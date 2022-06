Marriott International và Vinpearl hợp tác quản lý 8 khách sạn, khu nghỉ dưỡng

Tháng 6 năm 2022, Marriott International, Inc. và Vinpearl - thương hiệu du lịch – nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam thông báo ký kết hợp tác chiến lược nâng cấp và phát triển gần 2,200 phòng tại 8 khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Vinpearl.

Việc hợp tác này góp phần mở rộng mạnh mẽ sự hiện diện của Marriott International trong phân khúc khách sạn, khu nghỉ dưỡng hạng sang đẳng cấp thế giới tại thị trường trong nước với thương hiệu Autograph Collection lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam và sự mở rộng các thương hiệu đẳng cấp khác như Marriott Hotels, Sheraton Hotels & Resorts và Four Points by Sheraton.

Ông Rajeev Menon, Chủ tịch Marriott International khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) cho biết: "Với nền tảng vững chắc của Việt Nam, một nền kinh tế có khả năng chống chịu tốt và sự phát triển không ngừng cơ sở hạ tầng, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, chúng tôi rất vui mừng và tin tưởng sự hợp tác với Vinpearl sẽ góp phần để Marriott đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, đồng thời mở rộng sự hiện diện của chúng tôi ở nhiều điểm đến mới nổi tại Việt Nam".

Trong đó, Autograph Collection Hotels là thương hiệu khách sạn ra mắt lần đầu tại Việt Nam, tọa lạc tại Landmark 81 - tòa nhà cao nhất Việt Nam. Dự kiến, các thương hiệu Sheraton Hotels & Resorts sẽ được khai trương tại một số điểm đến mới như Hải Phòng, Vinh và Phú Quốc hay Marriott Hotels sẽ có mặt tại Đà Nẵng và Four Points by Sheraton tại Lạng Sơn, Hà Giang.

Theo lộ trình thống nhất giữa hai bên, 6 khách sạn sẽ triển khai hợp tác quản lý trong năm nay bao gồm:

Khách sạn Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection – thương hiệu thuộc chuỗi Autograph Collection Hotels đầu tiên có mặt tại Việt Nam, tọa lạc trên tòa tháp cao 461 m bên bờ sông Sài Gòn với 223 phòng, 3 nhà hàng ẩm thực với phong cách khác nhau, 12 không gian chức năng, khu vực văn phòng, spa, hồ bơi ngoài trời, phòng tập thể dục thể thao và khu vui chơi trẻ em.

Vinpearl Luxury Đà Nẵng toạ lạc bên bãi biển Non Nước sẽ được ra mắt với tên gọi mới Đà Nẵng Marriott Resort & Spa với 200 phòng, 39 biệt thự sở hữu thiết kế hiện đại cùng các điểm nhấn phong cách địa phương đặc sắc.

Sheraton Resorts & Hotels tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động tại Việt Nam với chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc tế tại các điểm đến như Phú Quốc, Hải Phòng, Cần Thơ. Cụ thể:

Sheraton Phú Quốc Long Beach Resort sẽ là tên gọi mới của Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc, toạ lạc trên bãi biển phía Tây với 459 phòng khách sạn, phòng biệt thự, 6 nhà hàng ẩm thực, không gian hội nghị lớn, 3 hồ bơi, spa và khu vui chơi trẻ em.

Sheraton Hải Phòng (Vinpearl Hotel Imperial Hải Phòng) dự kiến có 362 phòng, 4 nhà hàng ẩm thực đa dạng, một phòng tiệc lớn và 4 không gian chức năng, một hồ bơi, spa và trung tâm thể dục.

Toạ lạc tại địa danh nổi tiếng bậc nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, Sheraton Cần Thơ (Vinpearl Hotel Cần Thơ) có 262 phòng nằm bên bờ sông Cần Thơ và được bao quanh bởi các điểm tham quan du lịch.

Khách sạn Four Points by Sheraton Lạng Sơn (Vinpearl Hotel Lạng Sơn) cao 21 tầng với tầm nhìn toàn cảnh núi rừng miền Bắc tuyệt đẹp. Khách sạn mang thương hiệu quốc tế dự kiến có 127 phòng, 4 nhà hàng ẩm thực và quầy bar, spa và phòng dạ hội tiện nghi, đẳng cấp.

Bên cạnh 6 khách sạn hiện hữu, 2 khách sạn xây mới dự kiến ra mắt vào năm 2025 bao gồm Sheraton Vinh và Four Points by Sheraton Hà Giang đều toạ lạc tại các vị trí đắc địa hứa hẹn trở thành điểm đến "không thể bỏ lỡ" do du khách trong nước và quốc tế.

Với vị thế là một trong những thị trường nổi bật hàng đầu trên thế giới về du lịch và khách sạn, Việt Nam đã cán mốc lịch sử với 18 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2019. Cùng sự phát triển kinh tế-xã hội ấn tượng, khả năng tiếp cận dịch vụ du lịch gia tăng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch nội địa. Đồng thời, trong bối cảnh đã mở cửa cho du khách quốc tế, ngành du lịch được kỳ vọng sẽ phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ trong thời gian tới.

Về Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) là một trong những tập đoàn khách sạn lớn bậc nhất thế giới có trụ sở chính tại Maryland, Hoa Kỳ, với hơn 8,000 khách sạn, hơn 30 thương hiệu khách sạn hàng đầu tại 139 quốc gia và vùng lãnh thổ. Marriott International hiện đang vận hành 10 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập website www.marriott.com.

Về Vinpearl

Vinpearl là thành viên của Tập đoàn Vingroup, ra đời từ năm 2001. Vinpearl đang vận hành 45 cơ sở, bao gồm: 35 khách sạn, resort với trên 18.500 phòng; 3 công viên chủ đề và 2 khu vui chơi giải trí, 2 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật bán hoang dã, 4 sân golf, spa, trung tâm hội nghị, ẩm thực... 5 sao tọa lạc tại những danh thắng du lịch nổi tiếng nhất trải dài khắp 17 tỉnh thành của Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website www.vinpearl.com.

https://afamily.vn/marriott-international-va-vinpearl-hop-tac-quan-ly-8-khach-san-khu-nghi-duong-20220624122349994.chn