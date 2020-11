Mang thai 4 tháng vẫn liều mình nhảy từ cửa sổ cao hơn 10m để thoát thân, người phụ nữ trần tình lý do gây phẫn nộ tột cùng

Theo The Sun, hồi đầu tháng 11, vụ việc người phụ nữ trẻ tên Mikaelen Sasha Rocha das Merces, 22 tuổi, đã liều mình nhảy từ cửa sổ ở độ cao hơn 33 mét tại căn hộ của cô ở Brazil khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Điều đáng nói là khi gieo mình từ ô cửa sổ ấy, Mikaelen còn đang mang thai 4 tháng. May mắn là người phụ nữ và cả đứa con của cô đều an toàn. Sau khi đã dần ổn định trong bệnh viện, Mikaelen kể về lý do cô buộc phải nhảy xuống dưới dù biết mình và con có thể mất mạng.

Mikaelen Sasha Rocha das Merces, 22 tuổi.

Mọi chuyện bắt nguồn từ gã bạn trai vũ phu của cô, tên Jonatan Willian Correa.



Được biết, Mikaelen quen Jonatan trên mạng xã hội Facebook từ hồi tháng 6 vừa qua. Cả 2 đã nhanh chóng nảy sinh cảm tình rồi dọn về ở chung với nhau trong căn hộ ở tầng 4. Thế nhưng, khi sống chung, Jonatan mới lộ bản chất là một gã vũ phu.

Hắn thường xuyên đánh đập Mikaelen vì ghen tuông mù quáng. Hắn cũng đe dọa cô không được hé răng tiết lộ với gia đình về hành vi lạm dụng của hắn. Lần đầu tiên tên Jonatan đánh Mikaelen là khi hắn vô tình phát hiện một tin nhắn đến điện thoại của cô. Không lâu sau đó, hắn lại đánh gãy mũi của Mikaelen.

Chân dung gã bạn trai vũ phu Jonatan.

Trong vụ tấn công gần đây nhất, Mikaelen kể rằng cô đã nói với Jonatan rằng cô sẽ về nhà bố mẹ đẻ để đón cậu con trai 2 tuổi - con của cô với bạn trai cũ. Tên Jonatan đã dùng gậy đuổi đánh Mikaelen chỉ vì cô không hỏi "ngày hôm nay của anh diễn ra thế nào".

Truyền thông địa phương cho biết tên Jonatan liên tục tát vào mặt bạn gái và ấn mặt vào nồi, khiến cô bị bỏng 1 phần trán. Sau đó, hắn lôi cô vào phòng ngủ, đấm vào mặt cô và đập đầu cô xuống sàn, đập vào các đồ vật khác nhau trong phòng. Tiếp sau đó, hắn lấy một chiếc dùi cui bằng gỗ và dùng hung khí tấn công vào mặt, lưng và chân.

Hắn nhốt Mikaelen trong phòng ngủ trong khi để đi lấy thứ gì đó trong nhà bếp. Vì bị tấn công, hành hạ dã man suốt hơn 1 giờ và lo sợ cho tính mạng của mình, người mẹ trẻ đã nhảy từ cửa sổ phòng ngủ xuống.

Mikaelen đã được đưa đến bệnh viện ở thành phố Araraquara của Brazil với nhiều vết thương trên cơ thể, nhiều đoạn xương bị gãy. Cô rơi vào tình trạng hôn mê và phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật.

Sau khi mọi việc vỡ lở, Mikaelen mới biết gã bạn trai của mình có tiền án tiền sự về nhiều tội danh, bao gồm cả bạo lực gia đình.

Tên Jonatan phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại anh ta, trong khi luật sư của Mikaelen hy vọng anh ta sẽ bị xét xử và nhận mức phạt đích đáng. Hiện Mikaelen đang hồi phục trong bệnh viện và đứa con trong bụng của cô được cho là trong tình trạng ổn định. Cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ sự việc.

(Nguồn: The Sun)