Mang thai 43 tuần chưa đẻ, lúc mổ lấy thai cả ê-kíp bịt mũi vì có mùi khó chịu bốc lên

Nhiều người vẫn cho rằng, thai nhi ở trong bụng mẹ càng lâu càng tốt. Vì thế, dù đến ngày dự sinh nhưng chưa có dấu hiệu chuyển dạ thì họ vẫn không đến bệnh viện kiểm tra. Tới lúc sốt ruột đi khám, mọi chuyện đã khó bề cứu vãn.

Một bà mẹ người Hàng Châu (Trung Quốc) tên Đình Đình cũng có quan niệm như vậy. Con lớn lên 3 tuổi, vợ chồng cô quyết định sinh con thứ hai. Ỷ lại mình đã có kinh nghiệm trong lần sinh nở trước, lần này cô chủ quan hơn nhiều. Sau khi làm mấy xét nghiệm quan trọng cho kết quả đều tốt cả, cô yên tâm chờ đến ngày sinh.

Đình Đình cấp tốc được đưa lên bàn mổ vì bác sĩ nhận định thai nhi đã bị ngạt. (Ảnh minh họa)

Đến ngày dự sinh mà em bé chưa có biểu hiện gì là muốn ra ngoài, Đình Đình cũng có chút sốt ruột. Thậm chí cô còn thấy con hoạt động ít đi. Nhưng rồi cô lại nghĩ "thai nhi ở trong bụng mẹ lâu, sinh ra càng khỏe mạnh, thông minh". Thêm nữa, chồng cô đang vắng nhà, vì thế cô đâm lười đến bệnh viện kiểm tra.

Lúc chồng Đình Đình đi công tác về, tính thời gian thì cô đã mang thai được 43 tuần. Em bé trong bụng dường như yên tĩnh hẳn khiến hai người hoảng loạn, vội vã đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, Đình Đình cấp tốc được đưa lên bàn mổ vì bác sĩ nhận định thai nhi đã bị ngạt.

Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ vừa rạch tử cung của Đình Đình thì một mùi khó chịu lập tức sộc lên. Nước ối của cô đục nghiêm trọng, thai nhi bị ngạt do hít phải phân su trong nước ối, đã không thể cứu vãn.

Trong y học, thai quá ngày được định nghĩa là những thai kỳ kéo dài hơn 42 tuần lễ tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng. Tuy nhiên trong số 12% sản phụ được chẩn đoán là thai quá ngày, chỉ có khoảng 4% là quá ngày thật sự, số còn lại thường do tính vòng kinh không đúng.

Quan niệm con ở trong bụng mẹ càng lâu càng tốt thực tế không có cơ sở khoa học nào cả. Ai cũng biết sinh non không tốt cho sức khỏe của em bé nhưng thai quá ngày cũng gây nên những hậu quả nghiêm trọng không kém:

- Nếu bánh nhau vẫn hoạt động tốt, thai nhi tiếp tục phát triển lớn thêm, khi sinh có khả năng đẻ khó do con to (kẹt vai, sang chấn nhiều cho cả mẹ lẫn con hoặc không sanh được phải mổ lấy thai…). Thêm vào đó lượng nước ối có thể cạn dần, không gian hoạt động của em bé hẹp lại. Khi sinh em bé dễ bị suy hô hấp do cơn gò tử cung làm chèn ép dây rốn.

- Ngược lại nếu bánh nhau bị thoái hoá, thai nhi sẽ không được nuôi dưỡng tốt, có thể tử vong trong bụng mẹ hoặc trong khi sanh; hoặc em bé sẽ bị suy dinh dưỡng, da dẻ nhăn nheo và sức đề kháng kém.

- Thai quá ngày còn có thể xảy ra hiện tượng thai nhi thải phân su ra nước ối, chính em bé hít phải dễ dẫn đến ngạt. Nước ối đục cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tử cung của người mẹ.