Mâm cỗ Tết đủ đầy sao thiếu được món chiên rán giòn ngon

Món chiên giòn ngon - biểu trưng cho một năm mới thật rực rỡ và giòn giã

Không khí Xuân 2023 đang ùa vào khe cửa từng nhà, báo hiệu một mùa Én sắp về. Mỗi một gia đình sẽ có cách chuẩn bị mâm cỗ Tết rất khác nhau. Dẫu thế, những mâm cỗ đượm tình ấy luôn có điểm chung bởi sự góp mặt của các món chiên rán giòn tan.

Món chiên rán giòn tan mang ý nghĩa cho một năm mới giòn giã phía trước

Do mang trên mình sắc vàng óng ánh, gam màu của hoàng gia và sung túc, nên sự hiện diện của món chiên luôn được người Việt xem trọng với ngụ ý một năm mới hưng thịnh, phú quý và đủ đầy.

Âm thanh giòn tan khi thưởng thức tựa giai điệu rộn ràng hạnh phúc cũng góp phần tạo nên ý nghĩa thật đặc biệt của những món chiên. Mâm cỗ Tết "đầy ắp" tiếng cười từ các thành viên là minh chứng rõ ràng nhất cho cụm từ mà ông bà ta vẫn hay dùng: "tiếng cười giòn giã". Đấy chính là ngụ ý tốt đẹp, vui tươi trong ẩm thực chiên rán ngày Tết.

Những nguyên liệu được "ôm trọn" bởi dòng dầu ăn vàng sóng sánh, màu của sự phú quý, vinh hoa. Điều đó được dân gian ta quan niệm rằng là điềm lành, cầu chúc cho một năm mới Cát Tường An Khang. Cũng vì ý nghĩa tốt đẹp của màu vàng mang lại mà người Việt ta rất chuộng trang trí mai vàng, pháo vàng, đồng tiền tứ quý… mỗi độ Tết đến Xuân về.

Mâm cỗ 3 miền Tết Việt thật phong phú với sự biến tấu của các món chiên rán

Một mâm cỗ đậm nét truyền thống Tết Việt là không thể thiếu những món chiên rán giòn tan. Dẫu vậy, ở mỗi vùng miền thì món chiên rán lại được các "thầy thợ" biến tấu đặc sắc vô cùng mà vẫn giữ được ý nghĩa giòn giã, thịnh vượng.

Ở nơi đầu ngọn Tổ quốc, người Bắc có nem rán - món ăn mà các bà mẹ chắc chắn sẽ truyền cho con gái bí kíp trộn nhân sao cho ngon, gói sao cho khéo. Chính vì vậy, nem rán tượng trưng cho sự gắn kết, hoà hợp giữa các thành viên trong gia đình.

Đất miền Trung nổi tiếng là nơi sản sinh ra món ram tôm giòn rụm, vàng ươm, vô cùng bắt vị khi chấm cùng nước sốt chấm đặc trưng. Món ăn ngụ ý chúc nhau một năm mới thật sung túc, thành công rực rỡ.

Xuôi vào miền trong, ta lại bắt gặp hình ảnh những cuộn chả giò hạnh phúc tại vùng đất hào sảng của dân Nam bộ. Những cuốn chả tròn trĩnh, nằm đều tăm tắp trong chảo dầu sóng sánh ánh vàng, tượng trưng cho một năm đủ đầy, phúc lộc viên mãn.

3 miền Tết Việt đều không thể thiếu những món chiên rán giòn ngon những ngày đầu năm mới

Tết có Tường An - Cát Tường An Khang

Một món chiên hoàn hảo ra đời thì không thể nào thiếu được dầu ăn hoàn hảo, thứ nguyên liệu khiến món ăn trở nên giòn giã như nụ cười ngày Tết, vàng ươm như một dấu hiệu của sự sung túc, viên mãn.

Tên gọi Tường An cũng được lấy cảm hứng từ đó. Theo từ điển Hán - Việt, từ "Cát trong "Cát Tường" nghĩa là điều tốt đẹp, may mắn trong năm mới. Từ "An" trong "An Khang" là biểu thị cho sức khoẻ dồi dào và bình an. Cát Tường An Khang là ngụ ý có được một năm mới thành công rực rỡ và tràn ngập hạnh phúc. Hình ảnh Chú Voi đỏ tung cao vòi, khoẻ khoắn tiến về phía trước mang biểu trưng của sức mạnh, sự thông thái luôn mưu cầu thành công và thịnh vượng muôn thuở.

Tết có Tường An – Cát Tường An Khang

Năm 2023, Tường An tiếp tục lan tỏa thông điệp "Tết có Tường An, Cát Tường An Khang" với niềm tin một mùa Xuân rực rỡ, một năm mới thịnh vượng sẽ lại về trên mọi miền của Đất Việt!

Hãy cùng truy cập fanpage Tường An - bí quyết giòn ngon để đón lấy những tín hiệu tích cực cho năm mới thật Cát Tường An Khang nhé!

