Mất cả buổi sáng nướng hai con gà, nào ngờ vừa đem lên, chị chồng tôi đã đem đổ hết cho chó ăn

Chị chồng tôi năm nay gần 40 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng. Chẳng biết có phải do "ế" quá không mà tính tình chị ấy cực kì khó ưa. Bố mẹ chồng tôi hiền lành bao nhiêu, chị ấy khó chịu, thích soi mói, hành hạ em dâu bấy nhiêu. Mỗi ngày tôi đi làm 8 tiếng, về nhà còn phải lau dọn căn nhà 3 lầu hơn 2 tiếng đồng hồ. Và chị chồng lại lấy tay quệt dưới nền nhà xem có còn bẩn không? Nhìn cách ứng xử của chị ấy chẳng khác nào mấy "bà mẹ chồng trong truyền thuyết".

Tôi bực lắm nên hay than thở, trách giận với chồng. Hồi trước, anh đồng ý sau khi cưới sẽ ra ở riêng. Giờ lại lấy lý do nhà to, còn nhiều phòng trống mà bỏ tiền xây nhà riêng thì phí. Thế là hơn một năm nay, tôi phải sống, phải thở dưới con mắt của chị chồng.

Dù chị chồng hà khắc nhưng tôi cũng muốn sống dễ dàng hơn nên hay tìm cách lấy lòng chị ấy. Khi thì tôi mua quà, mua bánh kẹo, khi thì tôi vào bếp, nấu mấy món ngon, hợp khẩu vị để chị ấy thưởng thức. Như hôm trước, nghe phong thanh chị chồng thèm ăn gà nướng nên tôi mua hẳn hai con gà về làm thịt. Rồi hì hục ngồi sau vườn thổi than bếp củi. Nướng gà suốt cả buổi sáng mới xong, tôi hí hửng bưng hai đĩa thịt đầy ụ lên phòng ăn.

Hôm đó, tôi vì quá giận dữ nên đã cãi nhau tay đôi với chị chồng. (Ảnh minh họa)

Nào ngờ khi đi dọn bếp lò, rửa chân tay xong xuôi, tôi vào nhà thì chưng hửng khi thấy thịt gà nướng đã nằm hết trong bát ăn của chó. Tiếng chị chồng thì the thé trong nhà: "Nướng có mỗi con gà cũng chẳng xong. Nhìn miếng thịt gà đen thui vì cháy, rồi đầy mùi khói thì làm sao mà ăn? Hậu đậu cũng vừa thôi chứ. Cáu thật".

Tôi nhìn con chó đang gặm thịt gà mình cất công nướng mà tay run lên vì tức giận. Hôm đó, tôi vì quá giận dữ nên đã cãi nhau tay đôi với chị chồng. Dù tôi nướng không ngon thật nhưng đó là tấm lòng của tôi, sao chị ấy lại đem đổ hết như thế chứ?

Giờ tôi ghét đến mức không nhìn mặt chị chồng và giận chồng khủng khiếp. Anh ấy bênh chị gái, nói rằng tôi nướng thịt như thế, không ăn được thì đổ đi chứ để làm gì? Bực quá mọi người ạ. Phải làm sao để thoát khỏi chị chồng tai quái này đây?

