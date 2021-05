Marimekko, từ sắc màu Bắc Âu độc bản đến các thiết kế bay bổng, rộn ràng thanh âm hè về hợp tác cùng UNIQLO

Tháng 5 này, khi hè về, BST kết hợp giữa UNIQLO và thương hiệu Marimekko đã thổi làn gió mới theo một cách tràn đầy năng lượng, rộn ràng như chính những thanh âm ngày mùa với các thiết kế tràn ngập sắc màu cùng họa tiết độc đáo.



BST UNIQLO x Marimekko Xuân Hè 2021 tiếp tục mang đến những thiết kế khơi gợi cảm hứng tươi vui ngày hè

Từ "Chiếc váy của Mari" đến những BST đại diện cho hình mẫu phụ nữ phong cách của thời đại

Khởi nguồn từ ước mơ giải phóng phụ nữ khỏi những khuôn mẫu thời trang phi thực tế của những năm 50 như vòng eo thắt chặt hay những chiếc corset gò bó, Marimekko đã ra đời vào năm 1949 từ một công ty in dệt vải tại Phần Lan do Viljo Ratia thành lập với tên gọi Printex cùng sứ mệnh mang đến những thiết kế giúp phái nữ thêm yêu chính cơ thể và tâm hồn mình. Ngay từ những BST đầu tiên, Marimekko đã làm say đắm bao khách hàng nữ yêu thích thời trang tại Phần Lan với những thiết kế đơn giản cùng hoạ tiết kẻ sọc, ô vuông bàn cờ cổ điển được tạo điểm nhấn bởi muôn vạn loài hoa đắm chìm trong những sắc màu sống động. Tất cả đều toát lên tinh thần tự do và đầy thoải mái.

Không chỉ thuyết phục về lối thiết kế mới mẻ, độc đáo, nhà mốt Phần Lan còn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối khi mang vào mỗi một BST của mình qua ngần ấy năm những triết lý riêng biệt và đầy cảm hứng: Niềm vui trong cuộc sống hàng ngày (Joy in daily life), Sự vô hạn (Timelessness), Sự chân thật (Genuineness), Sự tự do trong sáng tạo (Freedom of creativity),… Thương hiệu không ngừng mở rộng sang các "địa hạt" sáng tạo khác như túi sách, ví, tất, trang phục nam, trang phục trẻ em, đồ dùng nhà bếp, đồ gia dụng,…

Marimekko không chỉ nổi tiếng với các thiết kế thời trang phóng khoáng mà còn bởi những món đồ sử dụng trong gia đình in họa tiết đặc trưng sang trọng

Điều mà Marimekko thực sự muốn đem lại cho mọi khách hàng chính là cơ hội được tận hưởng niềm vui mỗi ngày trong các thiết kế rực rỡ và tự nhiên, bền theo năm tháng, bền cả về màu sắc, chất liệu lẫn tính ứng dụng và cảm nhận tự do, thoải mái tuyệt đối khi diện lên mình bất cứ mẫu trang phục nào.

Sự tự do, thoải mái trở thành cảm hứng thiết kế lớn của Marimekko trong suốt nhiều năm, và đây cũng là điểm chung với thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, UNIQLO

"Sứ mệnh của UNIQLO và LifeWear cũng tương đồng với sứ mệnh của Marimekko, là cùng giúp mọi người tận hưởng niềm hạnh phúc mà họ luôn xứng đáng nhận được và cùng nhau mang lại niềm vui cho cuộc sống hàng ngày thông qua các họa tiết in rực rỡ, tươi vui trên trang phục", Yuki Katsuta, Trưởng bộ phận Nghiên cứu & Phát triển tại UNIQLO, chia sẻ về điểm chung giữa hai thương hiệu lớn. Và với BST kết hợp mới nhất với nhà mốt Phần Lan cho mùa xuân hè năm nay, người yêu thời trang lại có dịp đắm chìm trong một mùa hè Bắc Âu ngập tràn những cảm hứng bay bổng, tươi mới, và tất nhiên không thể thiếu những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc.

Trời nhẹ dần lên cao, hãy khoác lên mình những trang phục phủ đầy "Sắc Hè Vui Tươi"

"Sắc Hè Vui Tươi" chính là chủ đề của BST kết hợp giữa UNIQLO và Marimekko cho mùa xuân hè năm nay. Tinh thần tận hưởng một mùa hè sống động được thể hiện các thiết kế phóng khoáng, bay bổng, các họa tiết đặc trưng cùng thông điệp văn hóa Bắc Âu ấn tượng. Điều đặc biệt nhất của BST lần này chính là sự xuất hiện của denim, chất liệu gợi nhắc một mùa hè đầy kỷ niệm và cũng đậm tinh thần thời trang. Một chiếc áo Blouse cổ chữ V bằng chất liệu denim sẽ là lựa chọn hoàn hảo để phối cùng một chiếc chân váy dài có cùng chất liệu và họa tiết. Những mẫu đầm dài in họa tiết vẫn sẽ viết tiếp câu chuyện về các cô nàng cá tính, tự tin, chủ động trong mọi tình huống. Một số thiết kế dành cho các bé gái như mẫu đầm dài không tay có cùng họa tiết với mẫu đầm casole sẽ là gợi ý thú vị để mẹ và con gái cùng diện đồ đôi đón hè. Bạn cũng khó có thể bỏ qua những mẫu phụ kiện đầy sắc màu như mũ rộng vành, túi đeo vai và xăng đan đế xuồng như một phép cộng thời trang hoàn hảo với chất liệu denim...

Chất liệu denim cùng loạt phụ kiện ăn ý chính là những bổ sung nổi bật cho BST UNIQLO x Marimekko Xuân/Hè 2021.

Trong BST kết hợp mới nhất cùng UNIQLO, Marimekko lần đầu tiên giới thiệu những sáng tạo của NTK Fujiwo Ishimoto - người đã tạo ra 400 mẫu họa tiết cho Marimekko từ năm 1974 đến năm 2006. Nổi bật trong đó có thể kể đến mẫu họa tiết Seitsemän kukka, tái hiện phong tục hái hoa vào mùa hè cùng niềm tin sẽ gặp được người bạn đời của mình trong mơ đặt 7 bông hoa khác nhau dưới gối vào một đêm mùa hè; hoạ tiết Talkoot (work party) và Pukkilempi (little love) ngập tràn những xúc cảm thư thái của không khí ngày hè.

Các hoạ tiết được sử dụng trong BST "Sắc Hè Tươi Vui" của UNIQLO x Marimekko năm 2021.

Thông tin ra mắt BST UNIQLO x Marimekko Xuân Hè 2021

Ngày ra mắt: Thứ Sáu, ngày 21 tháng 5 năm 2021 Cửa hàng: Có mặt tại 04 cửa hàng của UNIQLO: ` Tại Thành phố Hồ Chí Minh: UNIQLO Đồng Khởi, UNIQLO Vincom Landmark 81 Tại Hà Nội: UNIQLO Vincom Phạm Ngọc Thạch, UNIQLO Vincom Metropolis Tìm hiểu thêm về BST: https://www.uniqlo.com/marimekko/21ss/vn/