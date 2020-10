Mất 6 tháng trị mụn viêm và có lại làn da bóng khoẻ, mẹ bỉm sữa nghiệm ra: Đồ skincare rẻ đôi khi được việc hơn đồ hi-end

Tâm sự thật với các bạn, mình vốn là đứa không-bao-giờ có mụn. Trộm vía! Hồi cấp 3 mình "hấp" tới nỗi nhìn mụn đầu đen trên mũi bạn còn tưởng là lông mũi mọc ngược, vì da mình đến mụn cám còn không có. Tuổi dậy thì trong khi cả thiên hạ đang phát điên vì mụn, mình lại sống trong vô tư vì mình có bao giờ bị mụn đâu. Mình thậm chí còn chẳng nghĩ suốt cuộc đời còn lại sẽ phải đi trị mụn. Nhưng thiên linh linh địa linh linh ơi, nghiệp quật không trượt một ai là có thật!

Da mình trước khi khủng hoảng vì mụn đây, trộm vía láng mịn không vấn đề gì, ai dè sau đó...

Sau khi lập gia đình và bầu bí được khoảng 6 tháng, da mình vẫn rất đẹp, thậm chí bóng khoẻ như mấy quảng cáo da ở Hàn Quốc. Sang giai đoạn 3 thì da bắt đầu lên 1 vài nốt mụn, hồi đó mình nghĩ là do uống nhiều canxi với sắt bổ sung nên nóng thôi, cũng kệ, chăm sóc nhẹ nhàng các sản phẩm lành tính. Nhưng mà lúc sinh bé rồi sữa bắt đầu về là ôi thôi trời ơi đất ơi, mụn nó lên nhiều đến mức mẹ mình phải bảo: KHÔNG NHẬN RA CON GÁI nữa!!!

Hai tháng sau khi sinh bé, da mình ngày càng khiếp đảm, mụn nhọt chi chít mà toàn mụn viêm đau mới cay đắng.

Chăm con bé đã stress rồi, thêm quả mặt mụn chán không muốn nhìn gương luôn. Đến tháng thứ 3 sau sinh, mình quyết tâm giải quyết đám mụn.

Muốn trị mụn, phải hiểu được cốt lõi của vấn đề

Lúc đầu mình nghĩ mặt lên mụn là do nội tiết thay đổi, khiến da nhiều dầu hơn dễ mụn, sinh con xong nội tiết điều hoà lại sẽ đâu vào đấy thôi. Nhưng không, suy nghĩ đó sai nhé! Nội tiết có thể là nguyên nhân gián tiếp, nhưng không trực tiếp gây ra mụn. Đi soi da, phân tích da mới biết: da mình đủ nước, đủ collagen, nhưng lại là type da khô chứ không phải da dầu như mình vẫn tưởng, hoá ra lâu nay mình vẫn mua nhầm skincare.

Da mình vì đủ collagen, đủ nước nên vẫn bóng nhưng mụn viêm là do đề kháng yếu đó các bạn ơi.

Ngoài ra, bác sĩ cũng kết luận nguyên nhân trực tiếp gây mụn của mình là do ĐỀ KHÁNG YẾU. Mụn nhân cồi không to, nhưng viêm đỏ và có mủ, để lại vết thâm xấu xí. Hoá ra là do trong giai đoạn cho bé bú, đề kháng với chất dinh dưỡng của mình đã truyền hết sang sữa cho con, sinh hoạt đảo lộn ngủ lúc nào cũng không đủ, khiến đề kháng yếu và mụn viêm đỏ xuất hiện. Biết cốt lõi vấn đề, mình cố gắng bổ sung các chất multivitamin đầy đủ hơn, uống thật nhiều nước, ngủ sớm ngủ đủ để cơ thể phục hồi, chịu khó tập thể dục dù mỗi ngày chỉ 15’ thôi cũng được để cơ thể khoẻ hơn tăng đề kháng, cho da ra mồ hôi đẩy độc tốc. Đây là bước đầu tiên để có một làn da khoẻ mạnh.

Skincare bình dân đôi khi lại được việc hơn hàng cao cấp!

Bên cạnh việc tập tành, ăn uống kể trên, mình tất nhiên cũng phải "cải tổ" lại đống skincare sai trái. Trước đây, mình không chỉ mua nhầm dòng sản phẩm cho da dầu mà còn đổ tiền vào những thứ đắt đỏ vô ích. Mình thậm chí bị bác sĩ "mắng" vì quá cuồng các nhãn hiệu highend mà không biết thứ gì mới thực sự hợp với da mình. Bình thường, "của rẻ là của ôi" nhưng trong mặt trận skincare thì quan niệm này không hẳn đã đúng.

