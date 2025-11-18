Fanpage aFamily

Mất sổ đỏ của 46 hộ dân ở Bắc Ninh, chính quyền lên tiếng?

Đăng Khoa/VTC News,
Chia sẻ
Thích0

Ông Lê Đức Kỳ, Bí thư Đảng ủy phường Bồng Lai (Bắc Ninh) cho biết, đang chỉ đạo quyết liệt xử lý việc 46 hộ dân ở tổ dân phố Vũ Dương bị mất sổ đỏ.

Theo VTC News Copy link 11/18/2025 11:49 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/mat-so-do-cua-46-ho-dan-o-bac-ninh-chinh-quyen-len-tieng-ar987941.html
Ai đứng tên 80 sổ đỏ của Ngân 98?
Chia sẻ
Thích0