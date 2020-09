Mặt "bánh bao", cằm ngắn, trán dô: Cô nàng này lột xác chỉ trong nháy mắt với kiểu tóc ngắn che hết nhược điểm

Rất nhiều cô nàng than phiền về gương mặt to tròn, ăn bao nhiêu vào hết mặt, và ngay cả khi có vóc dáng thon gọn nhỏ nhắn thì vẫn có nàng mặt to tròn hơn so với tổng thể. Chọn kiểu tóc cho nàng mặt to tròn khá khó, bởi không phải kiểu nào cũng giúp "thu nhỏ" gương mặt tròn đầy của bạn. Một nỗi niềm không của riêng ai, nhưng vẫn chưa có cách khắc phục.

Thực tế bất kỳ nhược điểm nào trên khuôn mặt bạn đều có thể dùng kiểu tóc để che giấu. Chỉ cần chọn đúng kiểu tóc phù hợp, bạn sẽ không cần đến bất kỳ tác động dao kéo nào lên khuôn mặt. Và hôm nay, hair stylist người Hàn sẽ chỉ cho bạn kiểu tóc giúp che đi nhược điểm mặt bánh bao, trán dô, cằm ngắn; để các chị em tự tin hơn về nhan sắc của mình.

* Nhược điểm mặt to tròn, cằm ngắn, trán cao

Cô nàng này sở hữu gương mặt to tròn đầy đặn, phần cằm hơi ngắn trong khi trán lại cao, vậy nên nếu muốn che được nhược điểm này thì chỉ có cách để tóc mái và tóc hai bên mai để che đi.

Gương mặt của cô nàng này khá tròn, hai bên gò má còn nhô ra nên nếu buộc tóc sẽ càng bị lộ. Dù mặt to nhưng trán cao và cằm ngắn, dáng mặt này hợp với tóc bob chạm gáy hơn là tóc dài thướt tha. Tóc ngắn sẽ tạo hiệu ứng cho phần cổ cao thon hơn, nhờ vậy gương mặt cũng thanh thoát hơn đôi chút; trong khi tóc dài lại khiến mặt ngắn một mẩu.

* Kiểu tóc mái nên tránh xa: Tóc mái bằng/ mái dày

Mặt càng to càng cần tránh xa kiểu mái dày, mái tròn hay mái vòm che hết trán. Những kiểu tóc mái này chỉ khiến mặt thêm to và ngắn chứ không giúp ích gì cho nhan sắc của bạn.

* Kiểu tóc nên để: Tóc mái lưa thưa để thắng hoặc lệch, có thêm lọn tóc hai bên mai

Phần trán cao giúp bạn dễ dàng để tóc mái, nhưng mặt to nên chỉ nên để mái lưa thưa mỏng nhẹ. Tóc ngắn ngang cổ giúp phần cổ thon và cao hơn. Đặc biệt với những nàng thấp bé thì tóc ngắn còn giúp hack chiều cao cho bạn.

Vài lọn tóc hai bên mai tỉa layer để che bớt mặt to và khung xương bị nhô ở hay bên gò má. Nhìn mặt cũng thon gọn nhỏ nhắn hơn nhiều so với khi chưa cắt mái.

Uốn lọn xoăn nhẹ nhàng để các lọn tóc không quá ôm lấy khuôn mặt, nhờ vậy mà cảm giác mặt nhỏ nhắn hơn trước. Và đây là kết quả nhận được khi cô nàng thay đổi kiểu tóc cho mình. Từ gương mặt to tròn, đầy đặn giờ nhìn mặt cô nhỏ nhắn thanh thoát và xinh hơn hẳn so với trước kia.

Nguồn:Youtube