Màn thay diễn viên được khen nhiều nhất hiện tại: Nam chính mới diễn hay còn hợp vai ăn đứt Song Joong Ki

Bộ phim truyền hình mới của đài tvN Arthdal chronicle 2: The sword of aramoon đã bắt đầu phát sóng tuần đầu tiên. Đây là bộ phim tiếp theo của Arthdal chronicle, được phát hành cách đây 4năm. Do không có sự thống nhất giữa ekip nên ở phần hai, hai nhân vật chính Eunseom/Saya và Tanya do Song Jong Ki và Kim Ji Won thủ vai đã được thay thế bởi Lee Jun Ki và Shin Se Kyung.

Việc trở lại với mùa phim mới sau khi thay đổi dàn diễn viên lại thêm việc phần 1 đã lên sóng cách đây quá lâu khiến sức hút giảm mạnh là những lý do khiến trước mắt Arthdal chronicle không thành công như mong đợi.

Tuy rating phim hai tập đầu có phần thấp hơn phần 1 nhưng không thể phủ nhận việc phim có sự mở màn rất ấn tượng. Ngay hai tập đầu, cuộc đối đầu giữa cặp song sinh Eunsom và Saya (đều do Lee Jun Ki thủ vai) đã diễn ra. Eunseom đã đoán trước được kế hoạch dùng liên minh làm mồi nhử của Saya nên anh đã trốn thoát thành công trong khi binh lính của Saya đuổi theo. Đó chỉ là một cảnh chiến đấu ngắn nhưng đã tóm tắt được bức tranh toàn cảnh về thế giới mà The sword of aramoon sẽ vẽ ra trong tương lai. Khán giả tò mò về những diễn biến tiếp theo xoay quanh nhân vật Eunseom, người đã thành công thống nhất 30 bộ tộc lớn bé sau hơn 200 năm phân rã.

Vấn đề lớn nhau sau hai tập phim đầu tiên là màn diễn xuất quá nhạt nhòa của nữ chính Shin Se Kyung. Khán giả thực sự tiếc nuối khi thấy vai Tan Ya từng được Kim Ji Won thể hiện rất thành công nay đã bị Shin Se Kyung phá hủy. Trong khi đó, màn trình diễn của Lee Jun Ki lại được đánh giá là quá tuyệt vời. Trên thực tế, diễn xuất của Lee Jun Ki vẫn luôn tốt hơn Song Joong Ki. Mỹ nam họ Lee cũng có nhiều kinh nghiệm đóng phim hành động, bởi vậy Arthdal chronicle 2 hoàn toàn không phải một thử thách đối với anh.

Không chỉ diễn xuất, ngay cả tạo hình của Lee Jun Ki cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Sự rắn rỏi, mạnh mẽ, gương mặt đúng chất một thủ lĩnh, ánh mắt sắc lạnh của một chiến binh ở Lee Jun Ki khiến khán giả chỉ nhìn ảnh thôi cũng đã thấy được dáng dấp của Eunseom.

Thêm vào đó, Arthdal chronicle 2 cũng lấy bối cảnh 8 năm sau phần 1 nên chưa chắc gương mặt "non choẹt" của Song Joong Ki đã hợp vai.

