, những màu sắc may mắn trong phong thủy cho năm Nhâm Dần không thể thiếu được đó là màu đen, đỏ, xanh lá và xanh lam. Vì thế, những ngày đầu năm nên sử dụng nhiều màu kích hoạt may mắn như xanh lá và đỏ, tiếp đến là xanh lam và sau cùng là màu đen.

Việc lựa chọn màu sắc mang năng lượng phù hợp theo Ngũ hành chủ đạo của năm rất quan trọng. Những gam màu này bạn sẽ áp dụng được trong nhiều phương diện cuộc sống từ kinh doanh, trang phục mặc thường ngày, ý tưởng trang trí nhà cửa, đám cưới,... để kích hoạt được nhiều năng lượng tích cực, may mắn đến với bạn.

Vậy với 12 con giáp, màu sắc nào sử dụng trong năm sẽ mang lại may mắn?

1. Tuổi Tý - Đỏ, nâu, xanh lá cây, trắng hoặc hồng

Màu đỏ sẽ cần thiết để khơi dậy niềm đam mê và năng lượng lạc quan cho người tuổi Tý trong năm 2022. Màu đỏ tượng trưng cho sự vận động và nguồn năng lượng dồi dào. Màu sắc này có thể kết hợp với nâu đỏ để tăng cường tinh thần trách nhiệm, đi cùng với màu xanh lá hoặc trắng để tạo sự hài hòa trong mối quan hệ với người khác.

Ngoài ra, tuổi Tý kỵ màu đen và cam, không nên sử dụng màu này trong cuộc sống hàng ngày.

2. Tuổi Sửu - Xanh lá cây, đỏ, cam, vàng

Màu xanh lá cây là màu may mắn cho những người tuổi Sửu vào năm 2022. Gam màu này thúc đẩy sự ổn định về tài chính và phát triển cá nhân. Đồng thời, trong tình cảm, màu sắc này cũng giúp ổn định cảm xúc. Các gam màu may mắn khác đó là đỏ, cam, vàng.

Màu sắc kỵ của tuổi Sửu là hồng và tím.

3. Tuổi Dần - Vàng, xám, bạc

Sự năng động, thông minh và linh hoạt của tuổi Dần sẽ cần đến năng lượng của màu vàng để phát triển hơn. Màu của ánh mặt trời, của nắng vàng, của cát nóng trên các bờ biển vào mùa hè chính là đại diện cho sự tích cực của người tuổi Dần.

Màu tím hoa oải hương hoặc các biến thể của màu xám, các sắc thái của màu xanh lam, nâu, xanh lá và màu bạc là những gam màu có thể kích thích sự sáng tạo của người tuổi Dần. Hơn nữa, trong khi màu nâu thu hút sự ổn định về vật chất thì màu xanh lá rất hữu ích trong tình yêu của tuổi Dần còn màu xanh lá và xám lại giúp duy trì mối quan hệ hài hòa với người xung quanh.

Màu sắc kỵ của tuổi Dần trong năm Nhâm Dần là nâu và cà phê.

4. Tuổi Mão - Vàng, cam, đỏ,

Tử vi học có nói, người cầm tinh con mèo có sự nhạy cảm đặc biệt. Bởi vậy, màu trắng và vàng là hai gam màu không thể thiếu khi kích hoạt vận may của những người tuổi Mão. Những màu này thúc đẩy sự cân bằng cảm xúc, trực giác và tạo cảm giác an toàn cũng như tăng cơ hội kiếm tiền cho bạn.

Màu sắc kỵ của tuổi Mão trong năm nay là xanh dương và xanh xám.

5. Tuổi Thìn - Vàng, xanh lam, nâu

Màu xanh lam, vàng và nâu là những gam màu bảo trợ cho người tuổi Thìn. Sắc thái của các tông màu này giúp tuổi Thìn có được sự bình tĩnh trong mọi tình huống và sự thanh thản, an yên trong tâm hồn.

Màu sắc kỵ của tuổi Thìn là trắng và bạc.

6. Tuổi Tỵ - Xanh lam nhạt, xanh lục và đỏ nhạt

Những sắc độ của màu xanh lam nhạt, xanh lục và đỏ nhạt giúp tuổi Tỵ củng cố thêm sức mạnh tinh thần trong các mối quan hệ với người khác. Chúng cũng thu hút may mắn và bảo vệ tuổi Tỵ khỏi những năng lượng tiêu cực.

Trong đó, màu xanh lam nhạt thể hiện sự tinh tế còn màu xanh lá cho phép tuổi Tỵ hài hòa giao tiếp với người xung quanh. Màu đỏ nhạt sẽ cần thiết khi tuổi Tỵ muốn nuôi dưỡng đam mê của mình.

