Màn cầu hôn đình đám LPL được tái hiện trên sóng VCS, Mai Dora chính thức 'say yes', sẽ sớm lên xe hoa

Cách đây không lâu, màn cầu hôn "nữ thần" LPL Candice từ bạn trai Quản Trạch Nguyên đã khiến cộng đồng được dịp xôn xao. Theo đó, ngay sau trận Chung kết LPL Mùa Xuân 2023, bình luận viên nổi tiếng của LPL đã dành tặng một màn cầu hôn bất ngờ cho nữ MC xinh đẹp Candice (Dư Sương) ngay tại sân khấu sau khán giả đã ra về. Những hình ảnh về sự kiện này sau đó được chia sẻ sôi nổi trên mạng xã hội khiến cộng đồng game thích thú.

Mới đây, màn cầu hôn lãng mạn trên đã được tái hiện trên sóng VCS. Cụ thể, sau 7 tháng công khai hẹn hò, caster Văn Tùng đã quyết định "quỳ gối" trước nữ thần của riêng mình. Trên trang cá nhân, Văn Tùng không giấu nổi niềm hạnh phúc và phấn khích của mình: "SHE SAID YES! GAM có thêm một ngôi sao trên bảng vàng thành tích, Văn Tùng có thêm một ngôi sao trong trái tim".

Màn cầu hôn đình đám của VCS gây "bão" mạng sau Chung kết.

Như vậy, bên cạnh chiến thắng cùng sự lên ngôi ngoạn mục của GAM, sự kiện này càng khiến VCS Hừng Đông 2023 khép lại với nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ.

Trước khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi, anh chị em đồng nghiệp cũng như cộng đồng game thủ gửi nhiều lời chúc mừng hạnh phúc cho trai tài, gái sắc này. Đồng thời, người hâm mộ cùng hào hứng chờ đợi ngày cả hai chính thức về chung một nhà, trở thành cặp đôi "xin vía" thành công từ gia đình Esports Minh Nghi, Bom Man.