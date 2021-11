Mất tích hàng chục năm, hài cốt người đàn ông được tìm thấy nhờ cây sung mọc ra từ trong bụng?

Trong khoảng thời gian từ năm 1963 đến 1974, đảo Síp, quốc gia nhỏ bé ở Địa Trung Hải thường xuyên xảy ra chiến tranh bắt nguồn từ xung đột chính trị giữa các cộng đồng. Vào năm 1974, hòn đảo này bị xâm chiếm 2 lần trong 1 tuần. Lần đầu tiên là do cuộc đảo chính quân sự của Hy Lạp, lúc đó là một chế độ độc tài, và sau đó 5 ngày, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến đến đây và tuyên bố sẽ bảo vệ cả đất nước và người dân đảo Síp.

Đảo Síp

Tất nhiên, hậu quả của chiến tranh liên miên đều do người dân đảo Síp gánh chịu. Người bỏ mạng, người may mắn sống sót thì thành dân tị nạn, số khác thì mất tích. Trong số đó, trường hợp của Ahmet Cemal Hergune là đáng chú ý nhất vì cái chết của anh được đăng tải trên tờ Central European News kèm theo một câu chuyện kỳ lạ đến nỗi khó tin.

Theo đó, Hergune đã không may gặp phải quân đội Hy Lạp và bị chúng đưa đến một hang động cùng với 2 người đàn ông khác. Cả ba bỏ mạng sau khi nhóm binh lính ném thuốc nổ vào trong hang, gây ra vụ nổ mạnh đến mức làm thủng một chiếc lỗ trên vách hang. Được biết, bữa ăn cuối cùng của Hergune là một quả sung và bằng cách nào đó, hạt của nó đã đâm chồi, hứng trọn ánh nắng mặt trời xuyên qua lỗ thủng trên vách hang rồi dần phát triển thành một cái cây to lớn, đánh dấu nơi an nghỉ cuối cùng của 3 người đàn ông xấu số.

Ảnh minh họa.

37 năm sau, một nhà nghiên cứu phát hiện cây sung kỳ lạ mọc trên sườn núi. Khi đến gần kiểm tra, ông bất ngờ phát hiện cái cây mọc ra từ bộ hài cốt liền báo cho cơ quan chức năng. Nhờ đó mà gia đình Hergune đã tìm được người thân sau nhiều năm mất tích.

"Phần hạt còn sót lại trong dạ dày của anh trai tôi đã phát triển thành một cái cây nhờ ánh mặt trời len lỏi vào hang động qua cái lỗ do vụ nổ tạo ra. Nhờ đó mà người ta tìm thấy thi thể của anh ấy" - em gái của Hergune kể lại.

Đó là một câu chuyện đặc biệt và vô cùng kỳ lạ nhưng thật đáng tiếc, điều tra của trang Cyprus Mail lại tiết lộ sự thật về câu chuyện không hề "giật gân" như trên.

Ảnh minh họa.

"Theo nguồn tin từ CMP, vụ việc này xảy ra vào năm 2006. Chúng tôi biết được rằng hài cốt của 3 người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ này được tìm thấy trong một hang động sát biển" - trang Cyprus Mail viết.

Một số chi tiết của vụ việc khá giống với chuyện kể: Quả thực có một cây sung mọc trong hang và đó có thể là dấu hiệu giúp cơ quan chức năng tìm đến địa điểm này. Theo báo cáo năm 2008 của Sevgül Uludağ - một nhà báo người Thổ Nhĩ Kỳ tại đảo Síp, cái cây được phát hiện bởi Xenophon Kallis - thành viên của CMP. Thế nhưng, đó là loài cây mọc trên bãi biển chứ không phải trên núi để rồi được một nhà nghiên cứu tình cờ tìm thấy như trong chuyện kể.

Những món đồ còn sót lại tại nơi 3 người đàn ông bỏ mạng.

Trang Cyprus Mail cũng khẳng định hài cốt được tìm thấy nằm cách xa cái cây, rõ ràng là nó không hề liên quan đến bữa ăn cuối cùng của 1 trong 3 nạn nhân. Thêm nữa, về mặt khoa học, cái cây không thể mọc ra từ dạ dày của con người, ít nhất là với họ sung.

Đối với gia đình của Hergune, hẳn ý tưởng cây sung mọc ra từ cơ thể anh giúp họ tìm được nơi an nghỉ của người nhà được sáng tạo ra để an ủi họ trước sự mất mát quá lớn. Những đối với bộ phận dân mạng thì đây là một bài học nhắc nhở chúng ta phải thật tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin từ mạng internet.

(Nguồn: IFL Science)