Mãn nhãn với triển lãm nghệ thuật sắp đặt The Positive Cat tại Lotte Department Store

Chẳng biết từ bao giờ, chúng ta thường mong đợi những ngày Tết về, dù đôi khi, lớn lên làm chúng ta bận bịu hơn và Tết bớt bất ngờ hơn. Nhưng một khởi đầu mới luôn là những dấu mốc để chúng ta có thể gửi gắm những hi vọng và mong đợi những điều tốt đẹp, tích cực hơn sẽ đến.

Bắt nguồn từ những suy nghĩ và tâm niệm như vậy, mùa Tết năm nay, Lotte Department Store muốn lan tỏa một tinh thần tích cực, vui vẻ cùng với ước vọng sung túc, niềm vui và may mắn trong năm mới. Tất cả đều được gửi gắm trọn vẹn trong các chú mèo - linh vật của năm 2023.

Cú bắt tay của Lotte Department Store và Dplus: Chúng tôi kể câu chuyện về những "chú mèo lạc quan"

Lấy cảm hứng từ sự đáng yêu, gần gũi của những chú mèo - con vật quen thuộc trong mỗi gia đình, các kiến trúc sư, nghệ sĩ từ Dplus và Lotte Department Store cùng bắt tay, lên ý tưởng và tạo nên một không gian nghệ thuật ngay trong trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai.

Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt năm nay được lấy tên là "Positive Cat" mang hơi thở của đương đại. Xuyên suốt quá trình làm việc và sáng tạo, những người thực hành nghệ thuật cùng với nhân viên của Lotte Department Store đã trau chuốt từ bản vẽ nhân vật tạo hình, tới phiên bản tượng sắp đặt 3D. Tất cả nhằm mang đến cho người xem một xúc cảm mới khi bước chân vào đây.

Để hiện thực hoá được những cảm xúc này, Lotte Department Store sẽ trưng bày các tượng chú mèo - chủ đề của năm ngay trong trung tâm thương mại. Đây cũng là một trong số ít lần trung tâm thương mại ở Việt Nam mang đến cho khán giả và khách hàng trải nghiệm về Installation Art (Nghệ thuật sắp đặt).

Tác phẩm Positive Cat của Lotte Department Store sẽ thu hút bạn ở nhiều cấp độ, kích thích các giác quan của bạn để trải nghiệm nghệ thuật theo một cách mới. Từ đó để chúng ta đón nhận và tận hưởng hạnh phúc cũng qua những cách mới, bằng tất cả các giác quan bạn đang có. Đó chính là hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc đời này.

"Re-Joy: The art of being Happiness" và hơi thở của năm mới

Thông qua sự tự do phóng khoáng về cách tạo hình mang đầy năng lượng tích cực của những chú mèo Positive Cat, Lotte Department Store muốn truyền tải thông điệp "Re-Joy: The art of being happiness" đến tất cả mọi người.

Những chú mèo vẫn luôn là đại diện cho niềm vui đơn giản nhưng đủ đầy. Chúng ở đó để nhắc ta rằng, hãy luôn biết hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống, gieo mầm cho những niềm vui đơn thuần và không ngừng chăm sóc cho sức khỏe tinh thần, để không chỉ lễ Tết mà mỗi ngày trong năm đều trọn vẹn và ý nghĩa.



Chú mèo Positive Cat như là đại sứ cho thông điệp "Re-Joy" đang được gửi đi đến tất cả mọi người mùa xuân Quý Mão này. Đặc biệt, mô hình cho dự án cũng sẽ được trưng bày tại Lotte Department Store từ tháng 1 đến tháng 3/2023, để mọi người có thể thỏa sức ngắm nhìn, check in, cũng như tận hưởng xúc cảm tràn ngập hạnh phúc trong năm mới này. Đây cũng là dự án đầu tiên trong chuỗi dự án nằm trong chiến dịch "Dream together for a better Earth" của Lotte Department Store.

Năm mới sắp sang trang, hãy cùng Lotte Department Store lan tỏa năng lượng tích cực của chú mèo Positive Cat bằng niềm vui và trái tim nồng ấm tới tất cả mọi người nhé.