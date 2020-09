Mẫu nữ đình đám Philippines chính thức tuyên bố có “tình mới” sau 3 năm bạn trai mất

Trên trang cá nhân mới đây, mẫu nữ người Philippines Janica Nam đã bất ngờ chia sẻ bức hình chụp cùng một người đàn ông điển trai kèm dòng trạng thái xác nhận mối quan hệ của cả hai.

Theo như bức hình mà Janica Nam chia sẻ thì cặp đôi đã quen nhau từ khoảng đầu tháng 8/2020. Janica Nam tỏ ra vô cùng hạnh phúc với mối tình này, sau một quãng thời gian dài nhớ thương về người bạn trai quá cố.

Janica Nam chia sẻ chuyện chính thức có bạn trai mới.

Janica Nam chia sẻ: “Love just comes naturally and it will find it’s way into our lives, just like how God has sent you to me. You are my today and all of my tomorrow’s” (tạm dịch: Tình yêu luôn đến một cách tự nhiên và nó sẽ tìm ra đường để bước vào cuộc sống chúng ta, như cách mà Chúa đã gửi anh tới cho em. Bây giờ anh là của em và tương lai tất cả cũng thuộc về em).

Đa số cư dân mạng những người luôn dõi theo mọi hoạt động của Janica Nam suốt thời gian qua đều bày tỏ sự vui mừng cho mẫu nữ đình đám này. Bởi, sau chuyện tình đẫm nước mắt với bạn trai quá cố, cuối cùng Janica Nam đã tìm được tình yêu mới.

Janica Nam và bạn trai quá cố Franco Hernandez.

Ai theo dõi Janica Nam đều biết tới chuyện tình giữa cô cùng bạn trai quá cố Franco Hernandez. Hai người từng được xem là cặp đôi đẹp nhất nhì Philippines.

Năm 2017, trong một chuyến du lịch của cặp đôi và vài người bạn, tai nạn bất ngờ xảy ra và Franco đã vĩnh viễn ra đi ngay trước sự chứng kiến của Janica khiến cô nàng trở nên vô cùng suy sụp và đau khổ.

Trong suốt thời gian 3 năm sau khi Franco Hernandez qua đời, Janica Nam vẫn thường xuyên tới thăm mộ bạn trai quá cố. Chuyện tình đẹp nhưng buồn của cặp đôi từng gây sốt cộng đồng mạng châu Á.