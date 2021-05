Masterise Homes và Techcombank chính thức khởi động giải pháp nhà ở “Home for Home”

Nỗ lực mang trải nghiệm sống chuẩn quốc tế đến gần hơn với người dùng Việt, giải pháp "Home for Home" hỗ trợ các gia đình dễ dàng nâng tầm cuộc sống từ chỗ ở hiện tại sang các dự án cao cấp mà không cần bất kỳ khoản thanh toán nào đến khi nhận nhà.



Giải pháp nhà ở "Home for Home" được thiết kế theo công thức Win-Win-Win (ba bên cùng có lợi), mang đến lợi ích toàn diện đối với thị trường, nhà phát triển và trên hết là chủ sở hữu cuối cùng bất động sản.

Giải pháp khai mở nguồn lực thị trường bất động sản Việt Nam

Năm 2020, thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức 0,31% so với năm 2019 và đóng góp 4,42% GDP cả nước. Thị trường thứ cấp tính riêng chiếm khoảng 40% tổng thị trường với quy mô đạt 7,5 tỷ USD. Tuy nhiên, bất động sản thứ cấp Việt Nam thấp hơn khoảng 10 lần so với mức trung bình của các nước đang phát triển trong khu vực. Nếu được khai phóng tối đa, bất động sản Việt có thể phát sinh giao dịch bổ sung trị giá 25 tỷ USD vào năm 2025.

Thị trường Bất động sản thứ cấp tại Việt Nam

Là giải pháp nhà ở hỗ trợ việc nâng cấp lên căn hộ mơ ước của người dùng, "Home for Home" được thiết kế để giúp gia tăng nhu cầu nhà ở, rút ngắn thời gian nâng cấp căn hộ. Từ đó, giải pháp góp phần cải thiện tính thanh khoản của thị trường thứ cấp, thu hẹp khoảng cách và bắt kịp các nước khác trong khu vực, phát triển thị trường bất động sản thứ cấp tại Việt Nam, tạo động lực phát triển bền vững cho nền kinh tế.

Nâng tầm cuộc sống của người Việt lên chuẩn quốc tế



Phần thắng thứ hai trong công thức Win-Win-Win chính là các gia đình Việt có cơ hội để nâng tầm chất lượng sống lên chuẩn quốc tế tại các dự án cao cấp của Masterise Homes. Ngoài ra, với "Home for Home", người Việt có thể đưa ra quyết định nâng cấp nơi ở của mình một cách nhanh chóng, dễ dàng với sự chủ động về mặt tài chính. Không chỉ là một ngôi nhà, việc nâng cấp căn hộ chính là đầu tư giá trị của hiện tại cho tương lai, hướng đến một cuộc sống đẳng cấp quốc tế ngay từ bây giờ.



Khoảnh khắc công bố giải pháp nhà ở Home for Home - Nhà đổi nhà đầu tiên tại Việt Nam

Sứ mệnh tạo ra giá trị chung bền vững của Masterise Homes

Mô hình Win-Win-Win chính là bảo chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Masterise Homes để thực thi sứ mệnh mang đến những giá trị chung bền vững cho khách hàng và cộng đồng. Ông Jason Turnbull – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối Tài chính của Masterise Homes chia sẻ: "Không chỉ tiên phong với loạt dự án Bất động sản Hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, chúng tôi luôn chú trọng kiến tạo những giải pháp mang tính bền vững cho khách hàng. Thông qua ‘Home for Home’, chúng tôi mong muốn tạo nên một dịch vụ khép kín – mang đến trải nghiệm dễ dàng và sự an tâm vì được bảo trợ bởi hai đơn vị uy tín hàng đầu."

Ông Jason Turnbull - Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Tài Chính Masterise Homes phát biểu tại sự kiện

Phát biểu về sự kiện công bố giải pháp nhà ở "Home for Home", Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Giám đốc Cao cấp Quản lý Giải Pháp Hợp tác Đối tác – Ngân hàng Techcombank cho biết: "Techcombank hiện là một trong những Ngân Hàng hàng tiên phong tại Việt Nam trong việc cung cấp các giải pháp tài chính hỗ trợ khách hàng thực hiện được mong muốn về nhà ở. ‘Home for Home’ là giải pháp phù hợp với định hướng kinh doanh và chiến lược ‘khách hàng là trọng tâm’ của Techcombank, vì Ngân Hàng có thể đồng hành cùng khách hàng trong từng giao dịch, hiểu và đáp ứng được mong muốn của khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng Masterise Homes và khách hàng trong hành trình phát triển giải pháp nhà ở vượt trội ‘Home for Home’, nhằm mang đến chất lượng cuộc sống tốt hơn, góp phần khai phá những nguồn lực của thị trường bất động sản Việt Nam."

Anh Hoàng Long Hội - Thành viên thường trực Ban đại diện miền Nam đại diện Ngân hàng Techcombank chia sẻ đôi nét về việc hợp tác chiến lược.

Những dự án cao cấp của Masterise Homes được áp dụng trong chương trình là Masteri Waterfront, Masteri West Heights tại Hà Nội và Masteri Centre Point tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng khách hàng của giải pháp nhà ở "Home for Home" là công dân Việt Nam có nguồn thu nhập ổn định và đang sở hữu bất động sản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn thu nhập và Bất động sản sẽ được Ngân hàng thẩm định theo các quy định. Để tham gia chương trình, khách hàng chỉ cần điền thông tin tại website, sau đó sẽ được tư vấn chi tiết bởi Masterise Homes và Techcombank, toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng và tiện lợi.

