Màn tái hiện đỉnh cao của nàng Kim Sa Ngư tại sự kiện ra mắt sản phẩm Ayana

Sự kiện ra mắt thương hiệu AYANA chính là bước tiến ấn tượng trong ngành mỹ phẩm chăm sóc da toàn diện.

Trong sự kiện, CEO Bùi Thị Minh Hồng - đại diện thương hiệu Ayana tại Việt Nam đã công bố bộ sản phẩm chăm sóc da toàn diện AYANA chính thức có mặt tại Việt Nam và hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của những người tiêu dùng thông thái. Sản phẩm đã "đốn tim" hàng triệu phái đẹp bởi công dụng giúp da trắng sáng bật tông và mịn màng, căng mướt.

Sự đặc biệt của sản phẩm chính là nằm ở bộ 3 tinh chất đột phá đến từ Hàn Quốc: Arbutin, Morus Alba và Hydrolyzed collagen. Trong đó, tinh chất Arbutin được chiết xuất từ quả dâu gấu giúp loại bỏ sắc tố gây nám. Tinh chất Morus Alba được chiết xuất từ rễ cây dâu tằm trắng giúp trắng da, nâng cơ. Hydrolyzed Collagen là collagen được sản xuất trên công nghệ thủy phân hiện đại của Hàn Quốc giúp cấp ẩm và trẻ hóa làn da từ sâu bên trong. Thêm vào đó, bộ 3 tinh chất được sản xuất trên công nghệ Hydrolysis của Hàn Quốc mang lại hiệu quả cải thiện làn da xỉn màu, thô ráp một cách vượt trội.

Dòng sản phẩm AYANA đã trở thành sản phẩm chăm sóc da toàn diện được sử dụng và tin dùng bởi các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng hàng đầu như ca sĩ Minh Tuyết, ca sĩ Lương Bích Hữu cùng hàng triệu khách hàng trong và ngoài nước.

Hãy để Ayana giúp bạn sở hữu làn da đáng mơ ước nhé!

Thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ:

Sản xuất tại: Korea C & B Co., Ltd

Địa chỉ: (Cheongcheon-dong)60, Saebol-ro, Bupyeong-gu, Incheon,Korea

Tel: 82326130920

Fax: 823326760922

Công ty chịu trách nhiệm phân phối tại Việt Nam: Công ty TNHH mỹ phẩm GLUBEAUTY SKIN

Website: https://ayana.vn/

Sản phẩm được nhập khẩu bởi: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KUMGANG STAR

Địa chỉ công ty (Address of company):

Số 40, Ngõ 24 phố Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam