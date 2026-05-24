Mái tóc khô xơ, thưa rụng của tôi đã thay đổi bất ngờ nhờ kiên trì với 5 món này

Từng có thời gian mái tóc của blogger Thảo Thảo rơi vào tình trạng thưa rụng, khô xơ và thiếu sức sống rõ rệt. Việc thường xuyên tạo kiểu bằng nhiệt, thức khuya và căng thẳng khiến tóc cô ngày càng yếu, dễ gãy rụng mỗi lần chải đầu hoặc gội tóc. Phần tóc con ở đỉnh đầu thưa dần, đuôi tóc khô xác và khó vào nếp khiến tổng thể gương mặt cũng trông thiếu sức sống hơn. Sau một thời gian thay đổi thói quen chăm sóc tóc và kiên trì sử dụng những sản phẩm phù hợp, mái tóc của cô đã cải thiện đáng kể: tóc mềm hơn, giảm gãy rụng và nhìn dày dặn hơn trước. Dưới đây là 5 món chăm sóc tóc mà Thảo Thảo cho biết cô đã duy trì sử dụng trong thời gian dài để giúp mái tóc phục hồi tốt hơn.

1. Dầu gội thảo dược Herbal Essences Sulfate Free

Herbal Essences là dòng dầu gội được Thảo Thảo yêu thích vì khả năng làm sạch nhẹ nhàng nhưng không khiến tóc bị khô xơ sau khi gội. Trước đây cô từng sử dụng nhiều loại dầu gội làm sạch mạnh khiến tóc sạch nhanh nhưng phần ngọn lại ngày càng khô và dễ rối hơn. Sau khi chuyển sang dòng sulfate free, tóc giữ được độ mềm tốt hơn và ít bị khô căng sau khi sấy. Ngoài khả năng làm sạch dịu nhẹ, sản phẩm còn có mùi hương mật ong khá dễ chịu và lưu hương tương đối tốt trên tóc. Đây là kiểu dầu gội phù hợp với những người có mái tóc yếu, dễ gãy rụng hoặc tóc đã qua uốn nhuộm cần hạn chế tình trạng mất độ ẩm.

2. Aromatica Rosemary Root Enhancer

Aromatica Rosemary Root Enhancer là sản phẩm được Thảo Thảo sử dụng khá đều đặn trong giai đoạn tóc rụng nhiều. Đây là dạng xịt dưỡng da đầu chứa chiết xuất rosemary giúp mang lại cảm giác mát da đầu và hỗ trợ chăm sóc chân tóc. Cô thường dùng sản phẩm vào buổi tối hoặc sau khi gội đầu, kết hợp massage nhẹ vùng chân tóc vài phút để da đầu thư giãn hơn. Sau một thời gian kiên trì sử dụng, phần tóc con quanh trán và đỉnh đầu bắt đầu mọc lên nhiều hơn, giúp mái tóc nhìn dày hơn đáng kể. Với những người đang gặp tình trạng tóc thưa hoặc tóc yếu dễ rụng, đây là món sản phẩm được khá nhiều beauty blogger yêu thích.

3. Off & Relax Spa Hair Oil

Off & Relax Spa Hair Oil là sản phẩm giúp mái tóc của Thảo Thảo cải thiện rõ nhất ở phần đuôi tóc khô xơ. Cô chia sẻ trước đây tóc thường rất rối sau khi sấy và phần ngọn dễ chẻ ngọn do dùng nhiệt thường xuyên. Sau khi thêm dầu dưỡng tóc vào routine, tình trạng này giảm đi khá nhiều. Sản phẩm có texture không quá đặc nên khi thoa lên tóc không gây bết dính hay nặng tóc. Chỉ cần dùng một lượng nhỏ ở phần thân và ngọn tóc, tóc đã mềm và bóng hơn đáng kể. Đây cũng là món giúp tóc vào nếp đẹp hơn khi tạo kiểu mà không cần dùng quá nhiều sản phẩm tạo bóng khác.

4. Lược gỗ răng thưa có đệm khí - Thói quen nhỏ nhưng giúp tóc giảm gãy rụng rõ rệt

Ngoài mỹ phẩm chăm sóc tóc, Thảo Thảo cho biết việc đổi sang dùng lược gỗ răng thưa có đệm khí cũng giúp mái tóc cải thiện khá nhiều. Trước đây cô thường dùng lược nhựa răng dày khiến tóc dễ bị kéo đứt mỗi lần chải, đặc biệt khi tóc còn ướt. Lược gỗ răng thưa giúp tóc được gỡ rối nhẹ nhàng hơn, hạn chế lực kéo lên chân tóc. Phần đệm khí cũng tạo cảm giác massage nhẹ da đầu khi chải tóc, giúp việc chải tóc dễ chịu hơn đáng kể. Đây là món phụ kiện đơn giản nhưng lại giúp giảm tình trạng tóc gãy rụng cơ học khá hiệu quả.

5. Chun buộc tóc lụa - Chi tiết nhỏ giúp tóc đỡ xơ và gãy

Một thay đổi khác mà Thảo Thảo duy trì suốt thời gian qua là chuyển sang dùng chun buộc tóc lụa thay cho dây chun thông thường. Những loại chun quá chặt hoặc có phần nối kim loại thường khiến tóc dễ bị gãy ở vị trí buộc, đặc biệt với tóc yếu và khô. Chun lụa mềm hơn nên giảm ma sát với tóc đáng kể. Khi tháo tóc cũng không bị kéo mạnh khiến tóc rụng nhiều như trước. Ngoài ra, loại chun này còn giúp tóc ít bị hằn nếp hơn sau khi buộc lâu.

Sau một thời gian thay đổi routine chăm sóc tóc và kiên trì với những sản phẩm phù hợp, mái tóc của Thảo Thảo đã cải thiện rõ rệt cả về độ mềm, độ bóng lẫn cảm giác dày dặn hơn trước. Có thể thấy, việc phục hồi tóc không chỉ nằm ở một sản phẩm đơn lẻ mà là sự kết hợp giữa dầu gội dịu nhẹ, dưỡng tóc đúng cách và những thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày. Với những người đang gặp tình trạng tóc thưa rụng hoặc khô xơ kéo dài, việc chăm sóc tóc kiên trì và hạn chế tác động mạnh lên tóc sẽ giúp mái tóc phục hồi tốt hơn theo thời gian.