Mắng vợ “mở mắt nhìn vợ người ta” nhưng sau một hôm ngồi tâm sự với hàng xóm, chồng thẫn thờ về nhìn vợ mà mặt anh biến sắc

Cuộc sống vốn nhiều áp lực nên sau cưới tình cảm vợ chồng thường khó tránh khỏi những lúc va chạm, xích mích. Nhưng không thể vì lý do đó mà đôi bên cho phép bản thân được làm tổn thương người bạn đời của mình bằng những lời lẽ vô tâm, thiếu tôn trọng. Đó là nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong cuộc sống gia đình. Anh chồng trong câu chuyện dưới đây không hiểu điều ấy, ngược lại còn mang vợ so sánh với những người khác, khiến cô ấm ức lên mạng xã hội than thở.

Câu chuyện nhà cô như sau: "Em với chồng khắc khẩu, nói chuyện với nhau chỉ được vài câu là y như rằng cãi vã. Cũng tại chồng em ích kỷ lúc nào cũng vin lý do bận công việc không bao giờ để ý, giúp vợ việc nhà. Thế nhưng cứ động nói là giở giọng so sánh rằng vợ người ta thế này, thế kia còn vợ mình thì không ra gì, đã vụng còn đoảng khiến em ức chế.

Bài chia sẻ của người vợ

Bên cạnh nhà có một cặp vợ chồng trẻ, chạc tuổi vợ chồng em nhưng nhìn em với cô vợ bên đó đúng là khác xa nhau một trời một vực. Cũng sinh 2 em bé như em rồi mà người gọn gàng, ăn mặc thời trang xinh xắn lắm. Nhiều hôm bạn ấy sang nhà em chơi, thấy em xuề xòa lại cười bảo em phải chỉn chu, chăm sóc ngoại hình của mình một tí. Phụ nữ không dành thời gian chăm lo cho bản thân thiệt lắm. Thật sự không cần cô ấy nói em cũng biết điều đó nhưng hoàn cảnh của mình đâu được như cô ấy. Anh chồng hàng xóm đi làm thì thôi, về nhà là chăm con, làm việc nhà giúp vợ nên cô ấy mới có thời gian làm đẹp không như em.

Chồng em nhìn thế không biết suy nghĩ đâu, mỗi lần thấy vợ người ta sang chơi hoặc gặp ngoài cổng kiểu gì cũng về gây sự với vợ rằng: 'Người ta nhìn vợ mà mát mặt còn mình nhìn vợ đỏ mặt ngượng'. Ban đầu em nghe cũng ức chế nhưng cãi nhau lắm thành quen, giờ em bơ chẳng buồn nói lại.

Hôm qua, công ty có việc đột xuất, em phải ở lại làm tới muộn. Lão về sớm hơn cũng chẳng lo cơm nước đỡ vợ. Thấy em về còn cau mặt mắng vợ đi làm quên sớm tối rồi lão sang hàng xóm ngồi chơi đợi cơm vợ nấu. Mau mải vào bếp gần tiếng đồng hồ mới xong. Chưa thấy lão về, em tính sang gọi. Không ngờ mới bước tới cửa nhà bên đã nghe thấy tiếng anh chồng bên đó kể chuyện: 'Nói thật vợ em không đảm như chị nhà anh đâu. Từ ngày cưới tới giờ, tính ra số lần cô ấy vào bếp nấu cơm cho chồng chỉ tính được trên đầu ngón tay thôi. Con cái sinh 2 đứa đều em chăm cả, vợ chỉ việc cho bú. Nhiều người bảo em chiều vợ nhưng em nghĩ rồi, vợ mình không chiều thì chiều ai. Phụ nữ họ thiệt thòi hơn anh em mình, nguyên khoản bầu bí, chửa đẻ họ phải trải qua đã là đáng nể lắm rồi'.

Miệng kể chuyện với chồng em, tay anh ấy vẫn vừa nấu bếp, vừa đút cháo cho con còn cô vợ thấy bảo đi spa chưa về. Chồng em ngồi ghế, mặt bần thần chỉ à ừ cấm nói lại được câu nào. May có vợ lên tiếng gọi về ăn cơm mới vội vàng đứng lên. Ngồi vào mâm với vợ, mặt lão vẫn ngây ra, thi thoảng liếc sang nhìn vợ vài giây, bị em bắt gặp vội cúi xuống. Đoán chắc lão bị chuyện của anh hàng xóm tác động tới tâm lý nên em cười bảo: 'Sao rồi anh, sang bên hàng xóm chơi thấy chồng nhà người ta thế nào?'.

Ảnh minh họa

Lão im tịt không đáp lại nhưng bữa ấy ăn xong lão xung phong rửa bát cho vợ mới sợ chứ. Hi vọng lần này lão được hàng xóm 'khai sáng' mà thay đổi thật cho em đỡ khổ đi tí''.

Khi bị chồng mang so sánh với những người phụ nữ khác, hẳn rằng sẽ chẳng có người vợ nào lại không cảm thấy mình bị tổn thương. Bởi trong cuộc sống, mỗi người một tính cách, một ưu nhược điểm riêng chẳng ai như ai. Phụ nữ hiểu điều ấy và luôn cố gắng sống trọn đạo làm vợ, chăm lo hết lòng cho gia đình nhà chồng. Họ luôn vì chồng hoàn thiện bản thân, thậm chí là sẵn sàng gồng mình làm những việc vượt xa sức của họ.

Vậy nhưng chồng không biết trân trọng còn xem thường vợ đương dù có là người nhu mì, nhịn nhục tới mấy cũng sẽ bức xúc, bất bình. Mong các anh chồng đều hiểu được nỗi vất vả của phụ nữ giống "anh chồng hàng xóm" kia, biết trân trọng thương yêu bạn đời để vợ mình được an ủi.