Mật ong đông lạnh có gì hay mà Tiktok đang lan truyền chóng mặt đến thế?

Mật ong đông lạnh đóng chai - Món tráng miệng mới đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội

Hiện nay, Tiktok đang trở thành nơi cung cấp đa dạng các ý tưởng chế biến món ăn. Dù chưa biết thực hư hay ho đến đâu, rất nhiều video kiểu này đang được mọi người rất thích thú, tò mò đón nhận. Mẹo làm đồ ăn nhẹ hay món tráng miệng mang tên mật ong đông lạnh chính là ví dụ.

Để làm mật ong đông lạnh theo hướng dẫn từ video trên Tiktok, bạn cần chuẩn bị mật ong trong chai nhựa và để vào ngăn đá tủ lạnh cho đông cứng lại.

Người đầu tiên đăng về thủ thuật này là @daveyrz. Anh chàng đã lấy mật ong đông lạnh từ chai ra một cái bát và nói: "Liệu xem cách làm này có thu hút ong tìm đến không nhé!". Sau khi thấy mật ong đông cứng quá mức, anh chàng đập chai mật ong xuống bàn, sau đó bóp đẩy mật ong lên phía trên miệng chai vô cùng hấp dẫn. Sau đó, anh đưa vào miệng để thưởng thức miếng mật ong đầy sắc màu quyến rũ này.

Mật ong đông lạnh có thực sự tốt không

Ý tưởng này được nhiều người đánh giá khá hay ho. Họ chia sẻ video và nhận định chắc chắn sẽ làm thử để thưởng thức mật ong đông lạnh. Tiktoker có tài khoản @glossybearss là một trong số đó, tài khoản này cũng làm mật ong đông lạnh và đăng tải video với lời dẫn: "Tôi chỉ muốn giới thiệu một cách thưởng thức mật ong chứ không nghĩ nó lại quá đỗi ngọt ngào đến vậy".

"Vì sao mật ong đông lạnh lại ngon hơn, hấp dẫn hơn?", rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi như vậy. Những người khác đã có câu hỏi như nên để mật ong đông lạnh trong bao lâu, trong khi có người chia sẻ: "Tôi làm theo cách này và răng bị mắc kẹt bởi một khối mật ong, vô cùng khó chịu".

Vậy, liệu có giải pháp nào dành cho món ăn nhẹ mang tên mật ong đông lạnh đang gây sốt mạng xã hội này không? Ăn thế nào để vừa ngon vừa không sợ ảnh hưởng sức khỏe răng miệng?



Tráng miệng với mật ong đông lạnh có thực sự an toàn hay không?

TS Mark Wolff (Trưởng khoa của Trường Y khoa Nha khoa Đại học Pennsylvania) chia sẻ với Health, bất cứ khi nào bạn nhai, cắn một thứ gì đó cứng ở trong miệng, bạn đều có nguy cơ bị gãy răng. Mật ong không thực sự bị đóng băng nhưng nó sẽ bị đông lại ở dạng chất đặc sệt, dính răng, có thể gây hại cho răng của bạn.

Mặc dù mật ong là món ăn siêu ngọt ngào nhưng TS Mark Wolff cho rằng, ông không quá lo lắng về khả năng bị sâu răng do ăn mật ong. "Có một số thành phần bên trong mật ong thực sự có thể làm giảm sâu răng nên bạn không cần phải quá lo lắng", TS Wolff nói. Điều đó không có nghĩa là nó không thể tác động đến răng của bạn, "nó chỉ không gây hại" như một loại đường bạn vẫn ăn trong bánh kẹo, nước ngọt...

Jessica Cording, tác giả cuốn sách The Little Book of Game Changers chia sẻ thêm với Health: "Mặc dù mật ong là một sự thay thế tuyệt vời cho đường nhưng về cơ bản nó vẫn là carbohydrate tinh khiết và sẽ vẫn làm tăng lượng đường trong máu nếu chỉ ăn một mình nó hoặc ăn với lượng lớn. Khi lượng đường trong máu của bạn không ổn định, trong ngắn hạn, bạn có thể cảm thấy thay đổi tâm trạng, suy giảm năng lượng và khó kiểm soát được sự thèm ăn. Về cơ bản, ăn cả một chai mật ong có thể khiến bạn cảm thấy khá kinh khủng sau đó".

Sẽ thật thiếu sót khi chúng ta không đề cập đến hàm lượng calo trong mật ong. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một thìa mật ong chứa khoảng 64 calo thì cả một chai (hoặc chai nước đông lạnh) của những thứ như mật ong sẽ có lượng calo khá lớn.

"Nếu bạn ăn một muỗng mật ong đông lạnh, một khẩu phần duy nhất thì không có vấn đề gì lớn, hãy cứ tận hưởng vị ngọt ngào lưu lại trên đầu lưỡi. Nhưng nếu bạn đang ăn nhiều hơn thế, thậm chí với người hảo ngọt ăn luôn cả chai mật ong đông lạnh, dù chỉ là chai nhỏ, bạn sẽ nạp rất nhiều đường và calo trong khi một bữa ăn nhẹ cần đơn giản hơn thế rất nhiều", chuyên gia khẳng định.

Chưa kể, món ăn nhẹ này cũng không giúp bạn no lâu vì bạn sẽ cảm thấy đói không lâu sau khi ăn một lượng lớn đường. "Từ quan điểm sức khỏe, nó tốt nhất được sử dụng như một thành phần hoặc trang trí như một phần của bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ có thêm protein, chất béo, chất xơ", TS Cording nói.

Cho mật ong vào khay đá và sau đó thưởng thức một viên là gợi ý của giới chuyên gia.

Nếu thường xuyên ăn mật ong đông lạnh và các món ăn có đường khác, sức khỏe của bạn có thể bị ảnh hưởng. "Sự không ổn định về đường huyết kéo dài làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, các vấn đề tim mạch, tăng cân và suy giảm chức năng nhận thức", TS Cording nói.

Còn nếu bạn vẫn muốn trải nghiệm sự lạ lẫm của món đồ ăn này và xem nó như món ăn vui miệng thì cứ tiếp tục. Chỉ cần lưu ý đến khẩu phần ăn. Chú ý thử món ăn với khẩu phần nhỏ hơn. "Cho mật ong vào khay đá và sau đó thưởng thức một viên", TS Gans gợi ý. Nếu bạn vẫn nhất quyết đi theo con đường mật ong đông lạnh đóng chai, TS Cording khuyên bạn nên bổ sung thêm một lát bánh mì cùng thực phẩm giàu protein như sữa chua Hy Lạp sẽ tốt hơn cho sức khỏe.