Mang thai trong khi vẫn còn là trinh nữ, bác sĩ nói "lố bịch" nhưng "sự thật" đã được phát hiện sau đó 5 tháng

Choáng váng vì biết mình mang thai trong khi chưa từng "quan hệ tình dục thực sự"

Nicole Moore mắc phải một chứng bệnh khiến âm đạo bị thắt lại mỗi khi có bất kì vật gì đó đưa vào bên trong. Điều đó có nghĩa là ngay vả việc dùng tampon cho những ngày "đến tháng" cũng có thể khiến cô đau đớn. Vì vậy, chuyện quan hệ tình dục lại càng là việc không thể thực hiện.



Nicole, hiện đã 28 tuổi, cho biết trước đây, các bác sĩ đều cho rằng tình trạng của cô là do "cực kì căng thẳng", còn lại thì cô hoàn toàn bình thường. Chính vì vậy, việc có thai chính là cú sốc của cuộc đời cô.

Năm 18 tuổi, Nicole có mối quan hệ tình cảm với bố của con gái cô. Cả hai cũng bắt đầu cố gắng quan hệ tình dục nhưng do tình trạng của Nicole mà lần nào cũng thất bại. Không thể "quan hệ đúng cách" , Nicole và bạn trai đã tìm ra những cách khác để có thể thân mật với nhau, bao gồm cả quan hệ bên ngoài. Và điều bất ngờ là họ không bao giờ nghĩ rằng những cách đó lai có thể khiến Nicole mang thai.

Nicole chưa bao giờ có thể chèn băng vệ sinh hay quan hệ tình dục, vì vậy có thai là cú sốc của cuộc đời cô. Ảnh: Caters News Agency

Kể về thời điểm nhận ra mình đã mang thai, Nicole cho biết: "Một ngày đi làm, tôi bắt đầu bị ợ chua và đau tức ngực khủng khiếp. Sếp của tôi lúc đó cũng là bạn thân và biết hoàn cảnh của tôi, nói rằng bà ấy nghĩ rằng tôi có thể mang thai. Tôi cười và nói rằng không có cách nào cả, vì tôi vẫn còn là một trinh nữ và chưa bao giờ quan hệ tình dục thâm nhập. Nhưng tôi cũng đã thử thai vào giờ nghỉ trưa ngày hôm đó tại nơi làm việc và kết quả là dương tính. Tôi không thể tin được, tôi vô cùng sốc và bối rối".

Và điều duy nhất Nicole có thể nghĩ được lúc đó là "Cô có thể sinh con bằng cách nào trong khi bản thân cô bị như vậy. Điều này dường như là không thể". Cô cũng bắt đầu lo lắng bạn trai sẽ nghĩ rằng cô đã lừa dối anh nhưng may mắn thay, bạn trai đã rất hiểu cơ thể của cô và không hề mảy may nghi ngờ gì.

Chuyện một cô gái còn là trinh nữ lại mang thai là điều vô cùng khó tin với những người khác chứ đừng nói là với các bác sĩ. Điều này không sai, một số bác sĩ không hề tin khi cô nói với họ rằng cô chưa từng quan hệ tình dục. Thậm chí, có bác sĩ còn nói cô là "lố bịch" khi không thể đưa ngón tay vào để khám trong cho cô.

Em bé Tilly của Nicole. Ảnh: Caters News Agency

Sự thật được... "phơi bày'

Trong khi chán nản vì nghĩ rằng sẽ không có bất kì ai tin mình thì trong một lần khám sức khỏe định kì, khi mang thai ở tháng thứ 4, Nicole gặp một bác sĩ đang theo học về bệnh âm đạo. Sau khi nghe câu chuyện của cô, BS nói cô có khả năng mắc chứng co thắt âm đạo (Vaginismus). Ước tính có khoảng 0,5% phụ nữ mắc phải tình trạng này, nhưng không có con số rõ ràng về tỷ lệ mắc bệnh.

Chứng co thắt âm đạo có thể xuất hiện do trải nghiệm tình dục đầu tiên tồi tệ hoặc tin rằng quan hệ tình dục là điều đáng xấu hổ. Nhưng cả 2 đều không đúng với Nicole. Sau khi được chẩn đoán, cô được giới thiệu đến một nhà trị liệu chuyện về bệnh này và có thể hướng dẫn cô cách khắc phục. Với sự giúp đỡ của bác sĩ, cuối cùng cô đã vượt qua tất cả và có thể quan hệ tình dục bình thường khi mang thai ở tháng thứ 5.

Mặc dù đã từng sợ sinh nở nhưng rồi cô bé Tilly của Nicole, hiện 8 tuổi, đã ra đời mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Nicole hiện đang chia sẻ câu chuyện của mình để giúp các chị em khác nâng cao nhận thức về bệnh co thắt âm đạo. Với cô, việc gặp được bác sĩ trị liệu chính là "ánh sáng cuối đường hầm".

"Nó không dễ dàng. Quá trình này rất mệt mỏi, căng thẳng và khó chịu, nhưng tôi vẫn tiếp tục với nó và cuối cùng đã có thể quan hệ tình dục lần đầu tiên khi đang mang thai. Tôi vẫn bị chứng viêm âm đạo nhưng giờ tôi đã biết cách đối phó và nó không tồi tệ như trước. Tôi vẫn không thể làm những việc nhất định, chẳng hạn như chèn băng vệ sinh, nhưng tôi cảm thấy rất may mắn vì giờ đây tôi đã có thể có một cuộc sống tình dục bình thường. Cô bé Tilly chính là điều kỳ diệu nhỏ của tôi. Chúng tôi đã có cuộc sống tốt nhất bên nhau và có con là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng làm", cô nói.

Ảnh: Caters News Agency

Hội chứng co thắt âm đạo khiến chị em gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống

Co thắt âm đạo hay hội chứng co thắt âm đạo hay chứng co thắt âm đạo là triệu chứng xảy ra ở phụ nữ theo đó âm đạo của phụ nữ xảy ra hiện tượng co thắt trong quá trình quan hệ tình dục nam nữ. Đây là trạng thái co thắt mạch không chủ ý của các cơ gần âm hộ. Trạng thái này xảy ra khi đưa bất cứ một vật lạ vào âm đạo làm cho lỗ ngoài của âm đạo co chặt lại.

Người phụ nữ bị chứng bệnh này sẽ không thể giao hợp được hoặc rất đau khi cứ cố giao hợp. Chứng co thắt âm đạo có thể dẫn đến dương vật của người đàn ông bị mắc kẹt bên trong người phụ nữ. Tuy nhiên về góc độ sinh lý, việc này khó có thể xảy ra do người phụ nữ tuy bị co thắt âm đạo bộc phát, không giãn ra nhưng dương vật của nam giới thì hoàn toàn có thể thu nhỏ và thoát ra ngoài.

Đau mạn tính thường là dấu hiệu đầu tiên của phụ nữ khi mắc chứng co thắt âm đạo. Cơn đau chỉ xảy ra khi có sự thâm nhập và thường biến mất sau khi không có sự thâm nhập nhưng không phải luôn luôn.

Các chuyên gia không biết chính xác có bao nhiêu phụ nữ bị chứng co thắt âm đạo nhưng tình trạng này được xem là không phổ biến.