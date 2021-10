Mang tiếng bỏ chồng con chạy theo nhân tình, xác người phụ nữ được tìm thấy trên sân thượng và nỗi oan không ai thấu của người chồng

Vụ mất tích đột ngột của người phụ nữ

Vào khoảng 17h ngày 5/6/2002, thiếu niên Song Ki-seok (17 tuổi) trở về nhà thì không thấy bóng dáng mẹ là bà Kang Jung-sook (43 tuổi) đâu. Người phụ nữ này đã bất ngờ biến mất khỏi tòa nhà là nơi sinh sống của nhiều hộ gia đình ở phường Sugok, quận Heungdeok (nay là quận Seowon), thành phố Cheongju, tỉnh Chungcheong Bắc, Hàn Quốc.

Bà Kang đột ngột biến mất không dấu vết.

Được biết, bà Kang làm công việc lái xe thuê thay cho người chồng tật nguyền sau vụ tai nạn ô tô. Ngày hôm đó, bà được nghỉ làm sau một thời gian làm việc vất vả. Trước đó, bà Kang cũng nói với các con rằng: "Mẹ sẽ ở nhà cả ngày hôm nay" và bữa tối được bà chuẩn bị vẫn còn đang dang dở dưới bếp nhưng người phụ nữ này đã đột ngột biến mất không dấu vết.

Thiếu niên họ Song nghĩ mẹ có việc ra ngoài nên định gọi điện cho bà bằng điện thoại bàn ở phòng khách nhưng khi nhấc lên lại phát hiện không có tín hiệu. Song đi vào phòng ngủ thì phát hiện đường dây điện thoại đã bị rút ra khỏi ổ điện. Theo quan sát của Song, cậu nhận thấy sô pha trong phòng khách bị xê dịch, ghế ăn nằm giữa sàn nhưng mọi cánh cửa trong nhà đều đóng chặt, không có dấu hiệu bị đột nhập. Tất cả đều khiến thiếu niên 17 tuổi nghi ngờ có chuyện gì đó chẳng lành.

Tối hôm đó, Song và em gái 16 tuổi thức đến khuya đợi mẹ về nhưng bà không bao giờ trở lại.

Ngày hôm sau, 6/6/2002, chồng bà Kang, ông Song Hyun-seop, đã tra cứu chi tiết sổ ngân hàng thì phát hiện 1 ngày trước, tài khoản của ông đã bị rút 10 triệu won (hơn 202 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Người có thể rút tiền từ thẻ của ông Song ngoài bà Kang thì không có ai khác. Nhưng ông Song tin rằng vợ mình không có lý do để làm vậy.

Vì bất an, ông Song đến đồn cảnh sát để trình báo vụ vợ mất tích. Thế nhưng, cảnh sát sau khi nghe chi tiết vụ việc chỉ đơn giản bảo ông Song không nên quá lo lắng mà hãy về nhà chờ đợi vì "trường hợp phụ nữ lừa chồng chạy theo đàn ông khác đã xảy ra rất nhiều".

Lời nói của cảnh sát khiến ông Song cảm thấy khó chịu nên tự mình tìm hiểu. Ông Song đến ngân hàng và nhờ trích xuất camera an ninh vào ngày 5/6/2002 và phát hiện một người đàn ông khả nghi, mà ông tin là đã dùng thẻ của ông để rút tiền.

Tuy nhiên, những hình ảnh ấy cũng không thể thuyết phục được cảnh sát mở cuộc điều tra. Thậm chí, cảnh sát còn nói bà Kang là người phụ nữ không trong sạch, không phải ra ngoài kiếm tiền mà đi hẹn hò với đàn ông khác sau lưng chồng. Vì quá tuyệt vọng, ông Song cùng 2 con đành phải in tờ rơi phát khắp nơi, mong tìm được bà Kang bình an vô sự.

Thi thể của người phụ nữ được tìm thấy 23 ngày sau

Một thời gian sau khi bà Kang mất tích, tòa nhà nơi gia đình bà sinh sống bắt đầu xảy ra chuyện kì lạ. Mùi hôi thối không biết từ đâu bốc ra và tràn vào nhà. Giòi bò khắp cầu thang dẫn lên mái nhà. Nhiều ngày trôi qua, mùi hôi ấy ngày càng nồng nặc và không có dấu hiệu thuyên giảm.

