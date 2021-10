Mặt nạ gương tập 5: Bình An lộ diện với tạo hình khác lạ, thân thiết cùng Hoa (Lương Thu Trang)

Trong tập 5 của Mặt nạ gương, Hoa (Lương Thu Trang) và Khải (Bình An) đến thẩm mỹ viện Bắc Việt.

Sau khi điều tra, thẩm mỹ viện Bắc Việt được xây trên nền đất cũ của hiện trưởng một vụ án cũ. Cách đây 20 năm, thẩm mỹ viện Minh Thái từng gây ra vụ án phẩu thuật mũi thất bại khiến nạn nhân qua đời. Hung thủ bị phán tội 15 năm tù và đã được thả tự do. Sau khi so sánh, Hoa phát hiện hai vụ án tại thẩm mỹ viện Bắc Việt và Minh Thái có sự tương đồng gần 90%.

Hoa và Khải điều tra lại vụ án thẩm mỹ viện Minh Thái.

Trong lúc đang suy nghĩ, Hoa phát hiện bị theo dõi bởi một người đàn ông bịt mặt. Dù cố gắng truy đuổi nhưng cô vẫn không bắt được kẻ lạ mặt này. Tuy nhiên, Hoa và Khải đã tìm thấy bằng chứng do gã để lại. Trên dấu giày ở hiện trường xuất hiện một con mắt kỳ lạ. Sau khi điều tra, Hoa phát hiện đây là ký hiệu có nguồn gốc từ câu chuyện cổ ở La Mã.

Cả hai truy đuổi theo người đàn ông lạ mặt.

Cô tìm đến ông Nghị để hỏi về thẩm mỹ viện Minh Thái trong quá khứ. Trước câu hỏi từ con gái, ông Nghị bất ngờ có thái độ lạ và lảng tránh vấn đề. Thế nhưng, Hoa lại bất ngờ phát hiện bố mình là bạn thân của ông chủ thẩm mỹ viện Minh Thái. Ông chủ thẩm mỹ viện này tên Minh - người từng thành công ở lĩnh vực thời trang lấn sân sang ngành làm đẹp. Sau khi vụ án xảy ra, ông sang Mỹ định cư và mới trở về Việt Nam gần đây.

Ông Nghị giật mình khi con gái nhắc lại vụ án thẩm mỹ viện Minh Thái.

Trong một diễn biến khác, bà Diễm bị đối tác lừa đầu tư vào bất động sản đang lên giá. Thậm chí, bà còn vay tiền nặng lãi để mua đất. Để kiếm thêm tiền, bà Diễm muốn chồng nhận một ca phẫu thuật mới. Bà Diễm còn giả vờ trách móc để chồng không từ chối thực hiện phẫu thuật cho nạn nhân.

Bà Diễm đang rơi vào một cái bẫy do đối tác tạo ra.

Bình An lộ diện với tạo hình khác lạ, cột tóc cao sành điệu

Sau 5 tập phim, nhân vật Khải do Bình An đảm nhiệm cũng xuất hiện. Trong phim, Khải là bạn thân của Hoa khi thường xuyên giúp cô tìm kiếm tư liệu cho tác phẩm trinh thám. Không còn ngoại hình lịch lãm, Bình Anh cột tóc và có phong cách cá tính, trẻ trung. So với những bộ phim trước, tạo hình của nam diễn viên trong Mặt nạ gương được đánh giá là khác lạ.

Mặt nạ gương Tâm lý, hình sự

45 phút

21h30 - Thứ 5, 6 - VTV3 "Mặt nạ gương" kể về hành trình của Hoa – một nữ nhà văn dòng trinh thám tìm đến bố - một bác sĩ thẩm mỹ có tiếng và Tùng – anh bạn thân, đồng thời là đội trưởng đội trọng án cơ quan điều tra để có thêm chất liệu cho phần tiếp theo của bộ truyện trinh thám của mình. Kỳ truyện án mạng ở thẩm mỹ viện của Hoa thành công cũng là lúc Hoa bước vào một hành trình tìm kiếm sự thật về cái chết của mẹ mình. Nhưng càng đi sâu vào tìm hiểu, Hoa càng hoang mang, thậm chí có lúc rơi vào tuyệt vọng khi nghi phạm lớn nhất cho cái chết của mẹ lại chính là bố và 1 âm mưu không-thể-ngờ-tới của người mẹ kế... Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Lương Thu Trang, NSƯT Hoàng Hải, Ngọc Lan, Ngọc Quỳnh, Bảo Anh, Bình An

Mặt nạ gương phát sóng lúc 21h40 tối thứ 5, thứ 6 hàng tuần trên VTV3.