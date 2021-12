Mạo danh con gái, bà mẹ thay con đi kiếm chồng trên mạng xã hội và cái kết siêu bất ngờ khi nhìn vào tình cảnh hiện tại!

Chắc hẳn bạn đã từng chứng kiến, hoặc từng trải qua việc người mình yêu bị bố mẹ phản đối. Tuy nhiên, với người mẹ đặc biệt sau, bà không đợi đến khi con yêu sai người mới ngăn cản mà lại tự mình “tuyển chọn” người yêu cho con gái luôn.



Trong một loạt các video nhận được nhiều lượt quan tâm trên TikTok, Chloe, con gái của người mẹ kể trên đã kể lại câu chuyện được mẹ mình “chăm nom” đời sống tình cảm như thế nào, đặc biệt là sau khi cô vừa mới chia tay bạn trai cũ trong đau khổ.

Mở đầu câu chuyện, Chloe giới thiệu: “Đây là câu chuyện về cách mà bà mẹ Do Thái của tôi đã mạo danh tôi và kiếm cho tôi một anh chồng tuyệt vời thông qua các ứng dụng hẹn hò”.

Chloe giải thích thêm: “Ý tôi là, nếu như quay về 3 hoặc 4 năm trước, giả sử bạn là một chàng trai Do Thái sống ở New York hoặc Los Angeles và có sử dụng các ứng dụng hẹn hò như Hinge, Bumble, Raya, JSwipe hay The League thì có khi bạn sẽ “vinh hạnh” được bà mẹ đáng yêu của tôi tiếp chuyện dưới cái tên Chloe”.

Chloe kể câu chuyện mẹ kiếm người yêu giúp mình.

Bà mẹ của Chloe đã đứng sau giúp đỡ cô tìm kiếm một người bạn trai phù hợp và đáng tin cậy từ những kinh nghiệm cuộc sống mà bà có. Và các chàng trai được bà “duyệt” sẽ được Chloe “chọn lọc” lại xem ai hợp làm người yêu nhất và tiến tới các bước tiếp theo.

Có thể thấy, các bước tiếp cận có vẻ đảo ngược so với bình thường, nhưng ta vẫn thấy được tình yêu và sự chở che to lớn mẹ Chloe dành cho cô, nên hơn ai hết, Chloe vẫn luôn biết ơn bà về tất cả nỗ lực ấy.

Trước khi để mẹ “nhúng tay vào” chuyện tình cảm của mình, Chloe hẹn hò với một chàng trai sống ở tầng trên căn hộ của cô ở Manhattan. Chàng trai này vẫn chưa biết tương lai sẽ làm nghề gì, nhạc sĩ hay là người bồi bàn, anh cũng không chắc nữa.

Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, Chloe đã dọn lên sống chung cùng người yêu và căn hộ của cô dùng để cho thuê kiếm thêm ít thu nhập, nhờ thế mà Chloe có thể theo nghiệp diễn viên như cô ao ước mà không phải làm việc trong quán bar để đủ sống.

Mẹ của Chloe đã giúp con gái chuyện hẹn hò.

“Thế nhưng mối quan hệ yêu đương của chúng tôi không hề bình yên”, Chloe bộc bạch, “vì bạn trai tôi không giải thích cho anh trai anh ấy vì sao tôi sống chung ở đây, nên anh ấy luôn khó chịu ra mặt với tôi. Không khí trong nhà không mấy vui vẻ, nhưng nó chỉ “phát nổ” vào cái đêm tôi về nhà và phát hiện ra toàn bộ quần áo của tôi bị lôi ra khỏi tủ đồ.

Anh trai đang đứng trong phòng khách, còn bạn trai tôi thì lại trốn trong phòng và lén nhìn ra. Đến đây, tôi không thể chịu đựng được sự coi thường đó nữa, và đã lao ra khỏi căn nhà đó”.

Sau lần đó, Chloe chia tay với người bạn trai nhu nhược và vì không còn thu nhập từ nhà cho thuê nên cô phải quay lại công việc phục vụ trong quán bar mà cô rất ghét. Vì thế, thời điểm này với Chloe rất khó khăn. Chính lúc này, cô nhận được sự giúp đỡ từ mẹ của mình.

Trong video tiếp theo, Chloe tiết lộ rằng mẹ cô đã giúp đỡ bằng cách nhắn tin với các chàng trai trên các ứng dụng hẹn hò dưới tên của cô để giúp cô lựa chọn người phù hợp và có phẩm chất tốt hơn người bạn trai cũ. Điều tuyệt vời là, chính nhờ cách thức “không giống ai” này của mẹ mà Chloe đã tìm được chồng hiện tại của mình.

Người chồng mà mẹ Chloe kiếm cho con gái.

Đây rõ ràng là một điều ngoài sức tưởng tượng của cô gái trẻ. Chẳng hề tự mình ra quân, Chloe vẫn có được một anh bạn trai tuyệt vời. Đây cũng là kết quả của kinh nghiệm lâu năm giúp cho người mẹ biết cách "duyệt" chàng rể tương lai trước khi để cho con gái gặp mặt.

Trong phần bình luận, mọi người đều tỏ ra thích thú với câu chuyện của Chloe và với bà mẹ của cô. Nhiều người còn ước ao được mẹ của Chloe giúp đỡ bằng cách thức tương tự, hoặc cung cấp dịch vụ “tuyển chồng” chất lượng cao và họ sẽ là những khách hàng đầu tiên đăng ký.

Đúng là, "gừng càng già càng cay", gì chứ với tình yêu thì kinh nghiệm tốt thật sự có lợi biết bao.

Nguồn: The Sun, TikTok

