Matt Liu chính thức lên tiếng về chuyện Hương Giang bị anti-fan ồ ạt tẩy chay sau nhiều ngày im ắng

Mới đây, CEO người Singapore Matt Liu - bạn trai Hương Giang đã chính thức lên tiếng giữa thời điểm nàng Hậu chuyển giới đang bị anti-fan chỉ trích và tẩy chay dữ dội.

Không giải thích hay bênh vực dài dòng, Matt Liu chỉ viết một lời nhắn duy nhất gửi đến Hương Giang: "Always here with you" (Tạm dịch: Luôn ở đây bên em).

Matt Liu vừa lên tiếng động viên Hương Giang giữa tâm bão scandal

Lời nhắn an ủi và khẳng định sẽ ở bên bạn gái, cùng vượt qua sóng gió lần này của Matt Liu đã gây chú ý vì đây là lần đầu tiên anh chính thức lên tiếng. Đồng thời cho thấy tình cảm ngọt ngào mà CEO trẻ tuổi này dành cho Hương Giang.

Trước đó, trong clip đối chất tại nhà anti-fan, Hương Giang cũng thổ lộ rằng Matt Liu là người ở bên cô, động viên cô nhiều nhất khi gặp scandal này. Nàng Hậu chuyển giới khẳng định cô không quan tâm đến quá khứ của Matt Liu vì hiện tại anh chưa làm điều gì có lỗi hay lừa dối mình.