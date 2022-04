Màn kịch của gã chồng giết vợ rồi phi tang xác ở Đà Lạt: Vẫn dắt 2 con về ngoại ăn Tết và làm giỗ như không có gì xảy ra

Như đã đưa tin, Sáng 7/4, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Đại tá Đinh Xuân Huy – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đến hiện trường vụ án xóm Trại Thiếc, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường tại căn nhà đối tượng Trí sống cùng nạn nhân.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ: CSHS, Văn phòng CSĐT, Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh, đại diện Viện KSND tỉnh, Công an TP.Đà Lạt và Công an xã Xuân Trường đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường nghi án chồng giết vợ chôn giấu xác phi tang trong vườn gần nhà, gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Đối tượng Đoàn Thanh Trí

Nghi phạm trong vụ án này chính là Nguyễn Thanh Trí (SN 1992) - chồng của nạn nhân.

Người chồng vẫn đưa 2 con về ngoại ăn Tết và đám giỗ

Tại cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng, bước đầu Trí khai nhận khoảng cuối tháng 12/2021, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Trí đã dùng dao đâm chết vợ mình. Sau khi gây án, để che giấu tội ác, trốn tránh sự trừng trị của pháp luật và qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng này liền ra vườn hồng và cà phê đào hố, chôn giấu thi thể vợ mình.

Tại hiện trường vụ việc, báo Dân Việt dẫn lời bà Trần Thị Kim Phượng (mẹ của nạn nhân T.T.K.T) cho biết, cho đến sáng nay bà vẫn đi làm không biết con gái gặp chuyện.

Mẹ nạn nhân T. kể lại việc đối tượng Trí nói dối là vợ đi TP.HCM bán cà phê.

"Tôi nghĩ con gái tôi đi làm ở TP.HCM chứ không thể ngờ được con gái tôi lại bị thằng Trí giết. Tết và ngày giỗ (ngày 7/2 Âm lịch) vừa rồi nó (đối tượng Trí) vẫn đưa hai đứa con về nhà ngoại chơi, nhưng nói là vợ đi làm xa", bà Phượng nói trong nước mắt.

Sáng 7/4, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường tại căn nhà chung của đối tượng Trí và chị T. Chiều cùng ngày, lực lượng pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ khám nghiệm tử thi nạn nhân tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Trí và vợ có hai con chung (1 trai, 1 gái). Chia sẻ trên báo Công an TPHCM, người dân địa phương cho biết, vợ chồng Trí thường xảy mâu thuẫn và người vợ không có mặt tại địa phương từ cách đây khoảng 3 tháng. Ngoài ra, trong đêm 12/12/2021 nạn nhân và Đoàn Thanh Trí có xảy ra cãi vã.

Dùng ĐTDĐ của vợ nhắn tin để đánh lạc hướng

Chia sẻ trên báo chí, ông Tán Minh Hoàng Thân - dượng của nạn nhân cho hay, Trí đã sử dụng điện thoại của vợ để nhắn tin cho gia đình nói vợ đi bán cà phê ở TP.HCM.

"Mẹ không phải lo cho con". Sau nhiều lần gặng hỏi, được "con gái" trấn an nên gia đình chị T. không hay biết con đã bị sát hại, cho đến khi Công an tới nhà báo tin.

Vị trí phát hiện xác nạn nhân

Theo báo Dân Việt, căn nhà đối tượng Trí và nạn nhân ở cách nơi người dân phát hiện xác bị chôn khoảng 100m. Xung quanh căn nhà có bờ taluy cao khoảng 2m. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm và đưa ra các giả thiết về việc đối tượng Trí đã đưa nạn nhân đi phi tang bằng cách nào để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin trên Công an TP.HCM cho hay, bước đầu nghi phạm Trí khai nhận: Vợ chồng mâu thuẫn, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 9/11/2021, Trí đã dùng dao sát hại vợ trong phòng ngủ, sau đó đưa xác vợ đến khu đất vườn hồng của một hộ dân khác, cách nhà mình khoảng gần 200m rồi đào hố chôn xác phi tang. Khu vực này có một ngôi miếu Thổ thần của người dân.

Quan sát tại hiện trường, phóng viên thấy căn nhà của vợ chồng Trí và hiện trường đối tượng khai chôn giấu xác nạn nhân nằm trong khu vực địa hình có độ dốc khá cao, toàn khu vực là đồi, dốc nhấp nhô. Nhiều suy đoán đối tượng di chuyển xác nạn nhân đi chôn là khá khó khăn. Cơ quan Công an và Viện Kiểm sát đang khẩn trương tiến hành làm rõ diễn biến vụ án.

Trưa 7/4, các lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện mọi việc đều đang trong quá trình điều tra, làm rõ, chưa kết luận gì, chưa thể khẳng định danh tính tử thi. Việc này cần các kết qủa giám định và cần trưng cầu giám định mẫu ADN những người liên quan.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.





https://afamily.vn/man-kich-cua-ga-chong-giet-vo-roi-phi-tang-xac-o-da-lat-van-dat-2-con-ve-ngoai-an-tet-va-lam-gio-nhu-khong-co-gi-xay-ra-2022040718394766.chn