Marriott Bonvoy ra mắt hội chợ du lịch trực tuyến nhằm thúc đẩy du lịch Việt Nam

Trong tháng 11 và 12 này, Marriott Bonvoy mang đến niềm vui du lịch cho các khách hàng thông qua sự kiện trực tuyến nhằm mang đến nhiều cơ hội nghỉ dưỡng tại các khách sạn và khu nghỉ đẳng cấp thế giới tại những điểm đến đáng mơ ước trên khắp Việt Nam.

Từ ngày 27/11 đến ngày 12/12/2021, nhằm giới thiệu các dịch vụ hàng đầu và hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, "Hội chợ Du lịch Marriott Việt Nam" với sự tham gia của 10 khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc sáu thương hiệu riêng biệt của Marriott sẽ được tổ chức qua nền tảng trực tuyến tại địa chỉ www.vietnamtravelshow.com.

Bao gồm JW Marriott Hanoi, Sheraton Hanoi Hotel, Sheraton Grand Danang Resort, Four Points by Sheraton Danang, Sheraton Nha Trang Hotel & Spa, Sheraton Saigon Hotel & Towers, Le Méridien Saigon, Renaissance Riverside Hotel Saigon, Fairfield by Marriott South Binh Duong, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa.

Xuyên suốt hai tuần, khách hàng có thể khám phá các điểm nghỉ dưỡng nổi bật, các nhà hàng độc đáo và các tiện nghi giải trí tuyệt vời có sẵn trong toàn bộ danh mục khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Marriott tại Việt Nam. Quý khách hàng khi tham gia chương trình có thể mua sắm các gói ưu đãi, bao gồm lựa chọn phòng, phòng hạng Suite, biệt thự, và trải nghiệm ẩm thực với giá trị cộng thêm lên đến 70%, được bán duy nhất thông qua sự kiện lần này.

Là một trong những tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực khách sạn tại Việt Nam, Marriott International đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành du lịch của đất nước. Công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam có thể tận hưởng kỳ nghỉ tại các điểm đến đáng mơ ước trên toàn quốc, từ những đô thị tấp nập như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, tới khu nghỉ bên bờ biển tại Đà Nẵng hoặc Nha Trang, hay đảo Phú Quốc yên bình.

Với nhiều lựa chọn từ 6 thương hiệu khách sạn như JW Marriott, Sheraton, Four Points by Sheraton, Le Meridien, Renaissance và Fairfield by Marriott, mọi du khách đều có thể tìm thấy kỳ nghỉ tuyệt vời của mình.

"Hội chợ Du lịch Marriott Việt Nam" sẽ được tổ chức thông qua nền tảng trực tuyến từ ngày 27/11 đến ngày 12/12/2021. Vui lòng truy cập: www.vietnamtravelshow.com để có được những ưu đãi tốt nhất cho kỳ nghỉ sắp tới của bạn.

Về Marriott International

Marriott International (NASDAQ: MAR) có trụ sở tại Bethesda, Maryland, Hoa Kỳ, sở hữu danh mục hơn 7.900 bất động sản sang trọng quản lý bởi 30 thương hiệu hàng đầu trải dài khắp 138 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Marriott điều hành, nhượng quyền các khách sạn và cấp phép sở hữu các khu nghỉ dưỡng trên toàn thế giới. Công ty cung cấp chương trình Marriott Bonvoy ™, chương trình du lịch danh tiếng với 141 triệu thành viên trên toàn cầu. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.marriott.com, và để cập nhật tin tức mới nhất về Marriott, hãy truy cập www.marriottnewscenter.com. Ngoài ra, hãy kết nối với chúng tôi trên Facebook, cũng như trên Twitter và Instagram tại @MarriottIntl.

Về Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy là chương trình du lịch từng đoạt giải thưởng của Marriott International, bao gồm danh mục toàn cầu của 30 thương hiệu khách sạn uy tín hàng đầu thế giới và dịch vụ lưu trú đẳng cấp của tập đoàn Marriott International. Hội viên của Chương trình khách hàng thân thiết có thể tiến hành quy đổi điểm thưởng sau khi trải nghiệm dịch vụ tại các khách sạn của Marriott. Các hội viên sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi dành riêng cho hội viên, được ghi nhận và trải nghiệm dịch vụ từng chương trình mang lại.

Sử dụng thẻ tín dụng Marriott Bonvoy do Chase và American Express ban hành, các hội viên sẽ tích lũy được nhiều điểm thưởng hơn. Điểm thưởng này có thể quy đổi thành các đêm nghỉ khách sạn hoặc trải nghiệm những sự kiện đặc biệt từ chương trình Marriott Bonvoy Moments hay chuyển đổi thành vé máy bay và nhiều hơn nữa. Khi nghỉ dưỡng thường xuyên tại các khách sạn và đạt đủ điều kiện, các hội viên sẽ đạt trạng thái Elite và được hưởng nhiều đặc quyền hấp dẫn đi kèm, bao gồm tặng điểm thưởng, nâng cấp Wi-Fi và ưu tiên trả phòng muộn.

Để đăng ký miễn phí hoặc biết thêm thông tin về chương trình Marriott Bonvoy, vui lòng truy cập MarriottBonvoy.com. Để tải xuống ứng dụng Marriott, nhấp tại đây. Bạn cũng có thể kết nối với Marriott Bonvoy trên Facebook, Twitter và Instagram.