Tuổi Tỵ kỵ màu đỏ tía và đỏ nâu trong năm nay.

7. Tuổi Ngọ - Đỏ, đen

Gam màu hợp với người tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần 2022 là đỏ và đen. Hai sắc thái này có thể làm hài hòa mối quan hệ của tuổi Ngọ với người xung quanh - tiền đề quan trọng giúp họ đạt được nhiều thành công trong năm.

Tưởng chừng như hai màu đỏ và đen xung đột với nhau nhưng dưới bản mệnh của người tuổi Ngọ, chúng tương hỗ và nuôi dưỡng vận may cho người tuổi này. Màu đỏ đun cháy đam mê cuộc sống và màu đen làm lu mờ đi những căng thẳng, giúp tuổi Ngọ trở nên bí ẩn, hấp dẫn hơn.

Tuổi Ngọ kỵ với màu tím đậm và hồng đất.

8. Tuổi Mùi - Cam, xanh lam, tím

Nếu như màu cam giúp người tuổi Mùi trở nên linh hoạt, mở rộng các mối quan hệ giao tiếp thì màu xanh lam giúp thư giãn và dung hòa các cá tính khác biệt trong vòng tròn kết nối ấy. Thêm nữa, màu tím sẽ giúp tuổi Mùi kích hoạt những luồng năng lượng trực giác nhạy bén mở ra những tầm nhìn sáng suốt cho cả một năm bận rộn.

Tuổi Mùi kỵ với màu xanh đen và đen.

9. Tuổi Thân - Xám, nâu, đỏ sẫm

Màu xám, nâu và đỏ sẫm sẽ bảo vệ người tuổi Thân khỏi những khó khăn về tài chính và căng thẳng về tinh thần trong năm Nhâm Dần. Để đạt được những mục tiêu trong cả một năm dài, đòi hỏi tuổi Thân phải ngăn chặn các cảm xúc tiêu cực, có sự bình tĩnh và thư giãn để đưa ra các quyết định sáng suốt, và những gam màu trên có thể hoàn thành tốt vai trò bảo trợ đó.

Tuổi Thân kỵ màu xanh lá trong năm nay.

10. Tuổi Dậu - Xanh lá, xanh lam và đỏ

Tuổi Dậu sẽ cần đến năng lượng của ba màu xanh lá, xanh lam và đỏ để kích hoạt vận may của mình trong năm 2022. Những gam màu này mang lại sự bình yên cho các mối quan hệ, là những sắc thái xoa dịu những tổn thương về tinh thần và xua đi những cảm xúc tiêu cực.

Tuổi Dậu kỵ màu nâu đất và đỏ thẫm.

11. Tuổi Tuất - Cam, vàng tươi và xanh lam

Những người sinh ra vào năm Tuất thực sự cần đến sự phối hợp của các màu cam, vàng tươi và xanh lam để cân bằng Ngũ hành trong năm 2022. Màu cam và vàng tươi cho phép tuổi Tuất tìm thấy những tia lạc quan, vui vẻ, giúp họ tràn đầy năng lượng để thể hiện bản thân một cách trọn vẹn nhất. Sau cùng, họ sẽ cần đến sự cân bằng của màu xanh lam để chữa lành cho sức khỏe tinh thần của mình.

Tuổi Tuất kị màu hồng phớt và nâu cà phê.

12. Tuổi Hợi - Xanh lam, tím và hồng

Tuổi Hợi nằm cuối cùng trong vòng tròn 12 con giáp và cũng là một trong những tuổi mơ mộng và thiện lương nhất. Ở cuối nhưng không chịu "tụt hậu", họ sẵn sàng theo đuổi những ý tưởng mới và không ngại ấp ủ cho mình những giấc mơ đẹp.

Tuổi Hợi sẽ cần đến sự cổ vũ của màu xanh lam để sạc năng lượng của sự điềm tĩnh cùng với sắc hồng để tô đậm sự lạc quan chảy tràn trong huyết quản của tuổi Hợi. Hơn nữa, sự bổ sung của màu tím vào bộ sưu tập sẽ giúp tâm hồn người tuổi Hợi biết sống trọn những khoảnh khắc tươi đẹp mà năm Nhâm Dần ban tặng cho họ.

Tuổi Hợi kỵ màu xanh đen và xám bạc.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

https://afamily.vn/mau-sac-may-man-giup-12-con-giap-thu-hut-giau-co-thinh-vuong-trong-nam-2022-nham-dan-20220103162031407.chn