Con trai của ông Song quyết định tìm hiểu nguồn cơn sự việc. Cậu bước lên cầu thang dẫn lên mái nhà thì ngửi thấy mùi hôi càng nặng hơn. Nhưng khi bước lên mái nhà, thiếu niên 17 tuổi lại không còn ngửi thấy mùi gì cả, rõ ràng mùi hôi không bốc ra từ đây. Song chuẩn bị đi xuống thì nhìn thấy phòng chứa bồn nước trên sân thượng và bên ngoài có rất nhiều giòi.

Cậu thiếu niên mở cửa và đi vào bên trong trước khi phát hiện một thi thể bị phân hủy không còn nhận ra nhân dạng nằm giữa bức tường và bể nước. Thì ra đó chính là xác bà Kang, người đã mất tích vào 23 ngày trước.

Ảnh minh họa.

Chỉ khi đó, cảnh sát mới vào cuộc điều tra. Thi thể của bà Kang được đưa đến Viện Khoa học Pháp y Quốc gia để khám nghiệm tử thi tuy nhiên vẫn không thể xác định được nguyên nhân cái chết vì mức độ phân hủy quá nghiêm trọng.

Thế rồi người nhanh chóng bị đưa vào diện tình nghi không ai khác chính là ông Song, chồng bà Kang. Cảnh sát cho rằng hung thủ giết bà Kang là người quen của nạn nhân vì vào ngày xảy ra vụ việc, những người sống chung trong tòa nhà không hề nghe thấy tiếng cãi vã hay la hét. Thêm nữa, ngôi nhà của bà Kang không có dấu hiệu bị đột nhập nên kẻ thủ ác nhiều khả năng là người trong nhà.

Khi đó, ông Song có bằng chứng ngoại phạm là đang ở bên ngoài để gặp gỡ đối tác làm ăn. Chưa hết, ông Song đã bị mất cánh tay trái trong một vụ tai nạn ô tô và trở thành người khuyết tật cấp độ 1. Thật không hề thuyết phục khi cho rằng ông Song giết vợ rồi đem thi thể nặng 54kg của nạn nhân leo lên cầu thang bằng 1 tay và vứt vào phòng chứa nước.

Từ sau khi chồng gặp nạn, bà Kang trở thành trụ cột tài chính của gia đình. Chỉ riêng điều này cũng đủ để ông Song cảm thấy biết ơn và trân trọng bạn đời. Đối với ông Song, vợ chính là cả cuộc sống của ông và ông chẳng có lý do gì để giết chết người phụ nữ tuyệt vời như vậy.

Lúc đó, cảnh sát chỉ hướng sự nghi ngờ của họ về phía ông Song mà không hề màng tới việc điều tra gã đàn ông khả nghi xuất hiện ở ngân hàng.

Theo nhận định của truyền thông Hàn Quốc, định kiến đối với ông Song và thái độ điều tra lỏng lẻo của cảnh sát đã khiến họ trở nên bị động trong suốt quá trình điều tra, gây lãng phí thời gian. Trong lúc đó, nhiều bằng chứng quan trọng có thể bị xóa dấu vết hoặc biến mất, chẳng khác nào cảnh sát tiếp tay cho hung thủ trốn thoát.

Năm 2011, 9 năm sau khi vụ việc xảy ra, con gái của bà Kang đã tổ chức một cuộc vận động xin chữ ký để yêu cầu điều tra lại vụ án của mẹ cô nhưng đến nay cuộc điều tra vẫn không có gì khởi sắc.

Ngày 30/9 vừa qua, chương trình "I want to know" của đài SBS đã nhắc lại vụ án mạng của bà Kang. Bằng công nghệ hiện đại, họ đã cố gắng phân tích các bức ảnh về người đàn ông khả nghi rời ngân hàng sau khi rút tiền từ tài khoản của ông Song nghi ngờ có liên quan đến cái chết của bà Kang. Kết quả cho thấy, nghi phạm cao 160-170cm, có khuôn mặt tròn.

Với những thông tin mới này, chương trình hy vọng khán giả có thể hợp tác và cung cấp nhiều thông tin hữu ích giúp họ đến gần hơn với danh tính hung thủ.

Ông Song trả lời phỏng vấn chương trình của đài SBS mong tìm được hung thủ giết vợ.

(Nguồn: Tổng hợp)