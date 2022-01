Mang danh đại sứ toàn cầu, Rosé "chậm chân" nhưng có đủ lấn lướt Momo (Twice) khi đụng hàng?

Là đại sứ toàn cầu của Saint Laurent, Rosé cũng thường xuyên diện những mẫu trang phục mới nhất của hãng. Tuy nhiên mới đây, cô vừa có màn chậm chân khi diện áo Saint Laurent sau Momo (Twice). Tuy có chút chậm chân nhưng về style thì sao, liệu Rosé có đủ sức lấn lướt mỹ nhân Twice trong màn so kè này hay không?



Trong hình chụp selfie sương sương mới đây, Rosé lại tiếp tục thu hút đông đảo sự chú ý với nhan sắc xinh đẹp và style thời thượng.

Mỹ nhân BLACKPINK diện mẫu áo không tay, đính nơ thú vị.

Dáng áo vừa ngọt ngào vừa sang chảnh đến từ nhà mốt Saint Laurent - cũng là thương hiệu mà cô đang đại diện toàn cầu. Ngay sau khi Rosé diện lên, mẫu áo này đã nhanh chóng cháy hàng, chứng tỏ sức hút mãnh liệt của giọng ca On The Ground.

Nhưng Rosé không phải là người diện mẫu áo này đầu tiên. Trước đó, Momo cũng từng diện thiết kế này trong 1 sự kiện biểu diễn cuối năm.

Stylist cho Momo diện áo cùng găng tay nhung tạo cảm giác quý phái, sang chảnh. Cô để tóc búi cao tôn lên bờ vai trần mảnh mai.

Dáng áo crop top được stylist mix cùng quần ống suông tạo hiệu ứng vừa tôn eo thon vừa tôn chân dài đáng kể.

Dù là đại sứ toàn cầu của Saint Laurent nhưng Rosé vẫn chậm chân hơn Momo khi diện áo hãng. Cả 2 cùng tận dụng chi tiết dáng áo ngắn để tôn eo thon. Nhưng nếu Momo để tóc buộc cao, đeo găng tay nhung tạo cảm giác cổ điển thì Rosé lại để tóc buông xõa sang chảnh, năng động.

Trước đó, 2 cô nàng này cũng từng đụng hàng trong mẫu váy hoa của Zimmermann. Stylist của Twice đã sử dụng phần vải trùng họa tiết để may thêm vào phần ngực xẻ sâu giúp hình ảnh của Momo không bị sexy quá đà, dễ hớ hênh. Trong khi đó Rosé vẫn diện nguyên thiết kế cũ như mẫu gốc nên đã mang đến hình ảnh gợi cảm khác biệt.

Họ còn từng đụng độ trong cùng 1 kiểu tóc nhưng cái kết khác biệt hoàn toàn. Kiểu tóc buông xõa, tết mái mang đến cho Rosé hình ảnh ngọt ngào, nữ tính...

... trong khi đó, kiểu tóc này lại khiến Momo lộ vầng trán cao, nhan sắc cũng thiếu mềm mại hơn hẳn thường thấy.