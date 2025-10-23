Masteri Park Place định hình phong cách sống năng lượng, tiếp sức hành trình sống mới mỗi bình minh

Lợi thế siêu kết nối từ vị trí trung tâm TP.HCM

Masteri Park Place là phân khu cao tầng đầu tiên tại The Global City sở hữu hai mặt giáp nước độc đáo – một mặt hướng sông Rạch Chiếc, một mặt nhìn ra kênh đào và hồ cảnh quan uốn lượn, mở ra tầm nhìn khoáng đạt tràn ngập ánh bình minh. Tọa lạc tại tâm điểm khu đô thị The Global City, lõi trung tâm TP.HCM, dự án sở hữu lợi thế siêu kết nối hiếm có.

Tại Masteri Park Place, cư dân dễ dàng kết nối đến mọi nơi, chỉ 5–10 phút từ khu vực Thảo Điền và Thủ Thiêm cũ, hay chỉ mất 15 phút di chuyển từ phường Bến Thành, 30 phút từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành. Đồng thời, hàng loạt công trình trọng điểm trong mạng lưới kết nối vùng như cao tốc Long Thành – Dầu Giây hay Vành đai 3 đang trong giai đoạn hoàn thiện sẽ mở rộng khả năng kết nối linh hoạt từ dự án. Các công trình như nút giao An Phú đang gấp rút hoàn thiện, đường Đỗ Xuân Hợp có kế hoạch mở rộng hay tuyến đường Liên Phường dự kiến thông xe ngay tháng 11 này, tất cả mang đến sức bật hạ tầng mạnh mẽ cho các phân khu tại The Global City, khẳng định vị trí tâm điểm TP.HCM của khu đô thị này rõ ràng hơn bao giờ hết.

Giữa làn sóng phát triển đó, Masteri Park Place trở thành điểm giao thoa của những giá trị sống mới, hội tụ đủ lợi thế vượt trội từ kết nối, tiện nghi và tiềm năng tăng trưởng.

Lợi thế tiện ích từ trải nghiệm đa tầng giữa khu đô thị The Global City

Được phát triển theo triết lý thiết kế "Urban International Living", Masteri Park Place gồm 4 tòa tháp căn hộ cao cấp cùng tòa tháp văn phòng hạng sang, với từng chi tiết được cá nhân hóa tinh tế để trở thành "trạm sạc năng lượng" của thế hệ trẻ thành đạt giữa lòng thành phố. Không chỉ mang đến đa dạng lựa chọn từ 1 - 4 phòng ngủ, duplex đến penthouse, Masteri Park Place còn mở ra một chuẩn mực sống mới với hệ tiện ích đa tầng kế thừa trọn vẹn lợi thế của The Global City, tái tạo sức sống và truyền cảm hứng cho cư dân mỗi ngày.

Mọi không gian tại Masteri Park Place được thiết kế theo phong cách đương đại, màu sắc thời thượng, truyền năng lượng và cảm hứng

Hơn 30 tiện ích nội khu đặc quyền kết nối liền mạch với hệ sinh thái "all-in-one" của The Global City chỉ cách vài bước chân: từ công viên bờ sông và Vịnh Tình Yêu, Cầu Ánh Trăng lung linh đến kênh đào nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á. Liền kề là trung tâm thương mại 123.000 m², trường học quốc tế, khu thể thao, cùng dãy phố SOHO sôi động với chuỗi F&B, thời trang, café, văn phòng. Tất cả hình thành hệ tiện ích quốc tế toàn diện, tiếp sức cho phong cách sống năng lượng, hiện đại và đầy cảm hứng của thế hệ trẻ thành đạt.

Lợi thế chất lượng và pháp lý, bảo chứng bởi Masterise Homes

Là dấu ấn tiếp theo thuộc dòng sản phẩm Masteri Collection – bộ sưu tập phong cách sống do Masterise Homes phát triển – Masteri Park Place tiếp tục khẳng định chất lượng và chuẩn mực sống quốc tế, kế thừa tinh thần tinh tế đã được bảo chứng qua loạt dự án như Masteri Centre Point, Masteri Grand View (TP.HCM), Masteri Waterfront, Masteri West Heights, Masteri Lakeside, Masteri Grand Avenue (Hà Nội) hay Masteri Rivera Danang (Đà Nẵng).

Năng lực triển khai và nền tảng vững chắc của Masterise Homes trong việc hiện thực hóa cam kết tiến độ, chất lượng cũng là một trong những bảo chứng vượt trội cho Masteri Park Place. Hệ sinh thái quản lý và vận hành chuẩn quốc tế từ Masterise Homes là một trong những điểm nhấn của dự án, mang đến trải nghiệm sống năng động, tiện nghi cho cộng đồng cư dân tương lai.

Lợi thế khai thác và tăng trưởng bền vững từ sức sống đô thị

zTại trung tâm TP.HCM, The Global City – khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế vốn là điểm đến biểu tượng của các lễ hội, sự kiện tầm cỡ – đang bùng nổ sức sống hơn bao giờ hết, riêng trong năm 2024 khu đô thị đã chào đón hơn 3 triệu lượt khách đến trải nghiệm tiện ích, sự kiện. Khu SOHO cũng nhanh chóng trở thành điểm đến mới của hàng trăm thương hiệu F&B, giáo dục và giải trí sôi động.

Khi khu đô thị hoàn thiện toàn bộ mọi phân khu và tiện ích, The Global City dự kiến đón khoảng 150.000 lượt người mỗi ngày đến sinh sống, làm việc, học tập và vui chơi – yếu tố củng cố mạnh mẽ tiềm năng tăng trưởng và khai thác bền vững cho Masteri Park Place.

Với lợi thế siêu kết nối, hệ tiện ích đa tầng, chất lượng bảo chứng từ Masterise Homes và sức sống đô thị hiện hữu, Masteri Park Place hội tụ mọi yếu tố sáng giá để không chỉ kiến tạo không gian sống thời thượng cho thế hệ trẻ thành đạt, mà còn là nơi tận hưởng trải nghiệm sống rực rỡ mỗi ngày, nơi định hình phong cách sống mới giữa trung tâm TP.HCM.