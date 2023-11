Mật ong thêm 2 nguyên liệu này mới phát huy hết tác dụng trị ho, chữa lành tổn thương khi bị viêm rát họng

Quả chanh chứa nhiều vitamin C. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và trung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Nhờ đó, chúng có thể làm giảm viêm và sưng tấy trong cơ thể. Đặc biệt là khi chống lại các cơn cảm lạnh thông thường. Ngoài ra, tính axit tự nhiên cũng giúp phá vỡ chất nhầy và giảm bớt tắc nghẽn, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Chanh xanh dễ tìm mua và giá thành cũng rẻ hơn, tuy nhiên bạn có thể sử dụng chanh vàng để tăng mùi thơm mát cũng như màu sắc hấp dẫn hơn.

Gừng có chứa gingerol, là một hợp chất hoạt tính sinh học có dược tính mạnh. Chúng giúp bài tiết chất độc trong cơ thể ra ngoài, rất hữu ích với cơn sổ mũi, cảm cúm và viêm họng.

Ngay cả với những cơn đau bụng, chóng mặt, buồn nôn và đổ mồ hôi lạnh, gừng có thể mang lại dấu hiệu tích cực.

Mật ong là một chất giảm ho tự nhiên hiệu quả. Đó là lý do vì sao các loại thuốc trị ho sử dụng các nguyên liệu tự nhiên đều có sự góp mặt của mật ong. Ngoài ra, mật ong cũng cải thiện khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể và giảm nguy cơ gây sốt.

Không cần dùng đường, vị ngọt tự nhiên của mật ong sẽ cân bằng vị chua của chanh, cay the của gừng. Điều này giúp cho trà mật ong chanh gừng có hương vị nhẹ nhàng, tươi mát.