Skincare ban ngày

1. Ngủ dậy mình rửa mặt nước lạnh (bằng tay, không dùng máy rửa mặt) rồi dùng khăn vải xô thấm khô (loại khăn xô dùng cho em bé đó ạ, mình mua cho con thấy dùng ổn hơn hẳn khăn mặt bông vì nó không bị ra lông, hơn nữa mình giặt khô nhanh thay hàng ngày nên rất sạch.

2. Lau lại mặt với bông tẩy trang và nước muối sinh lý (siêu tốt cho mụn viêm).

3. Đợi khô rồi bôi serum The Ordinary Niacinamide Zinc. Serum này rất hợp bôi buổi sáng, đặc biệt là ai vội vì không cần chờ lâu có thể thoa KCN luôn.

4. Kem chống nắng Anessa nếu phải ra ngoài có việc, nếu ở nhà mình bỏ bước này.

5. Thoa lotion diếp cá Dokudami của Nhật, mình mua thêm bình xịt phun sương nhỏ rồi chiết ra. Trong ngày khi nào da mặt căng căng thì xịt cho mát, thay cho xịt khoáng.

Skincare ban đêm

1. Tẩy trang với Bioderma Micellar Water hồng nếu có bôi kem chống nắng.

2. Rửa mặt với Cetaphil Gentle Skin Cleanser

3. Thoa toner The Ordinary Glycolic Acid

4. Thoa serum The Ordinary HA B5

5. Kem dưỡng phục hồi Bioderma Cicabio Crea, kem này có Zinc Sulfate thực sự tốt và hợp cho da đang yếu ạ.

6. Để mờ thâm thì lúc đầu mình dùng Murad Post Acne Spot Lightening Gel nhưng sau này mình chuyển sang gel trị sẹo Gentacin của Nhật dùng thấy rẻ bằng 1/10 mà ok hơn á.

Note: Mỗi bước cách nhau ~3-5 phút nhé! Các sản phẩm mình mua không "em nào" quá 400K, rẻ mà được việc!

The Ordinary Niacinamide Zinc (Giá: 220K - 250K)

Anessa Perfect UV SPF50 /PA 60ml (Giá: 450K - 685K)

Dokudami Natural Skin Lotion 500ml (Giá: 170K - 300K)

Bioderma Sensibio H20 500ml (Giá: 399K - 521K)

Cetaphil Gentle Skin Cleanser 500ml (Giá: 270K - 280K)

The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution (Giá: 270K - 280K)

The Ordinary Hyaluronic Acid 2% B5 (Giá: 235K - 299K)

Bioderma Cicabio Cream (Giá: 344K)

Kem trị sẹo Gentacin (Giá: 95K - 116K)

Kết quả

Toàn bộ quá trình mình trị mụn là khoảng 6 tháng đổ về. Trong 1 tháng đầu, mình có đi clinic lấy nhân mụn 2 lần. Bạn phải lấy hết nhân mụn thì quy trình chăm sóc sau đó mới hiệu quả. Ngoài ra, bạn nên cân nhắc chọn chỗ nào uy tín, đừng tự nặn sai cách hoặc đi mấy spa không uy tín. Với những địa chỉ nghiêm túc, đúng chuẩn medispa hay clinic lấy mụn, họ không dùng cây nặn mụn bình thường đâu mà có máy móc đàng hoàng, lấy mới được nhân sâu và sẹo để lại không thâm, không to.

Sau 3 tháng, mụn đã ngớt dần đều. Tới khi mình cai hẳn sữa cho con thì da ngày một khoẻ hơn. Thi thoảng đến kì da có nổi 1, 2 nốt mụn nhỏ nhưng rồi cũng tự lặn thôi. Ở thời điểm hiện tại, da mình đã quay lại trạng thái căng bóng mịn màng như xưa rồi. Thật sự thở phào nhẹ nhõm...

Da mình ở thời điểm hiện tại, đã ổn áp trở lại rồi.

Cuối cùng, mình muốn nhấn mạnh 3 nguyên tắc mình tự đúc kết được với các bạn. Thứ nhất, muốn trị mụn tận gốc phải hiểu được lý do bạn lên mụn. Thứ hai, không phải cứ sản phẩm đắt tiền là sẽ hiệu quả. Thứ ba, quy trình chăm sóc da càng đơn giản càng dễ duy trì.

