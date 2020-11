Màn khoe body và vòng 3 đỉnh cao của nàng "tiểu tam" hot nhất phim Hàn lại đến từ bộ đầm H&M giá chỉ hơn 1 triệu

"Cuộc Chiến Thượng Lưu" - bộ phim không chỉ xoay quanh chuyện tiểu tam cặp kè bồ bịch mà còn tập trung khắc họa phân hóa giàu nghèo trong xã hội. Kim So Yeon - nàng "ác nữ" của điện ảnh Hàn, lại tiếp tục đảm nhận một vai phản diện và thực sự nếu không là Kim So Yeon thì khó ai có thể hoàn thành được vai diễn này. Kim So Yeon vào vai Cheon Seo Jin - một ác nữ chính hiệu xuất thân từ con nhà tài phiệt của giới thượng lưu, và đương nhiên câu chuyện càng gay cấn hơn khi cô còn là một tiểu tam với cuộc tình vụng trộm ngay trong chính tòa nhà mình đang sống.

Ở tuổi 40, Kim So Yeon vẫn khiến người xem choáng ngợp trước những màn kheo dáng đỉnh cao trong những bộ cánh xa hoa đắt đỏ. Cô trở thành tiểu tam nóng bỏng nhất điện ảnh Hàn khi liên tục khoe đẳng cấp thời trang và sắc vóc nuột nà không tỳ vết ở tuổi tứ tuần.

Một trong những khoảnh khắc khoe body, vòng 3 đỉnh cao của nàng tiểu tam khiến fan mất ăn mất ngủ. Chỉ một cái xoay người nhẹ nhàng mà từ vòng 3 hoàn hảo đến vòng eo thon thắt đáy đều được phô diễn trọn vẹn. Thiết kế đầm ôm sát màu hồng ngọt ngào như thể sinh ra để dành cho body của Kim So Yeon vậy.

Trong vô vàn những bộ váy áo sang trọng đẳng cấp, màn khoe dáng đỉnh cao này lại đến từ thương hiệu bình dân mà ai cũng có thể sở hữu. Bộ đầm hồng dáng ôm sát với đường xếp bèo lệch vạt này là của H&M với giá chỉ khoảng 1,3 triệu đồng - quá đỗi bình dân so với đẳng cấp thượng lưu của nàng tiểu tam trong phim.

Ngay sau khi được khoác lên người Kim So Yeon, thiết kế ngay lập tức cháy hàng chỉ trong một nốt nhạc. Không thể ngờ nàng tiểu tam thượng lưu này lại chọn một thiết kế bình dân đến vậy.

Với body chuẩn từng cm, vòng 1 gợi cảm cùng vòng 3 hoàn hảo, Kim So Yeon diện thiết kế này lấn át cả người mẫu của hãng. Đúng là bộ đầm này như thể sinh ra là dành cho body của cô vậy.

Cận cảnh bộ đầm H&M mà Kim So Yeon diện trong "Cuộc Chiến Thượng Lưu". Thiết kế bình dân hiếm hoi được khoác lên người nàng tiểu tam thượng lưu sang chảnh.