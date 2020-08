Mật ong và mì chính đều ngọt nhưng chị em cần học cách phân biệt rõ, bởi một thứ là thuốc còn một thứ là độc dược nếu quá liều

“Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”, người xưa đúc kết từ thực tiễn quan sát những kẻ yêu đương. Thế nên, biết bao cô gái vừa trẻ vừa đẹp vừa giàu vừa thông minh sắc sảo không ai bắt nạt được nhưng lại dễ dàng chết gục bởi những lời ngọt ngào thủ thỉ bên tai của một gã đàn ông có cái miệng bọc đường. Cứ như thể khi tai họ bị rót mật vào, mọi giác quan khác đều đóng lại.



Mà quả thế thật, khoa học chứng minh rằng, ăn quá nhiều đồ ngọt không chỉ tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường mà còn cản trở khả năng nhận thức và gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị lực như: thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp... Chả trách, khi các cô gái “hảo ngọt” bị cho ăn ngọt vô tội vạ, bộ não trở nên mất tỉnh táo, rối loạn chức năng phân tích tổng hợp và đôi mắt thì hoàn toàn mù quáng.

Vậy mới có chuyện, cùng là những dòng trạng thái “văn hay chữ tốt” kèm dãy tin nhắn ướt át gửi vợ yêu mỗi sáng của một ông chồng “quốc dân”, có người thì xuýt xoa ghen tị thèm được nếm cái vị ngọt hơn bánh kem ấy, có người lại ớn lạnh rùng mình như vừa húp phải thìa nước phở bị bỏ quá nhiều mì chính. Bởi vì, ngọt hay lợ, là bánh kem hay là mì chính, là mật mía hay là đường hóa học phụ thuộc vào sự tinh tế vị giác của mỗi người, và đặc biệt phụ thuộc vào thói quen ăn uống: thanh đạm hay quá nhiều chất điều vị.

Nói cho dễ hiểu hơn, người ăn uống thanh đạm hễ có vị mì chính trong thức ăn là buông đũa vì không chịu được thứ giả ngọt, dễ bị lợm giọng hoặc tệ hơn là đau cổ, đau bụng. Còn người ăn nhiều chất điều vị không ăn được đồ ăn không có mì chính, không ưa đường phèn vì quá nhạt, thích vị ngọt thật đậm, thật mạnh đã được xử lý qua nhiều bước chế biến bằng dây chuyền tinh vi - thứ vị ngọt của phòng thí nghiệm, vị ngọt đóng hộp.

Chuyện nữ giảng viên xinh đẹp, quyến rũ, giàu có giỏi giang bị ông chồng mật ngọt phản bội đang khiến chị em phụ nữ “lên đồng” đàm đạo kia thực ra chính là trường hợp điển hình của người hảo ngọt quen ăn đồ ngọt đóng hộp. Cô ấy chuếnh choáng trong cơn say mì chính mà cứ nghĩ mình đang thăng hoa trong hạnh phúc tình yêu. Mà không chỉ riêng cô say, nhiều chị em khác cũng say với cô, mê mẩn với những lời yêu đương ngọt lợ, tôn anh chồng kia lên hàng “quốc dân”.

Chị em, trong lúc bị chất ngọt xâm lấn, quên mất rằng: Một người đàn ông thực sự yêu thương một người đàn bà sẽ dành phần lớn thời gian để xây đắp tương lai của hai người và chăm sóc đối phương bằng hành động. Chỉ riêng hai việc đó đã bận xanh mặt, lấy đâu ra thời gian để nhắn tin yêu đương mỗi sáng mỗi tối mà tin nhắn nào cũng dài như một dây chuyền sản xuất mì chính đóng gói khép kín.

Phụ nữ đa phần đều say bởi những lời ngon ngọt.

Đến Rapper ngôn tình chính hiệu Đen Vâu cũng mất hơn nửa năm trời mới viết được nhõn 4 câu 6 chữ: “Như tranh của Levitan, mùa yêu năm ấy thật vàng, em như là con nai nhỏ, anh là đám lá thu sang”. Còn ông chồng này thở cũng ra lyrics, flow một nhịp trên một beat hai năm trời không biết mệt, mà lại với không chỉ vợ mình. Mà trên đời, phàm thứ gì sản xuất hàng loạt và ồ ạt thì cũng đều rẻ như đã thấy.

Nhưng tất nhiên, chuyện nhà họ cứ để họ tự giải quyết thì hơn. Mì chính thì cũng là mì chính rồi, say thì cũng say rồi, ngộ độc thì cũng ngộ độc rồi, tỉnh thì cũng tỉnh rồi. Việc của các chị em “hảo ngọt” là nên nhìn vào để lấy bài học kinh nghiệm trong việc phân biệt mật và mì chính. Tuy cùng vị ngọt đấy, nhưng một cái là ngọt tự nhiên còn một cái là ngọt nhân tạo, một cái là thuốc chữa bách bệnh còn một cái là độc dược gây bách bệnh nếu dùng quá liều hay dùng quá lâu.

Còn thì, chuyện nay yêu đương mai bội phản là chuyện có thể xảy ra với bất kể ai, bất kể người đàn ông nào, với bất kể dạng thức nào của chất ngọt (dù là mật hay mì chính). Không phải chỉ có chồng cô giảng viên nổi tiếng kia mới ngoại tình. Cũng không phải chỉ đàn ông giả dối, đàn ông vô đạo đức mới ngoại tình. Càng không chỉ đàn ông mới ngoại tình, phụ nữ cũng ngoại tình. Nhất là, hôm nay bạn không ngoại tình thì không có nghĩa ngày mai bạn vẫn tiếp tục không có ai để ngoại tình.

Hòa thượng Thích Tánh Tuệ viết bài thơ “Hai mặt” nổi tiếng, có câu:

“TÌNH YÊU có 7 chữ

PHẢN BỘI cũng thế thôi

Chúng như hình với bóng

Rất dễ dàng đổi ngôi”.

Vậy đấy, không bao giờ nên nói mãi mãi hay vĩnh cửu trong tình yêu. Mãi mãi có thể là 2 năm, có thể là 11 tháng. Hôm trước người ta có thể thức trắng đêm, bóc nát, xé nhỏ cả chiếc hộp đựng máy giặt vì "nhớ quá mà không gặp được", ngày mai đã bốc hơi như thể chưa từng xuất hiện. Không một ai có thể giải thích vì sao nay yêu mà mai hết. Không một ai biết được 7 chữ cái Tình Yêu ngày mai có đổi ngôi thành 7 chữ cái Phản bội hay không.

Ngay cả khoa học cũng không thể tính toán và giải mã được!